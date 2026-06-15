Примерно половина из снарядов содержала взрывчатые вещества и представляла опасность / Фото: Управление Росгвардии по Самарской области

В Самаре во время земляных работ обнаружили необычную находку. Рабочие случайно наткнулись на схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Опасная находка

Среда, 10 июня 2026 года, начиналась для рабочих, которые трудились на улице Физкультурной, обычно. Они вышли на объект, запустили спецтехнику, вот только вскоре ковш экскаватора наткнулся на что-то странное. В него попали предметы, похожие на артиллерийские и минометные снаряды. Произошло это в районе одного из гипермаркетов.

Работы сразу же остановили. На место вызвали сотрудников экстренных служб. Вскоре прибыли полицейские и оцепили участок. Движение пешеходов и транспорта полностью перекрыли. Обследовать находку доверили группе разминирования ОМОН «Утес».

Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии / Фото: Управление Росгвардии по Самарской области

«В ходе проведения земляных работ на территории Промышленного района Самары были обнаружены боеприпасы. При обследовании участка специалисты нашли 50 артиллерийских снарядов различных типов и калибров», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Вывезли и уничтожили

По предварительным данным, на улице Физкультурной были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Они находились в состоянии сильной коррозии.

«Примерно половина из снарядов содержала взрывчатые вещества и представляла опасность», - отметили в Росгвардии.

Опасные находки вывезли на спецполигон и уничтожили / Фото: Управление Росгвардии по Самарской области

Члены группы разминирования с особой осторожностью погрузили все найденные боеприпасы в машину и вывезли на специализированный полигон. Там их уничтожили с помощью накладного заряда. Откуда на улице Физкультурной взялся схрон со снарядами времен Великой Отечественной войны, пока неизвестно.

В Самаре нашли 50 снарядов времен Великой Отечественной войны Видео: Управление Росгвардии по Самарской области

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