Самарские работники ЛУКОЙЛа сразились за звание лучших

Конкурс профмастерства - не только демонстрация навыков, но и обмен опытом / Фото: ООО «РИТЭК»

РИТЭК (научно-технический полигон ЛУКОЙЛ) подвел итоги Конкурса мастерства рабочих на звание «Лучший по профессии». Соревнование традиционное и ежегодное - нефтяники подчеркивают, что развитие предприятия невозможно без совершенствования навыков сотрудников.

Три ключевые профессии

В состязаниях приняли участие девять делегатов предприятия из трех регионов – Самарской и Волгоградской областей и Республики Татарстан. В прошлом году участников профессионального соревнования принимала Самарская губерния. На этот раз оно прошло на производственных площадках предприятия в городе Котово Волгоградской области. Как всегда, конкурс состоял из двух частей, где участники имели возможность продемонстрировать теоретические и практические навыки, необходимые для решения производственных задач.

Самарская делегация профессионалов к испытаниям готова! / Фото: ООО «РИТЭК»

За звание лучших боролись представители трех ключевых для нефтяной отрасли специальностей: операторы добычи нефти и газа, операторы обезвоживающей и обессоливающей установки и операторы товарные. Хотя все три объединяет слово «оператор», каждая профессия имеет свои особенности. Оператор по добыче нефти и газа управляет процессом извлечения углеводородов, обеспечивая стабильную работу скважин. Оператор товарный отвечает за учет, хранение и транспортировку нефтепродуктов, минимизируя потери и обеспечивая их товарное качество. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки подготавливает нефть: он удаляет соли и воду, предотвращая коррозию и негативное влияние на оборудование на дальнейших этапах переработки. Каждая из трех профессий требует не только технических знаний, но и ответственности.

Каждый балл важен

Все испытания проходили в реальных производственных условиях - конкурсанты выполняли свою ежедневную работу под пристальным наблюдением судейской коллегии. Члены жюри следили за правильной последовательностью действий, качеством и скоростью выполнения заданий. Особое внимание - вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Каждая пометка, сделанная высококвалифицированными специалистами может принести или, наоборот, срезать балл - взял в руки не тот инструмент, не сверился с приборами, не сразу надел каску. Поскольку победителей определяют по сумме набранных за знание теории и практики баллов, важен каждый из них - на конкурс приехали лучшие из лучших, разрыв в счете минимален. Все конкурсанты достойно прошли испытания, продемонстрировав профессионализм и мастерство.

Знание теории не менее важно, чем практическое знание дела / Фото: ООО «РИТЭК»

- Судить соревнования в этом году вдвойне приятно - еще и в свой день рождения, - улыбается ведущий инженер отдела подготовки и транспорта нефти и газа Наталья Боровая. - Раньше я сама участвовала как оператор, поэтому могу сравнить: судить, честно говоря, даже интереснее. С каждым годом уровень подготовки растет, хотя участники меняются. Те, кто приходит не в первый раз, выступают увереннее. Новички немного теряются, но тоже справляются. Главная цель таких соревнований - выявить лучших из лучших, чтобы в будущем они могли руководить объектами, зная производство изнутри. Все участники - молодцы, и мы обязательно выберем лучшего.

Победителей… четверо!

Однако среди операторов добычи нефти и газа определить абсолютного победителя не удалось - лучшими стали сразу двое. Первое место между собой поделили Данила Моргунов («Волгограднефтегаз») и Константин Афанасьев («ТатРИТЭКнефть»). Константин Владимирович, победитель прошлогоднего самарского финала, подтвердил свою высокую квалификацию. Хотя признается: было нелегко.

- Конечно, к такой жаре мы не привыкли - в Татарстане у нас попрохладнее, - улыбается чемпион. - Но справился! Я пятый год работаю на предприятии, и каждый раз принимаю участие в конкурсе. Это очень важно для молодежи - расти в своей профессии.

Данила Моргунов в прошлом году тоже участвовал в профессиональном соревновании, но тогда не смог обойти коллег. Сделал работу над ошибками и все получилось: обслуживание станка-качалки с заменой ремней и сальникового уплотнения прошло без сучка без задоринки.

- Для меня практическая часть сложнее теоретической, потому что нужно держать скорость - уложиться в 10 минут, - говорит Данила Валерьевич. - Но это максимальное время, обычно все заканчивают гораздо быстрее. Соперники сильные - полезно обменяться опытом со специалистами из других регионов. Теперь нужно повышать планку!

За правильностью выполнения заданий пристально наблюдала судейская коллегия / Фото: ООО «РИТЭК»

Лучшим оператором товарным признан Бардин Максим Романович – оператор товарный 4 разряда Приемо-сдаточный пункт «Просвет» Цех по подготовке и сдаче нефти «РИТЭК-Самара-Нафта». Среди операторов обезвоживающей и обессоливающей установки убедительную победу одержал Полстьянов Руслан Валерьевич - оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда Цеха по подготовке и сдаче нефти «РИТЭК-Самара-Нафта».

Победители получат не только заслуженный авторитет в коллективе, но и надбавки к заработной плате, которые будут получать в течение года. На церемонии награждения чествовали победителя еще одного конкурса - лучший цех добычи нефти и газа. Первое место присуждено Коллективу Цеха добычи нефти и газа №1 «ТатРИТЭКнефть».

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