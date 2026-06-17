«А если бы я пошел с ребенком?»: три алабая разодрали ногу жителю Самарской области

Владимир стал жертвой трех алабаев. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Теплая погода в конце мая выманила жителей Самарской области на природу. Многие сельчане и дачники устремились к озерам и рекам, чтобы отдохнуть от городской суеты. Так решил и Владимир. Вместе с сыном он планировал порыбачить, но поездка обернулась трагедией: мужчина оказался на операционном столе из-за нападения трех собак породы алабай.

500 рублей за рваные раны

27 мая Владимир приехал к Алексеевским озерам, чтобы присмотреть удобное место для рыбалки. Выбирался на такие выезды он нечасто, но очень хотел отдохнуть и провести время с сыном. Подъехав к шлагбауму, мужчина заметил у водоема отдыхающих: стояли машины, играла музыка, люди наслаждались природой.

— На шлагбауме были указаны номера и табличка, что пеший ход разрешен. Я зашел за шлагбаум, и мне навстречу вышел охранник с алабаем. Мы договорились, что через два дня я приеду, заплачу за въезд на машине 500 рублей и смогу порыбачить у карьера, — рассказывает Владимир.

На участке пеший ход был не ограничен. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Во время разговора мужчина задал резонный вопрос: «Что делать, если на звонок никто не ответит?» Охранник заверил, что такого быть не может. Вопрос казался улаженным, и Владимир приехал к озеру спустя два дня.

Пришлось отбиваться телефоном

29 мая Владимир вернулся, как и договаривались. Несколько минут он пытался дозвониться до охраны, чтобы поднять шлагбаум.

— Я решил пройти внутрь, отошел от шлагбаума метров на двадцать. Думал, собаки в вольерах начнут лаять, тогда охранник услышит и придет. Так уже было в прошлый раз, — продолжает мужчина.

Но 29 мая всё пошло не по плану. Владимир обернулся и увидел трех алабаев — без поводков и намордников. Они медленно приближались.

— Я не придал этому значения. В прошлый раз они не нападали на отдыхающих, и я всё еще ждал охранника.

Внезапно собаки повалили Владимира и вцепились ему в ногу. Все происходило как в тумане: мощный выброс адреналина, страх и боль затмили мысли. Как пострадавшему удалось отбиться, до сих пор непонятно даже ему самому.

— Я уже не помню, как всё было. Я не ожидал, что они нападут. Кажется, от одной я отбивался телефоном. Как удалось их отогнать — до сих пор не понимаю. На земле остались мой телефон и сланцы. Сам я побежал к машине. Собаки не стали преследовать.

В ожидании скорой прошло два часа

Добравшись до машины, Владимир позвонил с телефона сына по номерам, указанным на шлагбауме, чтобы хоть как-то связаться с охраной. Ответа не последовало.

— Хорошо, что ребенок ничего не видел. Я благодарен, что он был увлечен телефоном. Страшно представить, что было бы, если бы мы пошли вдвоем. До сих пор думаю об этом.

Мужчина вызвал 112, объяснил ситуацию диспетчеру скорой и полиции, а затем почти два часа ждал приезда медиков и участкового. Скорая приехала быстрее. С рваной раной Владимир вышел на трассу, чтобы встретить бригаду, снова звонил охраннику и ждал, когда собаки отойдут от его телефона.

— Спустя примерно час алабаи перестали караулить мой мобильный. Я кое-как добежал, забрал вещи и вовремя вернулся в машину. Из леса вышли еще две собаки.

Сотрудники скорой перебинтовали ногу и настоятельно рекомендовали срочно ехать в больницу. Владимир предупредил участкового, самостоятельно съездил в травмпункт, отвез ребенка домой и отправился в стационар, где провел три дня.

— Пока лежал там — насмотрелся всякого. Ко мне приезжали сотрудники полиции. Я рассказал всё, мое заявление приняли и сказали ждать письменного уведомления.

Никто не понес ответственности

Оказалось, что Владимир хотел не просто отдохнуть на природе, а провести последние дни отпуска на рыбалке с ребенком. Однако теперь он уже почти три недели находится на больничном.

— Первые дни были очень тяжелыми. Пришлось брать больничный, весь график на работе поехал. Руководители были не в восторге, но я ничего не мог поделать. Честно говоря, даже до туалета было тяжело дойти. Сейчас вся работа остановилась, не могу даже заниматься домашними делами на даче. Жена одна со всем справляется.

— Мне ни разу не позвонили из полиции. 16 июня пришло письмо, датированное 11 июня. В нем сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано. Собственник приезжал на участок, признает, что собаки его, но почему они были на самовыгуле — непонятно.

Никакой ответственности владелец участка и собак не понес. После случившегося на шлагбауме появилась новая табличка: «Осторожно, злые собаки». Редакция «КП-Самара» направила запрос в правоохранительные органы.

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