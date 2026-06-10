Работает барменом и не пьет ни капли алкоголя: как сейчас живет победительница 10 сезона «Пацанок» Валерия Усачева из Самары

Валерия Усачева рассказала о своей жизни после проекта фото: Валерия Усачева

Жизнь нередко подбрасывает испытания, которые кажутся непреодолимыми. Трудное детство, токсичное окружение, внутренние страхи и переживания могут заставить человека поверить, что выхода нет и изменить свою судьбу невозможно. Но именно в самые сложные моменты многое зависит от собственного выбора, продолжать бороться или опустить руки. История Валерии Усачевой из Самары доказательство того, что даже после тяжелых жизненных обстоятельств можно начать все заново. Девушка решилась на участие в проекте «Пацанки. Новые», где смогла не только разобраться с внутренними проблемами и изменить отношение к себе, но и стать победительницей сезона, завоевав главный приз — золотую брошь. В эксклюзивном интервью «КП-Самара» Валерия рассказала, какие эмоции испытала от финала шоу, как изменилась ее жизнь после проекта и что оказалось самым сложным и неожиданным во время съемок.

«Ожидание-реальность» на проекте

- Как у вас появилась идея принять участие в проекте «Пацанки. Новые»?

– Я шесть лет подряд пыталась отправить заявку. К сожалению, меня не брали. Осенью в 2025 году у меня был очень сложный переломный момент, казалось, что жизнь закончена. Я нашла в себе последние силы и решила еще раз отправить заявку, мне была необходима эта помощь. Меня взяли, и я даже представить не могла, что это станет большой отправной точкой к новой жизни.

- Совпало ли у вас «ожидание-реальность» от съемок?

– Я шла на проект с огромным внутренним опустошением и никаких ожиданий не строила. У меня были мысли: «А вдруг это все сценарий, где мне дадут список с действиями и прописанными словами?». Но, к сожалению или к счастью, оказалось, что сценария нет. Я была сама собой, и действовала так, как считала нужным. Все ссоры, слезы и эмоции участниц настоящие. Все девочки разные, у каждой своя тяжелая судьба, и с каждой нужно было находить общий язык. Но я думала, что участие в проекте будет легче.

фото: Валерия Усачева

- Какие испытания для вас были самыми сложными, психологически и физически?

- Наверное, это единственный сезон, где испытания на физическую подготовку были самые сложные. В предыдущих сезонах такого не было, и я рада, что задания были в таком формате. Я бы не хотела, чтобы нас учили этикету, этому я могу научиться и дома, а вот притащить тяжелый флагшток по грязи в дождь и в гору ты бы нигде не смог.

В этот момент в голове сотни мыслей: бросить все и уйти или остаться и довести дело до конца. Если ты сдашься здесь и сейчас, то, значит, сдашься и за пределами школы. Я всегда проводила аллегорию заданий со своими жизненными ситуациями. Говорила себе: если сейчас брошу флагшток, значит, выйду за пределы школы и буду бросать все свои начинания. У меня это так работало.

Да, физически было тяжело проходить испытания, но испытания на психологии тоже отдельный вид заданий. Было тяжело открываться на всю страну и рассказывать свою историю. Я читала комментарии людей, и мне было непонятно, почему они удивлялись моей улыбке во время тяжелых рассказов. Я привыкла надевать эту маску, которая строилась годами, и улыбка была неотъемлемой ее частью, как защитная реакция. Я очень хотела отпустить свое прошлое. И маленькими шагами на каждой психологии прорабатывала все переживания.

фото: Валерия Усачева

- Хватило ли вам сессий с психологом, чтобы проработать все травмы?

– У нас были индивидуальные сессии с психологом, которые не вошли в эфир. В какой-то момент мне так захотелось жить, что я брала максимум от сессий. Знала, что другой возможности не будет, и брала все от момента.

фото: Валерия Усачева

- Какие взаимоотношения у вас были с другими участницами?

