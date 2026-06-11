Приход Благоевича, выплаты за ЧМ-2026 и изменения в составе: последние новости «Акрона» на 11 июня 2026 года

Рассказываем последние новости «Акрона» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» готовится к своему третьему в истории сезону в Российской премьер-лиге. Пока футболисты находятся в отпуске, который продлится до 19 июня. После этого игроки начнут тренировки перед стартом сезона 2026/27. Рассказываем последние новости «Акрона» на 11 июня 2026 года.

Срджан Благоевич возглавил команду

«Акрон» оставался последним клубом Премьер-лиги без главного тренера на новый сезон. Напомним, после 30 тура чемпионата прошлого сезона в отставку был отправлен Заур Тедеев. В стыковых матчах командой руководил Мурат Искаков, который позже пополнил тренерский штаб Дмитрия Игдисамова в ЦСКА.

8 июня «Акрон» объявил имя нового наставника клуба. Им стал 53-летний серб Срджан Благоевич.

«Мы собрали достаточную экспертизу по работе Срджана в Сербии. Благоевич – тренер с прогрессивным и современным подходом, к которому ещё зимой был интерес со стороны различных клубов РПЛ. Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет «Акрону» сделать шаг вперёд. Надеемся, что наше сотрудничество будет результативным и долгосрочным», - прокомментировал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Последние полтора года Благоевич работал в «Партизане», с которым брал серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. До этого специалист построил сильную команду в «Астане», которая стала чемпионом Казахстана, брал бронзу в Венгрии с «Дебреценом», а также выступал со своими клубами в еврокубках.

Подробно о тренерской карьере Срджана Благоевича можно прочитать в нашем материале.

В тренерский штаб Благоевича войдут ассистент Деян Фияла, тренер по физподготовке Саша Семереди и тренер-аналитик Никола Станкович.

«Акрон» получит более 300 тысяч долларов за ЧМ-2026

Издание Metaratings.ru провело подсчеты: сколько заработают клубы РПЛ на ЧМ-2026. Всего на мундиале сыграют 12 игроков из Премьер-лиги. Однако выплаты команды получат не только за своих действующих футболистов, но и тех, кто выступал за клуб в течение последних двух лет (пока шел отбор на ЧМ).

Таким образом, «Акрон» занял четвертую строчку по выплатам среди клубов РПЛ. Помимо Жилсона Беншимола на мундиале сыграет Шерзод Эсанов со сборной Узбекистана. За двух игроков тольяттинцы получат минимум 315 000 долларов.

Первые изменения в составе

Скоро в России откроется летнее трансферное окно. В СМИ уже активно обсуждают различные слухи и инсайды. Тем временем некоторые клубы уже договариваются или расстаются с игроками.

9 июня «Акрон» покинули Максим Кузьмин и Эдгар Севикян. У Кузьмина закончился контракт, а у Севикяна арендное соглашение. Максим Кузьмин пополнил состав «Акрона» перед дебютным сезоном РПЛ. Кузьмин провел за красно-черных 7 матчей, в которых отметился пятью голевыми передачами. Севикян был арендован у «Ференцвароша» в сентябре 2025 года. Полузащитник сыграл 15 матчей и не отметился голевыми действиями.

Пока «Акрон» никого не подписал. Однако ходит слух, что первым трансфером тольяттинцев станет сербский нападающий Слободан Тедич. Известный журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает, что клуб и футболист уже подписали контракт до 2030 года.

«Экс-напад «Манчестер Сити» в «Акроне» до 2030 года за €0,4 млн с ЗП €30к/мес: молодые и звонкие завершают трансфер 26-летнего форварда «Чукаричек» — Тедича. Стороны договорились о трансфере за 400к евро, из которых 30% получит тот самый Манчестер Сити, когда-то сделавший ставку на талантливого проспекта. Контракт на 4 года, зарплата €30к в месяц + бонусы», - написал Карпов.

Тедич воспитанник «Чукаричков». В 2020 году форварда подписал «Манчестер Сити». Правда за гранда АПЛ серб так и не сыграл: скитался по арендам в Сербии, Голландии и низших дивизионах Англии. В 2024 году вернулся в родные «Чукарички». В прошлом сезоне Тедич забил 15 мячей и отдал пять голевых передач в 36 матчах.

Контрольные матчи

Игроки «Акрона» выйдут из отпуска 19 июня. На летние сборы у тольяттинцев запланировано пять контрольных игр. 26 июня «Акрон» сыграет с «Балтикой», 2 июля с «Родиной», 11 июля с «Локомотивом» и «Факелом». В конце сборов красно-черные проведут еще один товарищеский матч – соперник станет известен позднее.