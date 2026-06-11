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Общество11 июня 2026 19:30

Дороги ушли под воду, машины плывут: что натворил мощный ливень в Самаре 11 июня

Московское шоссе затопило в Самаре после мощного ливня 11 июня
Анастасия ФИЛАТОВА
Дороги Самары ушли под воду после ливня.

Дороги Самары ушли под воду после ливня.

Бурное завершение короткой рабочей недели подарила погода жителям Самары. Вечером в четверг, 11 июня 2026 года, на областную столицу обрушились ливень, ураган, гром и молнии. Ветер гнул деревья в разные стороны, а дождь был настолько сильным, что некоторые дороги в городе ушли под воду. Очевидцы поделились кадрами с «КП-Самара».

Непогода не на шутку разыгралась в Самаре в конце рабочей недели.

Непогода не на шутку разыгралась в Самаре в конце рабочей недели.

Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Погода начала портиться в Самаре ближе к семи часам вечера. Город накрыла огромная темная туча. Вскоре стали слышны раскаты грома, а затем засверкали и молнии. Продолжило светопредставление «водное шоу». На областную столицу обрушился ливень. Он шел буквально стеной. Ливневки оказались не готовы к такому большому потоку воды. Из-за чего часть дорог оказалась затоплена.

Машины буквально плыли по дорожным рекам.

Машины буквально плыли по дорожным рекам.

Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Под воду частично ушло Московское шоссе. Целое озеро разлилось на кольце у Центрального автовокзала, а участок вдоль Ботанического сада превратился в бурную реку. Вечером там образовалась внушительная пробка. Машины буквально плыли по проезжей части. Судя по кадрам в соцсетях, выплыть удалось далеко не всем автомобилям. Некоторые так и остались стоять посреди «водоемов» с включенной аварийкой.

Московское шоссе затопило в Самаре после мощного ливня 11 июня

Видео: samara.dtp.official

Похожая ситуация сложилась и на другой крупной магистрали Самары - на улице Ново-Садовой. За несколько минут дождя все в районе Постникова оврага превратилось в огромную лужу. Даже непонятно было, где заканчивается тротуар и начинается проезжая часть.

Мощный ливень накрыл Самару вечером 11 июня

Видео: предоставлено "КП-Самара"

А вот в селе Старосемейкино и в пгт. Новосемейкино в Красноярском районе сегодня и вовсе прошел град. Очевидцы также пишут в соцсетях, что сильный град с дождем был и на трассе М-5 «Урал» на отрезке от Самары до Тольятти.

Напомним, ранее в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупредили, что на регион надвигаются гроза, шквалистый ветер до 15-18 м/с и град. По их прогнозам, стихия продолжит бушевать ночью и днем 12 июня.

Кратковременные дожди и грозы, по данным Приволжского УГМС, также ожидаются в Самарской области 13 и 14 июня. При этом будет по-летнему тепло и даже, возможно, жарко. В дневные часы воздух прогреется до +28 градусов.

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