– С первого дня, как только заселились, мы ругались каждую секунду, минуту с Александрой Гастелло. Мы друг за друга цеплялись. Я ее не понимала, я была открыта и говорила всегда прямо, а она втихую провоцировала. Не знаю, какая она за пределами школы, но там не была мне близким по духу человеком. После проекта я видела, что у нее были срывы, и поддержала ее. Уверена, что и она сможет меня поддержать, если мне будет нужна ее помощь. Но общаемся мы не близко.

Близко я общаюсь с Ириной Крыловой и Лидией Орловой. С Лидой я в очень хороших взаимоотношениях, потому что мы как-то с ней дружились прямо с первого дня. И это единственный, наверное, человек, который видел, через что мне приходилось проходить. Она даже читала мне книги перед сном, потому что я не могла заснуть. На каких-то неделях меня трясло, я плакала перед испытаниями, на синхронах я не могла разговаривать, потому что морально было тяжело. Лидия единственный человек, который видел, через что я прохожу.

Долгожданный финал

- Расскажите о своих эмоциях после финала.

– Я стояла на финале, как в тумане, если честно. Во-первых, мне не хотелось, чтобы эта история заканчивалась. Во-вторых, из-за того, что я занималась спортом, мне хотелось победить. Но верила ли я искренне, что достойна победы? Не совсем. Потому что я все время себя почему-то принижаю. И когда была долгая пауза, мы держались с Людой за руки. Я стояла и думала: «Господи, господи, господи».

Для меня важна была эта победа, правда. Но я неоднократно говорила, что и так взяла больше, чем планировала взять со школы. То есть я для себя уже являлась победителем 100%, смотря вот на тот путь. Но сам факт того, что твою работу оценили, он тоже был важен для меня. Наверное, если бы я заняла второе место, мне бы показалось, что я сделала недостаточно, что мою работу не оценили.

И тут я понимаю, что называют меня, и для меня это большая память. У меня брошь лежит, я смотрю на нее и подвести себя уже не могу. Я прошла крутой путь, это колоссальный опыт, и я просто благодарна проекту за эту возможность посмотреть на себя с другой стороны. Потому что я для себя открылась с другой стороны. Не думала, что могу быть такой в целом. Поэтому была удивлена и очень рада.

фото: Валерия Усачева

Новая жизнь

- Как у вас сложилась жизнь после проекта?

– Аттракционы и американские горки… У нас были жесткие ограничения. После финала я со страхом поняла, что сейчас будет полная свобода действий. Сижу в отеле после финала и думаю: в голове я поменялась очень сильно, а дома не изменилось ничего. В Самаре у меня была бессонница. Я ходила гулять с подругами, но вместо алкоголя уже пила чай. Я очень держалась и не давала себе срываться вообще. В какой-то момент я изолировала себя от старого круга общения и продолжила работу над собой.

Правда было тяжело, я через день плакала, не понимала, что делать дальше. Но произошел переломный момент, и я пошла в спорт, который люблю всем сердцем. С Божьей помощью ко мне стали тянуться новые люди, благодаря которым я не пью, не курю и ставлю большие цели.

- На что вы потратили выигрыш?

– Я выплатила все свои долги, часть отдала девочкам и оплатила обучение на фитнес-тренера. В процессе обучения мне показалось, что обучать людей – это не мое, мне нравится просто заниматься спортом. Сейчас я работаю барменом в Самаре, каждый день контактирую с алкоголем и не пью ни капли. Совсем не зазорно работать в баре, стыдно не работать и сидеть в долгах.

фото: Валерия Усачева

- Вас узнают люди в Самаре?

– Да. Стали часто узнавать и подходить фотографироваться. Если честно, мне очень приятно такое внимание. Мне очень много пишет людей в социальных сетях, и я отвечаю каждому!

- Что бы вы посоветовали девушкам в тяжелой жизненной ситуации?

– Я понимаю, что в таких ситуациях не хочется никого слушать, но важно найти человека, который протянет тебе руку помощи. Никогда не бойтесь просить эту помощь, не закрывайтесь в себе, иногда люди не понимают: нужно ли нам вообще помогать. Никогда не сдавайтесь! Никогда не поздно начать менять свою жизнь!