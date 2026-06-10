Самарские врачи спасли от смерти женщину с расслоением аорты. Для операции ей остановили сердце на шесть часов

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Фото: Минздрав Самарской области

В Самаре спасли женщину, жизни которой грозила серьезная опасность. У пациентки с расширением аорты в неожиданный момент началось ее расслоение. Это критическое состояние может привести к внутреннему кровотечению и скорой смерти. Для проведения экстренной операции понадобилось остановить сердце женщины. В таких условиях кровь подается искусственно, но сложность в том, что при любых неточностях в работе и задержке времени возможна смерть мозга. К счастью, все прошло успешно. Подробности – в материале «КП-Самара».

Роды в кардиоцентре

Шесть лет назад у Ольги во время беременности была тахикардия. Она проходила предварительные обследования в консультационно-диагностическом отделении для беременных в кардиологическом диспансере Самары.

На первом скрининге у женщины обнаружили умеренное расширение корня аорты. Поэтому рожать ей пришлось в кардиодиспансере под внимательном присмотром врачей. Роды прошли успешно, но с тех пор Ольга регулярно проходила обследования.

Последний раз она была у кардиолога в феврале 2026 года. Женщина признается, что чувствовала себя тогда прекрасно и была уверена, что беда ее не коснется, либо разрыв аорты произойдет в глубокой старости – после 70 лет.

В один из дней Ольга вместе с мужем ехала за ребенком после работы. Как только она прошла через ворота детского сада, неожиданно почувствовала резкую боль сначала в горле, а потом в области сердца и живота. Женщина сразу поняла, что происходит. Супруги решили срочно ехать в кардиодиспансер.

Искусственная остановка сердца

В приемном покое Ольге провели компьютерную томографию, которая подтвердила самые страшные опасения – началось расслоение аорты. Пациентку сразу же перевели в реанимацию. Врачи намеренно остановили ее сердце и начали проводить операцию в условиях искусственного кровообращения.

«Особой сложностью операций по протезированию дуги аорты является необходимость полной остановки кровообращения в организме на время формирования анастомозов с аортой и ее ветвями, кровоснабжающими головной мозг и верхние конечности», – рассказал заместитель главврача по хирургии Дмитрий Кузнецов.

На это время функцию сердца и легких выполнял аппарат искусственного кровообращения. В сосуды, питающие головной мозг, подавалась кровь с индивидуально рассчитанной скоростью. Операция длилась почти шесть часов, до самого утра.

Быстро среагировали

Искусственная остановка сердца требует слаженной и быстрой работы всех членов операционной бригады – хирургов, анестезиологов, перфузиологов, медицинских сестер. Как отметили в Минздраве Самарской области, любые неточности в работе и задержка времени могут привести к смерти мозга пациента.

Такие операции проводят не во всех кардиохирургических клиниках мира. В Самаре их выполняют с 2013 года. По словам Кузнецова, большую роль в спасении Ольги сыграла быстрая реакция самой пациентки, скорое прибытие в диспансер и слаженная работа всех служб.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

«Очень важно прислушиваться к себе и своим ощущениям. Не надеяться, что пройдет само, если чувствуешь недомогание, а тем более резкую боль. Нужно регулярно проходить обследования, если знаешь, что у тебя есть проблемы со здоровьем. Я благодарна всем врачам, их золотым рукам и добрым сердцам. Они спасли меня и окружают заботой все эти дни».

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