Погода будет теплой, но без осадков не обойдется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область возвращается настоящая летняя погода. В предстоящие праздничные выходные воздух прогреется до +29 градусов. Осадки будут, но незначительные. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в праздничные выходные 12-14 июня 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в День России, 12 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Возможна гроза. Температура воздуха составит +23…+28 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В субботу, 13 июня, столбики термометров опустятся до +21…+26 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут дожди. Синоптики также обещают небольшую грозу. Порывы северного ветра составят 7-12 м/с.

В воскресенье, 14 июня, воздух в Самаре прогреется до +24…+29 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. Направление ветра изменится на северо-восточное, он будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Синоптики Gismeteo обещают самарцам дождливые, но теплые выходные. Осадки будут незначительными. В пятницу, 12 июня, дожди пройдут утром. В субботу и воскресенье – с утра до вечера. Температура воздуха составит +23…+26 градусов. Порывы северного ветра в начале выходных достигнут 4 м/с. В воскресенье, 14 июня, стихнут до 1 м/с.

Метеорологи Яндекс Погоды прогнозируют в Самаре дожди в субботу и воскресенье. В пятницу, 12 июня, незначительные осадки ожидаются в утренние часы. Погода будет малооблачной, температура воздуха составит +23…+26 градусов.