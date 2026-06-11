На гражданке вытаскивал людей из огня, а на СВО стал оператором-асом БПЛА: в Тольятти увековечили память о Герое России с позывным «Мечта»

Мемориальную доску в честь Никиты Мечтанова разместили на здании пожарной части, где он раньше работал / Фото: max.ru/sukhikh_ilya

В Тольятти открыли мемориальную доску в честь Героя Россия Никиты Мечтанова. До начала СВО он работал в пожарно-спасательной части, а на передовой стал оператором-асом дронов-камикадзе. Боец, чей позывной был «Мечта», погиб в октябре 2023 года, успев перед этим уничтожить несколько десятков боевиков ВСУ.

Тушил пожары, спасал людей из огня

Никита Мечтанов родился в Новом Уренгое, но потом его семья переехала в Тольятти. Здесь он окончил школу, отслужил, а потом посвятил свою жизнь спасению людей. Никита Мечтанов работал в 75-й пожарно-спасательной части 31-го ПСО Тольятти. Он тушил пожары любой сложности, вытаскивал людей из огня. Был награжден медалью МЧС России «За заслуги в укреплении гражданской обороны».

В 2015 году отец пожарного — Григорий Мечтанов — погиб на Донбассе. Он был награжден орденом Мужества. Спустя два года Никита заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в Севастополь. С началом СВО он одним из первых встал на защиту Отечества.

Пилот-ас дронов-камикадзе

На СВО бывший пожарный стал самым результативным оператором дронов-камикадзе. Фото: Личный архив.

Так бывший пожарный стал бойцом с позывным «Мечта». Специальностью Никиты стало управление БПЛА. Он быстро стал самым результативным оператором боевых дронов, участвовал в освобождении Каховской ГЭС и выполнял задачи на других сложных направлениях. Противник буквально охотился на него.

С июля по октябрь 2023 года «Мечта» уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 солдат противника. По словам его сослуживцев, он всегда стремился ставить рекорды. Однажды поразил машину с боекомплектом на расстоянии 11 км, хотя обычно работа идет на дальности в 5-6 км. Никита мечтал дорасти до звания Героя Россия. К сожалению, при жизни сделать ему это не удалось.

Последний бой «Мечты»

Никите Мечтанову присвоили звание Героя России посмертно / Фото: t.me/razvozhaev

Последний свой бой Никита Мечтанов принял 30 октября 2023 года, об этом своем телеграм-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Перед ним стояла задача прикрыть группировку российских войск. Вместе еще с одним бойцом с позывным «Свят» он уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек и до 20 человек наступающей пехоты врага.

Противник вел ответный огонь. Один из снарядов попал в подвал, в который забежали «Мечта» и «Свят». Оба получили ранения, несовместимые с жизнью. Благодаря их усилиям противник, обладавший на тот момент превосходящими силами, отступил. Его попытка форсировать реку Днепр в Херсонской области провалилась.

Жизнь ефрейтора Никиты Мечтанова оборвалась, когда ему было всего 33 года. Его со всеми воинскими почестями похоронили на Аллее Героев в Севастополе. Указом президента РФ от 16 апреля 2024 года ему присвоили звание Героя России посмертно.

Увековечили память

Память о защитнике Отечества увековечили в канун Дня России / Фото: max.ru/sukhikh_ilya

В преддверии Дня России, 11 июня 2026 года, в память о Никите Мечтанове в Тольятти открыли мемориальную доску. Ее разместили на здании 31-го ПСО. В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны Тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона, начальник ГУ МЧС по Самарской области Сергей Аникин, глава Автограда Илья Сухих и др.

«Подвиг Никиты Мечтанова — это поступок настоящего сына нашей великой страны, сильного, храброго, достойного того, чтобы память о нем всегда горела живым пламенем в сердце каждого из нас. Он навсегда остался верен присяге, боевому братству и Отечеству», — сказал мэр.

Вечная слава отважному пожарному, участнику СВО, Герою России.

Мемориальную доску в честь Героя России Никиты Мечтанова открыли в Тольятти Видео: ГУ МЧС по Самарской области

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