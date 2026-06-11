Города Самарской области поборются за федеральные гранты на благоустройство своих территорий

Проект благоустройства сквера «Путь героя» в Сызрани / Фото: «БЕРСО»

Шанс, которым нужно воспользоваться

Всероссийский конкурс проводится с 2018 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в нем участвуют населенные пункты со всей страны с численностью населения до 300 тысяч человек. Самарская область тоже готовится побороться за гранты, тем более что опыт есть: в прошлом году четыре заявки, разработанные этой командой, стали лауреатами и сейчас уже реализуются. В Сызрани благодаря федеральным деньгам появится аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья, в Новокуйбышевске обновят сквер «Голубые ели», в Чапаевске благоустраивают территорию, прилегающую к Дворцу культуры имени Горького, а в Октябрьске - Аллею мечты.

Немаловажно, что объект для будущего преображения выбирают сами жители города. Голосуют дважды: сначала - за выбор территории, которую хотят преобразить, потом - за ее функциональное наполнение. То есть облик общественных пространств формируют сами горожане - на проектных семинарах совместно с архитекторами создают образ проекта, потом согласовывают его. Потом уже проекты проходят защиту и рассмотрение на региональной межведомственной комиссии. На самом последнем этапе проекты направляются в Минстрой РФ для оценки федеральной конкурсной комиссии. А итоги традиционно подводят до 1 сентября.

От идеи до воплощения

Сызрань представит проект благоустройства сквера «Путь героя». Его ключевая идея - сохранить природный облик территории и усилить патриотическую тематику.

Проектируемая зона находится в жилом районе, в сосновом лесу, и связывает Аллею Маршала Жукова с ДК «Горизонт». Одна из особенностей места - вид на урочище Монастырской горы: это особо охраняемая природная территория, ставшая символом любви сызранцев к родной природе. Идея проекта в том, чтобы расширить представление о герое, которым может быть не только воин или историческая личность, но и любой человек, чей труд, талант и поступки способствуют развитию города и страны. Сквер предложит посетителям пять тематических маршрутов - это путь учителя (мудрости), спортсмена (силы, дисциплины, преодоления), созидателя (врача, архитектора, художника, писателя), путь воина (мужества) и исследователя. Предполагается, что здесь будет главная аллея с памятником героям СВО, детская игровая зона, спортивная площадка с тренажерами, пешеходные и спортивные маршруты, различные зоны отдыха. Сквер оснастят туалетом, на территории появится освещение, оборудуют площадку для выгула животных. Проект благоустройства сквера предусматривает максимальное сохранение вечнозеленых деревьев, за которые сызранцы так переживают, и высадку дополнительного озеленения.

Проект благоустройства территории у ДК им. Горького (2-ой этап) в Чапаевске / Фото: «БЕРСО»

В Чапаевске жители поддержали второй этап благоустройства территории у ДК имени Горького. Первый этап уже реализуется. Совсем скоро здесь появится центральная аллея, мемориальная зона с памятником героям ВОВ, танцплощадка с амфитеатром и сценой, парадная зона для проведения массовых мероприятий, и, конечно же, новая скульптура слонов, которая так дорога жителям. Восстановление скульптуры и связанные с ним воспоминания жителей выступили в качестве ключевой концепции, определившей направление благоустройства всей территории.

Второй этап, выдвинутый на конкурс в этом году, сделает территорию еще более функциональной и комфортной для жителей города разных возрастов. В планах - создать детские игровые зоны, памп-трек, спортивную площадку с оборудованием для МГН. Это будет первая подобная площадка с адаптированным оборудованием. А для игры в баскетбол появится отдельная зона, а для более умиротворяющих занятий будет площадка для занятий по йоге, а также различные места для отдыха. Во втором этапе также сохраняется связь со скульптурной группой слонов, например, дорожка в виде следов слона, большая арка в виде бивней слонов и тематические стенды «приСЛОНись к дружбе», «приСЛОНись к искусству».

Проект благоустройства ул. Центральной в Отрадном / Фото: «БЕРСО»

В Отрадном разработали проект благоустройства улицы Центральной, с которой фактически началась история города. Улица появилась в 1950-х годах, во время активного развития поселка нефтяников после открытия Мухановского месторождения. Тогда здесь располагались административные здания, магазины и первая площадь для массовых мероприятий. Проект не просто обновляет городскую среду, но и подчеркивает историю становления Отрадного, роль первых жителей - нефтяников, буровиков, строителей, учителей, врачей и других специалистов. Улица станет точкой знакомства с городом и пешеходной зоной, которая подчеркнет промышленный и индустриальный характер города. Тут появится освещение, комплексное озеленение, детская площадка, различные зоны отдыха и муралы, которые будут подчеркивать общий ансамбль благоустройства и его тематику.

Проект благоустройства Городской площади в Похвистнево / Фото: «БЕРСО»

Похвистнево представило проект благоустройства Городской площади - культурного и социального сердца города. Концепция превращает главную площадь в театр под открытым небом, подчеркивая креативность жителей. Здесь предусмотрено обновление мощения площади, новая сцена, семейное кафе, интерактивные арт-объекты, афишные стенды, освещение и комфортные зоны отдыха. Городская площадь получит новый визуальный образ и более насыщенный функционал. Жители и гости города смогут поиграть в театр теней, научиться танцевать фокстрот, танго или вальс. Зона перед Дворцом культуры с клумбами и скамейками станет площадкой для отдыха, встреч, ожидания начала мероприятий в ДК. Здесь обновлено озеленение в клумбах, а по периметру будут установлены скамейки.

Эти заявки разработаны жителями при помощи самарской компании «БЕРСО», которая специализируется на проектировании и благоустройстве городской среды. Кроме них, на гранты претендуют Нефтегорск с проектом «Благоустройство сквера «Гостиная», село Хворостянка с проектом «Парк Космонавтов - точка опоры» и село Утевка с проектом «Берег перелетных птиц». Города очень ждут результатов Всероссийского конкурса! Держим скрещенные пальцы за земляков!

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