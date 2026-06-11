Чебурашка, Винни-Пух и волк из «Жил-был пес»: самарские знаменитости рассказали о любимых героях «Союзмультфильма»

Разузнали, какие мультяшные любимцы у самарских знаменитостей. Фото: официальная страница Союзмультфильм в соцсетях

В 2026 году легендарной киностудии «Союзмультфильм» исполнилось 90 лет. Для нескольких поколений зрителей ее мультфильмы стали не просто развлечением, а частью детства и семейного досуга. «КП-Самара» спросила у самарских знаменитостей, кто их любимый персонаж и почему.

Сергей Войтенко: «Ну, погоди!», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав»

Популярный исполнитель, музыкант и автор песен Сергей Войтенко в детстве с большим интересом смотрел мультфильмы студии «Союзмультфильм». В ранние годы он особенно любил такие классические мультфильмы, как «Ну, погоди!», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав», которые стали частью его детских воспоминаний.

Музыкант Сергей Войтенко в детстве засматривался «Ну, погоди!», «38 попугаев» и «Котенком по имени Гав». Фото: соцсети

Кстати о «38 попугаях». Этот цикл мультфильмов про удава, мартышку, слона и попугая создавался с 1976 по 1991 год. Сценарий написал Григорий Остер, а озвучивали героев знаменитые актеры: Надежда Румянцева (мартышка), Михаил Козаков (удав) и Василий Ливанов (удав в некоторых сериях). Фраза «А я удав! И меня можно измерять в попугаях» стала крылатой.

Юлия Гаврилова: «Мой любимый — Чебурашка»

Певица и участница шоу «Голос» Юлия Гаврилова в детстве особенно любила смотреть мультфильмы о Чебурашке. Добрая и трогательная история об ушастом зверьке и его верном друге крокодиле Гене оставила у нее теплые воспоминания.

Певица Юлия Гаврилова обожала Чебурашку. Говорит, эта история учила ее настоящей дружбе. Фото: соцсети

«Когда я была маленькой, моим любимым мультиком был «Чебурашка». Я обожала историю о том, как пушистый зверек нашел друга в лице доброго крокодила Гены. Мне нравилось, что они такие разные, но все равно вместе строили Дом дружбы и помогали друг другу. Этот мультик учил меня самому главному – настоящей дружбе», — рассказывает Юлия.

Кстати о Чебурашке. Персонаж появился в книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», а на экране его полюбили благодаря кукольным мультфильмам Романа Качанова. Чебурашку озвучила актриса Клара Румянова. Интересно, что изначально Успенский задумывал зверька неуклюжим и не очень симпатичным, а добрым и трогательным его сделала именно мультипликация.

Сергей Трифонов (Серж Морж): «Союзмультфильм сформировал во мне личность»

Самарскому блогеру Сергею Трифонову, более известному под псевдонимом Серж Морж, сложно выделить один любимый мультфильм из детства. По его словам, анимационные фильмы студии «Союзмультфильм» оказали на него большое влияние и во многом сформировали его личность.

Блогер Серж Морж уверен: «Союзмультфильм» сформировал его личность. С детства он рос на «Карлсоне», «Простоквашино», «Бременских музыкантах» и «Умке». Фото: соцсети

«Союзмультфильм сформировал во мне личность! Я вырос на прекрасных мультиках, таких как «Карлсон», «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Умка»... Всех не перечислить! Эти мультфильмы учили нас и формировали людей с правильными жизненными ценностями. О борьбе добра со злом, о том, что хорошо, а что плохо. И в целом я благодарен «Союзмультфильму» за то, что несут детям светлое доброе в своих картинах», — рассказывает Сергей.

Кстати о Карлсоне. Мультфильм про мужчину в полном расцвете сил снял Борис Степанцев. Карлсона озвучил Василий Ливанов, а Малыша Клара Румянова. Интересно, что Ливанов сам придумал знаменитое «Спокойствие, только спокойствие!», этой фразы не было в оригинальной книге Астрид Линдгрен. Швеция была не в восторге от советской версии, но в СССР мультфильм стал культовым.

Валерия Усачева: «В «Ежике в тумане» много скрытых смыслов»

Победительница шоу «Пацанки. Новые» Валерия Усачева вспоминает, что в детстве с интересом смотрела мультфильм «Тайна третьей планеты», фантастическую историю о космическом путешествии девочки Алисы. Однако самым любимым и запоминающимся для нее стал «Ежик в тумане».

Победительница «Пацанок» Валерия Усачева считает «Ежика в тумане» самым любимым мультфильмом. Фото: соцсети

«Этот мультфильм кажется очень простым, но в нем очень много скрытых смыслов», — делится Валерия.

Кстати о «Ежике в тумане». Этот мультфильм Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времен по версии международных аниматоров. Всего 10 минут, а сколько смыслов! Ежика озвучил Алексей Баталов. Туман создавали с помощью марли и кальки, а звездное небо через проколотую иголкой бумагу. Норштейн работал над картиной почти пять лет.

Игорь Шадрин: «Винни-Пух добрее, чем американский»

Руководитель Самарского театра «Пластилиновый дождь» Игорь Шадрин свой выбор сделал давно.

«Пускай будет Винни-Пух. И персонаж, и мультик. Почему? Нравится мне. Там и Леонов молодец — приложил руку. И образ персонажа выглядит намного лучше, чем, например, американский Винни-Пух».

Руководитель театра «Пластилиновый дождь» Игорь Шадрин выбрал советского Винни-Пуха. Уверен, что он добрее и лучше американского. Фото: соцсети

По словам Шадрина, советский Винни-Пух — добрый, наивный и смешной. Именно это его и привлекает.

Кстати о Винни-Пухе. Советского Винни-Пуха создал режиссер Федор Хитрук. Озвучил медвежонка Евгений Леонов. Голос у Пуха получился задумчивый, слегка медлительный, совсем не похожий на энергичного американского собрата. А знаменитую песенку «Куда идем мы с Пятачком» сочинили специально для этого мультфильма.

Александр Волохов: «Волк из «Жил-был пес» — наивный добрый простак»

Актер Александр Волохов назвал своего любимого персонажа.

«Мне нравится волк из мультфильма «Жил-был пес». Почему? Простак, наивный, простой, который несмотря ни на что сохраняет достоинство и готов прийти на помощь».

Актер Александр Волохов любит волка из «Жил-был пес». Говорит, это простак, который несмотря ни на что сохраняет достоинство. Фото: соцсети

Кстати о волке. Режиссер Эдуард Назаров сначала нарисовал волка иначе. Но когда на озвучку пришел Армен Джигарханян, голос артиста не совпал с картинкой. Волка перерисовали и получился тот самый, с хрипотцой и грустными глазами. Фразу «Щас спою!» Назаров придумал еще до сценария. Памятники этому волку стоят в Томске и Ангарске, с встроенным механизмом, который воспроизводит коронные фразы.

Константин Титов: «Наши мультфильмы — на очень высоком уровне»

Бывший губернатор Самарской области Константин Титов сначала пошутил про Колобка, а затем признался, что ему нравятся многие отечественные мультфильмы: и «Ежик в тумане», и «Ну, погоди!», и кукольные, и рисованные.

«Я считаю, что наша мультипликация находится на очень высоком уровне», — говорит Титов.

Сравнивать старые мультфильмы с новыми он не берется, современных почти не смотрит.

Бывший губернатор Константин Титов считает, что наша мультипликация — на очень высоком уровне. Ему нравятся и «Ежик в тумане», и «Ну, погоди!», и кукольные, и рисованные. Фото: соцсети

«Если выходят на экран, если снимают и люди смотрят, дай бог. Не берусь судить, потому что не знаю».

Кстати о «Ну, погоди!». Этот мультсериал выходил с 1969 по 2018 год. Волка озвучил Анатолий Папанов, а Зайца – Клара Румянова. Папанов придумал знаменитый смех волка – «гы-гы-гы». Интересно, что в первых сериях волк был откровенно хулиганистым, но со временем стал почти безобидным и даже вызывающим сочувствие

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