Гитара с автографами AC/DC и постер с «Бригадой»: уникальные коллекционные предметы выставили на продажу в Самаре

Самарец продает постер с подписями героев культового сериала "Бригада". Фото: кадр из фильма.

В Самарской области выставили на продажу уникальные коллекционные предметы. В списке лотов — гитара с автографами участников легендарной рок-группы и плакат, на котором свои подписи оставили актер ы из культового сериала «Бригада». Рассказываем, за сколько продавцы готовы расстаться с редкими лотами.

Электрогитара с автографами AC/DC

На продажу выставили электрогитару с автографами полного состава AC/DC. Фото: Авито..

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже электрогитары с автографами полного состава AC/DC: Малькольма и Ангуса Янгов, Фила Радда, Клиффа Уильямса и Брайана Джонсона. По словам продавца, автографы были собраны в лондонском отеле «Дорчестер» перед концертом группы на стадионе «Уэмбли» в июне 2009 года.

«Состояние гитары и автографов идеальное. Сам инструмент никогда не использовался и был приобретен специально для получения автографов. Никаких повреждений нет, состояние идеальное», — уверяет продавец.

За гитару с автографами участников AC/DC он просит 4 млн рублей.

Постер с героями «Бригады»

Постер с подписями героев сериала "Бригада" продают за 1,5 млн рублей. Фото: Авито..

Еще один редкий лот, который будет интересен поклонникам культового сериала «Бригада», — постер с автографами героев киноленты. На нем изображен Сергей Безруков в роли Саши Белого. На плакате свои подписи оставили его коллеги: актеры, сыгравшие Пчелу (Павел Майков), Фила (Владимир Вдовиченков), Макса (Александр Высоковский).

По словам продавца, артисты подписали постер 20-21 год назад. То есть вскоре после выхода сериала на экраны. Стоимость плаката самарец оценил в 1,5 млн рублей.

Шахматы и автограф Анатолия Карпова

В Самаре продают уникальные шахматы и автограф Анатолия Карпова. Фото: Авито..

Также на сайте бесплатных объявлений выставлены на продажу шахматные фигуры с ручной росписью, автограф трехкратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и его книга. Белые фигуры изображают джазовый оркестр, а черные — рок-группу.

«Автограф обладателя девяти шахматных «Оскаров» Анатолия Карпова, который также неоднократно был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, был получен во время проведения соревнований по шахматам в Екатеринбурге», — рассказывает продавец.

Лот, состоящий из трех предметов, готовы продать всего за 150 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал