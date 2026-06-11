Новые контракты и первые трансферы: последние новости «Крыльев Советов» на 11 июня 2026 года

Рассказываем последние новости «Крыльев Советов» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Футболисты самарских «Крыльев Советов» пока находятся в отпуске, который продлится до 16 июня. Зелено-бело-синие переподписывают трудовые соглашения с игроками и руководством, а с кем-то прощаются. Рассказываем последние новости «Крыльев Советов» на 11 июня 2026 года

Переподписали гендира, тренера и капитана

5 июня «Крылья Советов» сообщили, что продлили трудовое соглашение с генеральным директором клуба Тарханом Джабраиловым. Джабраилов с января 2025 года входил в совет директоров «КС», а в июле того же года вступил в должность генерального директора.

9 июня зелено-бело-синие объявили о переподписании контракта с голкипером и капитаном команды Сергеем Песьяковым. Новое соглашение рассчитано на два года.

«Сергей - наш лидер, наш капитан. Своей игрой в минувшем чемпионате он еще раз доказал, что является одним из лучших действующих вратарей в России. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны. Сергею очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за «Крылья», - передает пресс-служба «Крыльев» слова Тархана Джабраилова.

10 июня самарцы продлили контракт с Сергеем Булатовым. Наставник возглавил «Крылья Советов» 1 апреля 2026 года после отставки Магомеда Адиева. При Булатове волжане провели восемь матчей, в которых одержали три победы и дважды сыграли вничью. Благодаря работе Сергея Булатова «КС» завершили сезон на 11 месте в РПЛ. Новый контракт будет действовать до конца сезона 2027/28.

Подписали Лепского

Первым летним трансфером «Крыльев Советов» стал защитник Иван Лепский, которого самарцы выкупили у московского «Динамо».

Прошлый сезон Лепский провел в «Крыльях» на правах аренды. За это время защитник провел за зелено-бело-синих 22 матча и забил два гола. Игрок и клуб подписали контракт на три года.

«Желаем успешного продолжения карьеры в нашей команде, ярких побед, уверенной игры и достижения всех поставленных целей!», - прокомментировали подписание в самарском клубе.

Расстались с тремя игроками

Однако «Крылья Советов» не только переподписывают контракты и выкупают игроков, но и расстаются с некоторыми из них.

9 июня «Крылья Советов» покинули сразу три футболиста: Ильзат Ахметов Владимир Хубулов и Алексей Сутормин.

Ильзат Ахметов играл в Самаре на правах аренды из «Зенита». Полузащитник провел за «Крылья» 31 матч, забил два гола и отдал восемь голевых передач, став лучшим ассистентом в команде.

Владимир Хубулов выступал за волжан с 2022 года. За это время футболист провел 44 игры, отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Трансферные слухи

Ходит множество слухов, с кем еще «Крылья» могут расстаться этим летом: с кем-то не продлят контракт, кого-то продадут. Также в медиа появляется информация, кого самарцы могут купить.

Так, 8 июня телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что в самарский клуб может перейти Артем Дзюба, который провел последние два сезона в тольяттинском «Акроне». Однако инсайдер и журналист Иван Карпов эту информацию опроверг.

Сам Иван Карпов 11 июня сообщил, что «Крылья Советов» сделали предложение Мартину Крамаричу из «Сочи».

«Крылья предложили Крамаричу контракт на 3 года: Мартин выбирает среди нескольких вариантов из РПЛ + ждет Европу. Для Крыльев подписание Крамарича стало бы хорошей сделкой.

Он может сыграть как на фланге, так и под нападающим (будет заменой для Олейникова, если тот уедет в Черкизово). Обладает неплохой скоростью, ударом и лидерскими качествами. Органичен как в контратакующем, так и в комбинационном стиле», - написал Карпов.

Мартин Крамарич перешел в «Сочи» в 2023 году. За это время словенец провел за южан 84 игры, забил 23 мяча и отдал 14 голевых передач. В прошедшем сезоне Крамарич принял участие в 22 матчах, в которых отметился пятью голами и двумя голевыми передачами.

Контрольные матчи в июле

В июне «Крылья Советов» сыграют с «Нефтехимиком» и «Соколом». Также стали известны соперники на контрольные матчи в июле: 4 июля самарцы сыграют с московским «Спартаком», а 11 июля с «Рубином».