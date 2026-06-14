Огонь охватил с первого по третий этаж многоквартирного дома. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Крупный пожар произошел в жилом доме в Самаре под конец длинных июньских выходных. Огонь охватил МКД на улице XXII Партсъезда. Пламя распространилось почти на все этажи дома. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв. Рассказываем все, что известно про пожар в жилом доме в Самаре 14 июня 2026 года.

Пожар и взрыв в жилом доме в Самаре 14 июня 2026: что произошло, подробности

Территорию у дома оцепили, работают пожарные. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Первые сообщения о пожаре на улице XXII Партсъезда в Самаре стали появляться в соцсетях в десятом часу вечера. По словам очевидцев, вечером они услышали взрыв, а потом увидели черный столб дыма. Пламя охватило жилой дом — сначала магазин на первом этаже, а дальше стало подниматься вверх, захватывая одну квартиру за другой. На кадрах с места ЧП видно, как из окон вырываются языки пламени.

«Сообщение о пожаре в жилом доме № 20 по улице XXII Партсъезда поступило на пульт дежурного в 20:31 14 июня. Установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на второй этаж МКД», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Магазин на первом этаже выгорел полностью. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре в доме на XXII Партсъезда произошел пожар, очевидцы слышали взрыв Видео: ГУ МЧС по Самарской области

Погибшие и пострадавшие при пожаре и взрыве в жилом доме в Самаре 14 июня 2026

По предварительным данным оперативного ведомства, при пожаре в жилом доме в Самаре никто не погиб. Очевидцы засняли, как пожарные выносят из подъезда девочку. Она была в сознании.

«Организована эвакуация жителей, спасен ребенок-подросток», - сообщил глава Советского района Самары Вадим Бородин.

В МЧС уточнили, что на медосмотр в больницы направлены пять человек, в том числе двое детей. Из дома спасли семь человек.

Причина пожара в жилом доме в Самаре 14 июня 2026

«В квартире на втором этаже взорвался газ. Произошло обрушение. В квартире женщина с сыном жили. Были ли они в тот момент дома — неизвестно», — передает корреспондент «КП-Самара» слова жильцов с места ЧП.

По словам местных жителей, поначалу они даже не поняли, что это был взрыв, потому что незадолго до этого сильно гремел гром.

Возле дома, где произошло ЧП, собралась огромная толпа людей. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В прокуратуре и СК подтвердили, что в доме произошел хлопок бытового газа.

«По предварительной информации, в МКД по улице XXII Партсъезда в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

В доме из-за хлопка газа выбило окна. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Реакция властей на пожар в жилом доме в Самаре 14 июня

В настоящее время на месте происшествия работают 68 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 53 человека и 13 единиц техники. Дежурят три автомобиля скорой помощи.

На месте ЧП сейчас находятся глава Советского района Вадим Бородин, руководитель управления гражданской защиты Самары Евгений Вдовин и начальник УМВД по Самаре Дмитрий Урюпин.

В школе № 163 организовали пункт временного размещения. Власти обещают оказать жильцам МКД всю необходимую помощь.

«Жители, которые сейчас находятся вне дома, могут получить всю информацию по телефону 112», - сообщил Вадим Бородин.

На место ЧП также выехал глава Самары Иван Носков. Он осмотрел ПВР, где разместили людей. По его словам, условия там удовлетворительные. С теми, кто не уехал к родственникам, работают медики и психологи. Мэр уточнил, что в результате пожара пострадали 24 квартиры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал