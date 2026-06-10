Торговые центры, шоколадная фабрика и детский лагерь: что продают в Самарской области за сотни миллионов рублей

В регионе ищут собственников для коммерческой недвижимости

Со временем старые торговые площадки теряют свою актуальность. Все больше собственников в Самарской области выставляют на продажу торговые центры и фабрики. «КП-Самара» составила список самых ярких объявлений последних лет.

Шоколадная фабрика за 99 миллионов

Действующая фабрика неожиданно появилась в списке коммерческой недвижимости на продажу. В объявлении продавец указал, что предприятие продолжает работу по производству сладостей, соблюдая традиции и рецепты Куйбышевской кондитерской фабрики. Готовый бизнес оценили в 99 млн рублей.

Шоколадная фабрика продается за 99 млн рублей. Фото: Авито

«Фабрику оснастили необходимым оборудованием: там есть профессиональные линии для грильяжа, крема, суфле, пралине, мармеладных конфет и даже вафель. Покупатель получит холодильное оборудование, печь для обжарки орехов и дробилки», — указано в сообщении.

Объем производства оценивают от 15 тысяч тонн в год. При покупке новый собственник получит помещения площадью более 4199 квадратных метров, административное здание и земельный участок на 3014 «квадратов».

«Цыпочка из Обшаровки»

В октябре прошлого года в Волжском районе Самарской области на продажу выставили знаменитую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки». Собственник отметил, что при покупке новый владелец может получить участки с капитальными строениями в центре Рождествено, их можно использовать под склады, производство, разведение животных.

Птицефабрика подорожала на миллион. Фото: Авито

Кроме того, на территорию имеется заезд по асфальтированной дороге. Публикация вызвала особый резонанс в социальных сетях. Комментарий тогда дал даже депутат Дмитрий Асеев, удивившись стоимости участка — всего 7,5 млн рублей.

Спустя несколько месяцев после резонанса в социальных сетях собственник увеличил стоимость. Теперь участок бывшей «Цыпочки» оценивают в 8,5 млн рублей. Покупателя пока так и не нашли.

Действующий торговый центр «Междуречье»

В Самаре на улице Белорусской продолжает свою работу торговый центр «Междуречье», но собственник активно ищет нового владельца земельного участка. Общая площадь здания составляет 4362,1 «квадрата», а основная площадь центра — более 3,4 тысячи квадратных метров.

«На первом этаже расположены торговые секции, на втором — секции разделены стеклянными и гипсокартонными перегородками. На третьем этаже располагаются 16 офисных помещений. Торговый комплекс находится в оживлённой части города», — указано в сообщении.

Торговый центр оценили выше 267 млн рублей. Фото: Авито

Стоимость торгового центра оценили в 267,9 млн рублей. По словам продавца, на прилегающей территории земельного участка возможно перспективное строительство пристроя.

Легендарный «Самолет» за 700 млн пропал

Самым известным и часто обсуждаемым объектом на продажу все еще остается торговый центр «Самолет». Вот уже несколько лет продавец на постоянной основе меняет стоимость участка. Цена резко падает, а потом может вырасти на несколько десятков миллионов рублей. Последний скачок был зафиксирован в сентябре прошлого года. Торговый центр продавался за 700 млн рублей.

«Общая площадь ТЦ превышает 31,5 тысячи квадратных метров, он расположен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, что обеспечивает удобную транспортную развязку и доступность», — писал автор объявления.

"Самолет" продавали за 700 млн рублей. Фото: Авито

Сам торговый центр открыли еще в 2010 году, его оборудовали пассажирскими и грузовыми лифтами, построили офисные помещения и место для аренды торговых площадок. Для автотранспорта была предусмотрена парковка на 220 мест. Сейчас объявление пропало с продажи. При переходе по ссылке приложение выдает ошибку: «Срок объявления истек».

Бывший пионерский лагерь «Сказка»

В Самарской области нового владельца ищет бывший пионерский лагерь «Сказка». Собственник предложил купить имущественный участок, расположенный в селе Пискалинский Взвоз, на улице Школьной.

Базу у Волги продают за 50 млн рублей. Фото: Авито

На территории расположены здания, сооружения, а до Волги всего полтора километра. За весь комплекс – 50 миллионов рублей.

«Рассмотрим встречные предложения, реальному покупателю – торг», - отметил автор объявления.

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