«Мечтала увидеть, как вырастет сын»: молодая мать разбилась насмерть, упав с четвертого этажа в Самаре

Врачи боролись за жизнь женщины, но безуспешно. Фото: соцсети

В конце мая 2026 года трагически оборвалась жизнь молодой самарчанки. Она выпала из окна жилого дома в поселке Мехзавод. У женщины остался четырехлетний сын. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Выпала из окна после конфликта с подругой

Как рассказали близкие погибшей в соцсети, жизнь Ксении (имя изменено - прим. ред.) трагически оборвалась 31 мая. Со слов очевидцев, в тот роковой день молодая женщина находилась в компании подруги. Между ними произошел конфликт. Через некоторое время Ксения выпала из окна четвертого этажа.

У жительницы Самары остался маленький ребенок. Семья простилась с погибшей 3 июня. Фото соцсети

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу примерно в 9:00. По информации из соцсетей, девушка была в сознании. Медики боролись за ее жизнь почти четыре часа. Однако спасти Ксению не удалось. В 12:30 она скончалась.

Ксении было всего 23 года. У нее остался четырехлетний сын. Похороны девушки состоялись 3 июня. По словам близких, в момент происшествия ребенок мог находиться с бабушкой.

«Наш мир без нее опустел»

Весть о смерти Ксении мгновенно разлетелась среди друзей и знакомых. В соцсетях появились десятки сообщений с соболезнованиями. Те, кто знал девушку, не могут поверить в случившееся:

«Мы знали ее как отзывчивую девочку, добрую, искреннюю, жизнерадостную. Для многих она служила ориентиром и поддержкой на жизненном пути. Была миром для нас всех. Но сейчас наш мир без нее опустел».

Друзья называют Ксению заботливой, любящей и радостной мамой. Она обожала своего сына и мечтала видеть, как он растет.

«Хоть и немного были знакомы — запомню тебя как доброго, хорошего человека. Мягких облачков, солнышко. Светлая память», — пишут знакомые.

Пока никаких официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

Редакция «Комсомолки» направила официальный запрос в ГУ МВД России по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, проводилась ли проверка по факту гибели молодой женщины.