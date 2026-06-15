Коттеджный вопрос: поселок «Моя Ильинка» оказался в сфере внимания защитника прав предпринимателей

Ранее инфраструктура поселка находилась на балансе застройщика, а теперь договор аренды расторгнут. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

В одном из самых тихих и спокойных мест Самарской области – коттеджном поселке «Моя Ильинка» кипят нешуточные страсти. Владельцы элитного жилья, которые еще полгода назад жили душа в душу, встали по разные стороны баррикад. Одних устраивает существующий уклад: работа сервисной компании, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством, система охраны, условия жизни в поселке. Другие создают товарищество собственников недвижимости, чтобы самим заниматься благоустройством, уборкой территории и, главное, тарифами на услуги. Пока суть да дело, администрация Волжского района в одностороннем порядке расторгла договор аренды на земельные участки, на которых расположена инфраструктура поселка: дороги, электросети, газ и водопровод. Застройщики видят прямое ущемление своих прав и просят помощи у уполномоченного по правам предпринимателей.

Коттеджный поселок расположен в живописном месте Самарской области. Близость Волги, прекрасная экология, до города рукой подать – все это привлекало и привлекает любителей загородного образа жизни. Здесь живут более двухсот семей. В ближайшее время достроят последние дома, и проект будет завершен.

Но в последние несколько месяцев на предпринимателей, занимающихся строительством поселка, и на сервисную компанию, которая следит за благоустройством и оказывает услуги ЖКХ, оказывается давление. Ежедневно специалистам ООО СК «Ильинка» приходится отвечать на жалобы, ездить для дачи разъяснений в различные контролирующие и надзирающие органы. Времени на основную работу практически не остается.

Все началось в январе 2026 года, когда от депутата Самарской губернской думы Романа Балтера в областную прокуратуру, в жилищную инспекцию и в администрацию поселка Курумоч был направлен запрос, в котором он просил провести проверку жалобы ряда жителей коттеджного поселка на необоснованные тарифы. Также народному избраннику было непонятно, почему инфраструктура поселка находится на балансе застройщика. В запросе депутат прямо предложил передать инфраструктуру поселка в ведомство администрации поселка Курумоч Волжского района Самарской области. В «Мою Ильинку» Роман Балтер не обращался и не приезжал.

По данным «КП», прокуратура обратилась в комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области. Там провели проверку, выявили ряд нарушений и обязали сервисную компанию пересмотреть тарифы. В то же время в адрес ООО «Комфорт», которое на правах аренды владело земельными участками еще с 2013 года, поступило письмо от администрации Волжского района, где было заявлено, что чиновники планируют в одностороннем порядке расторгнуть договор об аренде земельных участков в коттеджном поселке (имеется в распоряжении редакции). Поводом стало обращение все тех же недовольных жителей, которые утверждали, что не все объекты в поселке поставлены на кадастровый учет.

Жители поселка говорят: создатели «Моей Ильинки» Ярослав и Татьяны Сыровы в ответном письме предложили администрации района выкупить инженерные коммуникации, расположенные на арендуемых участках, либо оставить договор аренды в силе, либо оценить землю и дать им возможность выкупить ее в приоритетном порядке, как и было прописано в договоре. Ответа не последовало, как не было и на повторное письмо, которое Ярослав Сыров лично вручил главе района. Тогда администрацию еще возглавлял Александр Шарков (в июне 2026 года распоряжением губернатора Самарской области назначен министром безопасности региона - прим. ред.).

По данным источника «КП», 25 мая администрация договор аренды расторгла. Земля вновь оказалась в ведении администрации района, но в ней остались инженерные коммуникации, газо- и водопровод, остался асфальт. Всего было потрачено более чем 117 миллионов рублей. И все это принадлежит ООО «Комфорт». Каким образом администрация намерена пользоваться чужим имуществом - непонятно. Как компании в таких условиях оказывать жителям услуги по снабжению - неизвестно.

Действия администрации, которая расторгла договор, действовавший 13 лет, вызывают вопросы не только у самих руководителей проекта. В ситуацию вмешалась директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга», председатель общественного совета при министерстве экономического развития Самарской области Наталия Медведева. Вместе поняли, что требуется еще и участие уполномоченного по правам предпринимателей Самарской области Эдуарда Харченко.

Уполномоченный по правам предпринимателей Эдуард Харченко встретился с жителями коттеджного поселка. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

Омбудсмен специально приехал в поселок, чтобы во всем разобраться. За столом оказались сам Эдуард Харченко, предприниматели, представители администрации Волжского района, глава поселения Курумоч, районный прокурор, жители поселка, юристы, представители общественности и СМИ. Пригласили и депутата Романа Балтера. Но тот приехать не смог.

Жители поселка отмечают: разговор за круглым столом длился более двух часов. Для всех стало очевидно, что это не последняя встреча и ситуацию нужно как-то исправлять. Ведь ответив на жалобы группы лиц отменой договора аренды, администрация не учла интересы других жителей поселка.

- Несколько раз Эдуард Харченко спрашивал у представителя администрации района, если были какие-то проблемы с технической документацией, с обустройством и содержанием инфраструктуры, то почему их заметили только сейчас, а не 5-10 лет назад. Должного ответа не последовало, - сообщил источник «КП».

- Договорились, что ООО «Комфорт» предоставит в администрацию Волжского района всю техническую документацию на инженерные коммуникации, в том числе сведения об их постановке на кадастровый учет. Администрации же рекомендовано подумать над вопросом заключения нового договора аренды на земельные участки, - сообщили по итогам встречи.

- Мы попытались разобраться, мы поняли, что нужно делать в ближайшей перспективе. Я встречусь с главой района, мы этот вопрос обсудим, - отметил омбудсмен.

Прокурор Волжского района Руслан Митерев, в свою очередь, заявил, что надзорное ведомство в ходе выездного совещания получило данные, которые, безусловно, нужно будет проверять:

- Мы выслушали все стороны, но обстоятельства действительно вскрылись. Вопрос здесь касается расторжения договора аренды. Судя по тому, что мы здесь слышали, как таковой, диалог не налажен. Ответы на запросы юридического лица администрацией, по его словам, игнорируются. И эта информация требует дополнительной проверки.

По ситуации с коттеджным поселком прошел круглый стол с участием представителей власти, прокурора и предпринимателей. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

Тем временем, Татьяна Сырова уверена, что за всеми проблемами поселка стоят конкретные силы: те, кому выгодно внести раздор в жизнь собственников домов, обанкротить сервисную компанию, вынудить застройщиков уйти из практически завершенного бизнес-проекта.

- Не было бы повышения тарифов, нашли бы что-то другое, не было бы вопросов с кадастровым учетом всех коммуникаций, нашли бы что-то еще. У нас недостроены 29 домов. Не проданы 64 дома. Если у нас забирают коммуникации, то кто-то приходит и говорит: «За 3 рубля мы готовы взять». И потом мы увидим бенефициара, кто же он, - сообщила Татьяна в беседе с «КП».

Ярослав Сыров смотрит на ситуацию оптимистично: «Это колоссальный опыт. Все спорные вопросы мы обязательно решим. И теперь уверены, что такая ситуация не повторится».

«КП» продолжает следить за развитием событий.

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