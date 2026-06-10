Бороться с насекомыми и загрязнением: самарцы пожаловались на умирающие ясени и загрязненный пруд

Самарцы пожаловались на умирающие деревья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители переживают за состояние ясеней в районе улиц Советской Армии, Аэродромной и Мориса Тореза. Горожане считают, что массовая гибель деревьев связана с поражением изумрудной златкой. Кандидат биологических наук, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Валентина Ильина объяснила «КП-Самара», в чем причины экологических проблем.

«Тихий пожар» на деревьях: как златка уничтожает ясень

Ясень долгое время считался палочкой-выручалочкой для озеленителей: он устойчив к пыли, газам и быстро растет. Однако сейчас эта древесная порода переживает катастрофу. Виной всему — ясеневая изумрудная златка. Этот небольшой жук-вредитель за несколько лет способен превратить в труху целые лесополосы и скверы.

Опасный вредитель давно обосновался на нашей территории. Пиковыми стали 2025 и 2026 годы. Личинки златки развиваются под корой, перекрывая сокодвижение. Владельцы частных домов и коммунальщики только сейчас начали замечать, что у некогда здоровых ясеней засыхают верхушки, а затем дерево погибает полностью.

«Ясень ранее считался одной из самых устойчивых древесных пород и активно использовался в озеленении. Несколько лет назад изумрудная златка добралась до Самарской области. В 2025 и 2026 годах много ясеней засохло из-за распространения этого насекомого. Меры борьбы есть, но деревья уже сильно пострадали», — отметила биолог.

Пруд в Ботаническом саду сильно загрязнен

Еще одной проблемой для самарцев стало загрязнение пруда в Ботаническом саду. Жители заметили заболоченность и неприятный запах стоячей воды.

«По мнению экологов, Верхний пруд сейчас находится в неудовлетворительном состоянии из-за загрязнения воды. В основном это связывают с утечкой канализационных стоков недалеко от озера», — подчеркнула Валентина Ильина.

Из-за изменения химического состава воды меняется экосистема. По словам эксперта, микроорганизмы, растения и животные погибли, что привело к нарушению круговорота веществ. «Озеро теряет способность к самоочищению и самовосстановлению. Необходимо разработать план мероприятий по восстановлению экосистемы».

Особой проблемой остается сжигание мусора на частных участках и полигонах. Температурные качели в июне могут спровоцировать токсичный смог и цветение водоемов. Короткие, но мощные ливни также создают риск химического загрязнения почвы и водной системы.

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