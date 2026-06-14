Заболевание передается человеку от больного животного Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области был выявлен случай заражения домашнего скота бруцеллезом. Болезнь также известна как средиземноморская, мальтийская или кипрская лихорадка или болезнь Банга. Из-за нее в трех селах Самарской области ввели карантин.

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Очаг бруцеллеза крупного рогатого скота был обнаружен в одном из частных хозяйств села Новокуровки Самарской области.

«Территория в радиусе 5 километров от очага признана неблагополучной. Кроме самой Новокуровки, сюда попали села Елань и Михайло-Лебяжье и ж/д станция Чагра. Там запрещено проводить выставки и ярмарки животных, а еще разным стадам нельзя пастись вместе», - сказано в приказе областного комитета ветеринарии на сайте правительства.

Что за болезнь Банга, из-за которой ввели карантин в Самарской области

Болезнь Банга или бруцеллез – это зоонозная инфекционное заболевание. Оно передается человеку от больного животного через мясо и молочные продукты. Болезнь может привести к поражениям нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-суставного аппарата.

Бактерии рода Brucella крайне живучи. В молоке, хранящемся в холодильнике, они могут выживать до 10 дней, в сливочном масле – более четырех недель, в сыре – более двух месяцев.

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Из приказа областного комитета ветеринарии следует, что в очаге заболевания запрещено лечить больных животных. Восприимчивых животных можно увозить только на убой, и никуда больше. Также запретили доить коз и овец и делать из их молока сыр.

Здоровым животным 90 дней запрещено пить из озер, рек или прудов, из которых пил зараженный скот. Целый год нельзя выпускать здоровый скот на места, где пасся зараженный. Запрещено вывозить из очага корм, непрошедший термическую обработку, и инвентарь.

Опасна ли болезнь Банга для человека

По информации из открытых источников, болезнь Банга может представлять угрозу для человека. Сначала инфекция похожа на грипп. У заболевшего поднимается температура до 39–40 °С, появляется головная боль, вялость, рвота, диарея, боли в мышцах и суставах, сыпь и увеличение лимфоузлов, перепады настроения.

Однако при хронической форме болезнь может вызвать: поражение головного и спинного мозг, артрит, паралич лицевого нерва, менингит, энцефалит, гепатит, потерю памяти, нарушение координации движений, зуд и жжение при мочеиспускании и половом контакте, онемение конечностей, атрофию зрительного нерва, воспаление лимфоузлов, яичек и предстательной железы у мужчин и маточных труб и матки у женщин, пневмонию, бронхит, анорексию. У беременных женщин инфекция может спровоцировать выкидыш или привести к патологиям развития плода.