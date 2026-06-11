Дороги Самары ушли под воду после ливня.

Бурное завершение короткой рабочей недели подарила погода жителям Самары. Вечером в четверг, 11 июня 2026 года, на областную столицу обрушились ливень, ураган, гром и молнии. Ветер гнул деревья в разные стороны, а дождь был настолько сильным, что некоторые дороги в городе ушли под воду. Очевидцы поделились кадрами с «КП-Самара».

Непогода не на шутку разыгралась в Самаре в конце рабочей недели. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Погода начала портиться в Самаре ближе к семи часам вечера. Город накрыла огромная темная туча. Вскоре стали слышны раскаты грома, а затем засверкали и молнии. Продолжило светопредставление «водное шоу». На областную столицу обрушился ливень. Он шел буквально стеной. Ливневки оказались не готовы к такому большому потоку воды. Из-за чего часть дорог оказалась затоплена.

Машины буквально плыли по дорожным рекам. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Под воду частично ушло Московское шоссе. Целое озеро разлилось на кольце у Центрального автовокзала, а участок вдоль Ботанического сада превратился в бурную реку. Вечером там образовалась внушительная пробка. Машины буквально плыли по проезжей части. Судя по кадрам в соцсетях, выплыть удалось далеко не всем автомобилям. Некоторые так и остались стоять посреди «водоемов» с включенной аварийкой.

Московское шоссе затопило в Самаре после мощного ливня 11 июня Видео: samara.dtp.official

Похожая ситуация сложилась и на другой крупной магистрали Самары - на улице Ново-Садовой. За несколько минут дождя все в районе Постникова оврага превратилось в огромную лужу. Даже непонятно было, где заканчивается тротуар и начинается проезжая часть.

Мощный ливень накрыл Самару вечером 11 июня Видео: предоставлено "КП-Самара"

А вот в селе Старосемейкино и в пгт. Новосемейкино в Красноярском районе сегодня и вовсе прошел град. Очевидцы также пишут в соцсетях, что сильный град с дождем был и на трассе М-5 «Урал» на отрезке от Самары до Тольятти.

Напомним, ранее в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупредили, что на регион надвигаются гроза, шквалистый ветер до 15-18 м/с и град. По их прогнозам, стихия продолжит бушевать ночью и днем 12 июня.

Кратковременные дожди и грозы, по данным Приволжского УГМС, также ожидаются в Самарской области 13 и 14 июня. При этом будет по-летнему тепло и даже, возможно, жарко. В дневные часы воздух прогреется до +28 градусов.

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