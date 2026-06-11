Долго не могли понять, что за болезнь: самарские врачи спасли женщину с «бабочкой» на лице

Измененная тактика лечения помогла. Фото: СамГМУ

В Самаре 34-летняя женщина долгое время мучилась с высокой температурой и плохим состоянием, много ходила по врачам, но никто не мог понять в чем дело. Обычное лечение не помогало, не справлялись и антибиотики. Диагнозы сменялись один за другим, но все они не подходили. У пациентки так и продолжало держаться 39°C. В один момент на ее лице появилось покраснение в виде бабочки. Как оказалось, иммунная система женщины начала атаковать собственные ткани организма. В результате врачам удалось установить верный диагноз и спасти пациентку. Подробности – в материале «КП-Самара».

Шли методом исключения

В апреле у женщины появились насморк и высокая температура. В поликлинике ей назначили антибактериальную терапию, но лечение не помогало. Через несколько дней пациентка вызвала скорую помощь, и ее доставили в одну из самарских больниц. Там ей сделали рентген грудной клетки, который не выявил никаких изменений в легких.

После этого женщине посоветовали обратиться в инфекционный стационар Клиник СамГМУ. Она так и сделала, в результате ее госпитализировали в инфекционное отделение № 2 с предварительным диагнозом «лихорадка неясного генеза». В ходе дальнейшего обследования врачи исключили вирусные причины заболевания.

Чтобы определить источник лихорадки, проводился комплекс исследований. Предстояло исключить еще и диагноз «инфекционный эндокардит», поражающий клапаны сердца из-за проникновения микроорганизмов. Удалось выяснить, что на аортальном клапане есть скопления бактерий, фибрина и воспалительных клеток. Это является одним из основных признаков такого заболевания. В связи с этим пациентку перевели в кардиологическое отделение КФТ и снова назначили антибактериальную терапию.

Однако в процессе лечения возникли настораживающие моменты, которые вызвали сомнение в точности диагноза. Несмотря на высокую температуру 39°C, анализы крови женщины демонстрировали снижение уровня лейкоцитов и незначительное повышение других маркеров воспаления. Получается, что антибиотики не давали эффекта. Также для постановки инфекционного эндокардита не хватало еще одного важного критерия – положительного культурального исследования крови на стерильность. У пациентки результаты были отрицательные, хотя на них мог повлиять длительный и хаотичный прием антибиотиков.

Скрывалось под «маской» инфекции

Еще через несколько дней состояние женщины ухудшилось. У нее развился лимфаденит, на лице появилась эритема (прим. ред. – покраснение) в виде бабочки, а высокая температура не поддавалась стандартному лечению. В анализах крови врачи обнаружили признаки того, что иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма.

Сейчас женщину уже выписали, она чувствует себя хорошо. Фото: СамГМУ

Именно эти новые проявления позволили наконец понять, в чем дело. У пациентки было редкое осложнение аутоиммунного заболевания, которое скрывалось под «маской» инфекционных процессов. Женщине диагностировали системную красную волчанку и ее редкое осложнение – эндокардит Либмана-Сакса.

Тактику лечения изменили и привлекли к нему врача-ревматолога Ирину Шафиеву и врача-гематолога Олесю Данилову. Женщину перевели в отделение эндокринологии и ревматологии. Там пациентке назначили терапию, которая наконец-то ей помогла.

Успешное выздоровление

Как выяснилось после постановки верного диагноза, аутоиммунная атака на собственные ткани привела к образованию циркулирующих иммунных комплексов, которые повреждают эндотелий клапанов сердца.

«В качестве осложнения системной красной волчанки может развиваться неинфекционный эндокардит. Это редкая форма небактериального поражения эндокарда. В общей популяции его распространенность составляет доли одного процента, а при системной красной волчанке может встречаться в 6-11% случаев. При такой форме на клапанах сердца образуются стерильные тромбы из тромбоцитов и фибрина, без участия бактерий», – рассказала кардиолог.

Измененная тактика лечения привела к быстрому и положительному эффекту. В результате пациентка выздоровела. Сейчас женщину уже выписали, она чувствует себя хорошо.

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