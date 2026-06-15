В Самаре во время земляных работ обнаружили необычную находку. Рабочие случайно наткнулись на схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Подробнее – в материале «КП-Самара».
Среда, 10 июня 2026 года, начиналась для рабочих, которые трудились на улице Физкультурной, обычно. Они вышли на объект, запустили спецтехнику, вот только вскоре ковш экскаватора наткнулся на что-то странное. В него попали предметы, похожие на артиллерийские и минометные снаряды. Произошло это в районе одного из гипермаркетов.
Работы сразу же остановили. На место вызвали сотрудников экстренных служб. Вскоре прибыли полицейские и оцепили участок. Движение пешеходов и транспорта полностью перекрыли. Обследовать находку доверили группе разминирования ОМОН «Утес».
«В ходе проведения земляных работ на территории Промышленного района Самары были обнаружены боеприпасы. При обследовании участка специалисты нашли 50 артиллерийских снарядов различных типов и калибров», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.
По предварительным данным, на улице Физкультурной были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Они находились в состоянии сильной коррозии.
«Примерно половина из снарядов содержала взрывчатые вещества и представляла опасность», - отметили в Росгвардии.
Члены группы разминирования с особой осторожностью погрузили все найденные боеприпасы в машину и вывезли на специализированный полигон. Там их уничтожили с помощью накладного заряда. Откуда на улице Физкультурной взялся схрон со снарядами времен Великой Отечественной войны, пока неизвестно.
Видео: Управление Росгвардии по Самарской области
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