Сызранские нефтяники провели экологическую акцию в честь Дня России

Рябины будут радовать горожан яркими гроздьями и дарить прохладу / Фото: АО «СНПЗ»

То березка, то рябина…

Экодобровольцы Сызранского НПЗ (дочернее общество «Роснефти») второй год подряд приурочивают озеленение города к главному государственному празднику. В прошлый раз заводчане высадили березы - дерево-символ России. В Год национального единства выбраны рябины, и не случайно: кисти ее ярких ягод - точная метафора сплоченности и взаимоподдержки. Кроме того, это неприхотливое дерево, сочетающее феноменальную морозостойкость и отличную устойчивость к засухе. Она легко переносит летний зной, что гарантирует успешное приживание саженца на открытом месте.

Рябина достаточно быстро растет, образуя красивую раскидистую крону. Именно она-то, дающая тень и прохладу, очень нужна жителям Юго-Западного района. Пешеходную зону, соединяющую район с селом Уваровка, здесь обустроили только прошлым летом в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Дорогой пользуются многие горожане, единственное неудобство – она проходит через открытый участок, а деревьев пока нет - негде укрыться от солнца. Нефтяники исправили этот недостаток вместе с общественниками и жителями микрорайона - в акции приняли участие все желающие.

Заводчане приурочили экологическую акцию к Дню России / Фото: АО «СНПЗ»

Также молодые рябины украсили территорию детского сада №35. Благодаря заводчанам, здесь разрастается вполне приличный парк - в прошлые годы посажены каштаны, липы, рябины. К взрослым растениям волонтеры сообща с дошкольниками добавили 20 молодых деревьев.

Рябины около детского сада волонтеры посадили сообща с дошкольниками / Фото: АО «СНПЗ»

Сызранский НПЗ реализует программу по системному озеленению города последние несколько лет. За эти годы на территории больниц, скверов и учебных заведений города нефтяники высадили более 1,5 тысяч деревьев. Заботятся и о дикой природе: заводчане восстанавливают леса Сызранского района, пострадавшие от пожаров. На их счету более 10 гектаров возрожденного леса - 30,5 тысячи посаженных деревьев.

Экология - не только про деревья

Заводские волонтеры ведут природосберегающую работу по всем фронтам. Нефтяники - постоянные участники экологических субботников и акций. Дважды в год организуют массовый сбор вторресурсов. В прошлом году сдали на переработку около 9 тонн макулатуры (в этом - уже 2,4 тонны бумаги), а также пластик и отработанные батарейки. Не оставляют без внимания воспитание подрастающего поколения: около 10 лет проводят в школах и детских садах экоуроки, ежегодный экологический творческий конкурс «Свежий взгляд» для ребят Правобережья, а на Дне города организуют традиционную экоплощадку для юных сызранцев.

Корпоративное волонтерство Сызранского НПЗ высоко оценено обществом: по итогам 2025 года экологические инициативы предприятия признаны лучшими в регионе.

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