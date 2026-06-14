Денис Власенко дал большое интервью на радио "КП-Самара".

Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Денис Власенко стал гостем радио «КП-Самара». Он рассказал о закрытии 85-го концертного сезона и планах на новый, а также о привлечении молодежи к классической музыке.

О 85-м сезоне и его закрытии

85-й концертный сезон в Самарской филармонии близится к завершению. Его финалом станет концерт «Симфония космоса», посвященный 65-летию первого полета человека в космос. Он состоится в среду, 17 июня.

«Прозвучит грандиозное оркестровое полотно Густава Холста «Планеты». Будет много музыки из советских фильмов, тоже связанных с космосом. Замечательные композиции Петрова, Рыбникова, которые все горячо любят. Мне кажется, получится очень красивый концерт. С видеорядом красивым. С четверным составом оркестра».

По словам Дениса Власенко, во втором отделении будет задействован по-настоящему космический инструмент — терменвокс. В 50-60-е годы XX века именно он стал голосом научной фантастики в кинематографе. В Самаре на этом инструменте сыграет Петр Термен – правнук создателя инструмента Льва Термена. Он считается одним из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире.

«В целом я доволен, как пошел 85-й сезон. У нас, как и в футболе, есть такие понятия, как трансферные окна, когда у одних артистов заканчивается контракт или кого-то мы ждем к себе. Надеюсь, к следующему сезону наш коллектив станет еще более крепким и сильным. Оркестр — это живой коллектив, который даже если достиг каких-то высот и где-то выстрелил, ярко выступил, потом может опуститься к подножию горы. Нужно все время держать себя в тонусе и форме, заниматься и совершенствоваться. И тогда будет качество».

О привлечении молодежи

По словам Дениса Власенко, сейчас концертные площадки, классическая музыка, оперное искусство делают акцент на молодежь. Они пытаются различными способами разжечь интерес среди молодого поколения.

«Зарубежные телевизионные компании, которые снимают спектакли, концерты, стараются показать это максимально привлекательным образом. Люди приходят за красотой, не только за красотой произведения, исполнения, любимого артиста и др. Среди факторов, которые влияют на то, чтобы публика, в том числе молодежь, хотела прийти в конкретное место, могут быть красивый антураж, фотозоны, хороший буфет, парки, скамеечки, где можно посидеть, погулять, пофотографироваться».

Активно привлекают публику и сами артисты. Некоторые даже стали блогерами ради этого, ведут соцсети. К примеру, органист Тимур Халиуллин, который сейчас очень популярен. Помимо того, что он демонстрирует на сцене, он еще и показывает закулисье: как приехал на концерт, как репетирует. Это тоже вовлекает аудиторию.

«У нас, например, есть артисты, которые не столь открыты к соцсетям и более интровертны. За них это должна делать та же филармония или любая концертная организация. Сегодня нужно уже шире смотреть на продвижение концертов. Это не просто афиша или какой-то анонс, это уже может быть предварительное общение с публикой. Если мы хотим привлечь больше молодежи, значит, нам нужно общаться с ней. Работа с публикой — это колоссальная работа, важнейшая. Это важно не только сейчас, но и потом. Мы должны взращивать тех, кто позже будет ходить на концерты».

Денис Власенко отмечает, что молодая публика в Самаре есть, но ходит она не в филармонию, а на другие площадки, другие концерты. К примеру, в городе регулярно выступает оркестр при свечах, который в числе прочего исполняет произведения Ханса Циммера, известно музыкой к кинофильмам и компьютерным играм.

«Это говорит о том, что молодежь готова ходить на концерты, где звучат классические произведения. Люди уже достаточно послушали это выступление. И сейчас интерес сходит на нет. Значит, публика готова к чему-то другому. Публику уже нужно перетаскивать в филармонию. Мы тоже стараемся сделать приятный и красивый антураж (с помощью тех же свечей), который привлечет новую публику, которая потом захочет прийти на что-то другое».

О визитной карточке Самары и гастролях

По словам Дениса Власенко, Самарская филармония входит в десятку лучших филармоний страны. Ей есть чем удивить и привлечь публику.

«Оркестр и Самарская филармония в десятке лучших по стране. Это и про уровень профессионализма, и при уровень программ, который выдает сегодня оркестр, и мнение музыкантов, профессионалов, которые к нам приезжают. Считаю, оркестр Самарской филармонии должен быть визитной карточкой города. Хочется, чтобы власти нас больше поддерживали».

Денис Власенко рассказал и про отношение к гастролям. По его словам, оркестр готов ездить по городам и выступать на различных площадках.

«Мы за гастроли. С удовольствием поездили бы по городам. Необязательно, чтобы это всегда были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург. С большой радостью мы бы поездили по региону. А так были только в Тольятти. И вообще, в самой Самаре выступили бы на разных площадках, в том числе на опен эйре».

О новом сезоне и проектах

Следующий концертный сезон в Самарской филармонии стартует 5 сентября. Он начнется с открытия фестиваля «Шостакович. Над временем». На него пригласили мировую знаменитость — российскую оперную певицу Аиду Гарифуллину.

«Каким бы прекрасным не был этот сезон, следующий обещает быть еще более крупным, масштабным, ярким. 5 сентября мы планируем открытие фестиваля «Шостакович». Ожидается приезд Аиды Гарифуллиной и венгерского скрипача Кристофа Барати. Это событие большое и знаковое для города. Надеюсь, оно состоится на самом высоком уровне. Программа самого фестиваля настолько насыщенная и полна именами, звездами, что, мне кажется, любая другая филармония позавидует такой афише».

В новом сезоне планируются и другие крупные проекты. По словам Дениса Власенко, в Самаре будет праздновать свое 80-летие Сергей Лейферкус.

«Он выступит в двух своих самых коронных партиях: в одноактной опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (где также выступит наш самарский соловей Алексей Курсанов), а во втором отделении прозвучит антиформалистический раек Шостаковича».

Денис Власенко отметил, что новый сезон будет насыщенным и в то же время тяжелым для оркестра. Ведь коллектив самарской филармонии каждую неделю выпускает по одной, а то и по две новые программы.

«Мы не играем одно и то же весь год. У нас часто бывают новые премьеры. Это большая нагрузка, большая ответственность. Надеемся, что мы будем только расти и улучшаться».

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