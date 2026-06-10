Кабо-Верде, Иран и Франция: за кого будут болеть на чемпионате мира по футболу в Самаре

Нападающий ФК «Акрон» Жилсон Беншимол сыграет на ЧМ-2026 Фото: с сайта ФК «Акрон» (Тольятти)

Уже совсем скоро начнется главное футбольное событие – чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Первый матч на турнире будет сыгран 11 июня: Мексика сыграет с Южной Африкой. Корреспондент «КП-Самара» узнал, за кого на мундиале будут болеть в Самарской области.

«Акрон» будет поддерживать Беншимола

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с журналистом «КП-Самара» сказал, что красно-черные будут пристально смотреть за выступлениями своего футболиста – Жилсона Беншимола. Нападающий выступает за сборную Кабо-Верде, которая впервые вышла на чемпионат мира:

«Пропустить такое событие будет трудно. Конечно, в первую очередь мы все в «Акроне» будем переживать за нашего нападающего Жилсона Беншимола, который впервые в истории со своей сборной Кабо-Верде попал на мундиаль. Знаем, как он стремился к этому и через что прошел по ходу минувшего сезона. Надеемся, Жилсону удастся проявить себя и достойно представить на мировом первенстве в том числе и «Акрон».

Егор Голенков будет болеть за Иран

Уроженец Самарской области, воспитанник «Крыльев Советов», а ныне футболист «Ростова» Егор Голенков тоже поделился, за кем будет следить на мундиале. Он отметил, что в первую очередь будет болеть за красивый футбол, а среди всех участников будет переживать за партнера по «Ростову» Мохаммада Мохеби:

«На чемпионате мира буду болеть за красивый футбол. А из команд – за своего друга Мохаммада Мохеби и сборную Ирана. Понятно, что шансов на медали у них мало. Но как минимум жду, что они выйдут из группы. Не могу сказать, что группа у них очень серьезная, поэтому шансы на выход из нее есть. Обязательно посмотрю все их матчи».

Самарские блогеры и журналисты

Спортивный журналист и автор телеграм-канала «Доля везения» Иван Долинин также рассказал «КП-Самара», будет ли смотреть чемпионат мира и кого будет поддерживать. Он признался, что является давним болельщиком сборной Франции:

«Чемпионат мира смотреть буду в том объеме, что будет позволять свободное время. Думаю, минимум 20% матчей получится увидеть в прямом эфире.

С малых лет поддерживаю сборную Франции. Буду за нее болеть и в этот раз. Понимаю, что не всем нравится футбол, который ставит Дидье Дешам с момента своего назначения в 2012 году. Но кажется, что в этот раз французы предстанут совсем иными. Очень интересно посмотреть за реализацией новых идей Дешама на ЧМ-2026».

Автор популярного телеграм-канала, посвященного самарским «Крыльям Советов», «Волга, Ромб и Два Крыла» Илья Порваткин сказал, что не собирается поддерживать кого-то кроме сборной России. Блогер очень расстроен, что наша команда уже много лет не участвует в официальных соревнованиях. Тем не менее, как минимум стадию плей-офф Илья Порваткин собирается посмотреть:

«Смотреть, наверное, буду, но где-нибудь со стадии 1/8 финала. Не вижу смысла за кого-то переживать. Главное, что нет России. Уже пять лет наша сборная не участвует в соревнованиях под эгидами UEFA и FIFA, и это очень обидно. Для меня теряется смысл просмотра соревнований. Люблю футбол, но я патриот. Посмотрю для общего развития, для общего понимания ситуации, чтобы быть в повестке. Начну с 1/8 финала, а все, что будет до этого, увижу в нарезках».