«В 2026 году в Самарской области произошло 1329 ДТП, 91 человек погиб, 1674 получили ранения»: Игорь Бобров поделился данными ГАИ

Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.
В августе 2026 года исполнится 90 лет Госавтоинспекции России. В преддверии праздника сотрудники полиции провели для представителей СМИ экскурсию по управлению Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. Журналистам рассказали о работе подразделений, познакомили с музеем, продемонстрировали тир и спортивный зал. Также для работников СМИ подготовили показательные выступления сотрудников Госавтоинспекции на служебных автомобилях.
Важной частью мероприятия, приуроченного к 90-лению Госавтоинспекции, стала пресс-конференция руководителя регионального управления ГАИ полковника Игоря Боброва. Он подвел статистику ДТП с начала 2026 года. По его словам, в последние месяцы в Самарской области снижается аварийность:
«В 2026 году в Самарской области произошло 1329 дорожно-транспортных происшествий. 91 человек погиб, 1674 получили ранения. С начала года у нас были проблемы с аварийностью. В последнее время по всем показателям мы имеем снижение аварийности».
Одной из важных тем является детский травматизм. В первые месяцы нового года был зафиксирован рост детского травматизма, который составил 10%. На это в том числе сильно влияют покупки родителей своим несовершеннолетним детям питбайков и других средств индивидуальной мобильности. Сейчас ситуация улучшилась, рост составляет всего 1,5%:
«Это работа как Госавтоинспекции, так и органов образования, которые нас слышат. Мы с ними в постоянном контакте. Мы рассказываем о трагедиях в чатах, хоть это и не всегда нормально воспринимается родителями. Но без демонстрации этих трагедий, мы с вами редко задумываемся, что мы приобретаем нашим детям».
Игорь Бобров заявил, что постоянно растет уровень образования сотрудников, так как руководство Госавтоинспекции проводит обучение личного состава. Также помогать в работе будут три комплекса «Кордон», которые поступили в Госавтоинспекцию. Это комплексы автоматической фиксации нарушений.
Помимо этого, по словам Боброва, следить за порядком на дорогах и наказывать нарушителей сотрудникам полиции помогают СМИ, публикующие материалы о нарушениях правил дорожного движения, и активные граждане, которые информируют Госавтоинспекцию о том, что те или иные водители не соблюдают ПДД:
«По всей этой информации и опубликованным материалам мы проводим соответствующую проверку. Информация и материалы регистрируются, и после проверки выносятся процессуальные решения».
Игорь Бобров рассказал, что у Госавтоинспекции совместно с министерством транспорта есть план по разгрузке некоторых улиц в Самаре, за счет введения дополнительных полос. Дополнительные полосы могут появиться на улице Лейтенанта Шмидта, на Московском шоссе в районе «Авроры», на Мичурина, а также, в рамках плана, рассматривается появление кольца на Южном шоссе.
Руководитель регионального управления ГИБДД отметил, что Госавтоинспекция ведет активную работу по вопросам использования электросамокатов. Игорь Бобров считает, что необходимо ограничить скорость самокатов, а также создать специальные зоны для их парковки:
«Ведется серьезная работа с компаниями по ограничению скорости самокатов. С руководителями Самары и Тольятти я разговаривал о необходимости создания зоны парковки самокатов, чтобы они не были хаотично разбросаны по городу».
Кроме этого Игорь Бобров назвал самые частые нарушения, которые приводят к ДТП. Главной и самой частой проблемой, по словам полковника, являются нарушения скоростного режима. Также Госавтоинспекция выделяет нарушения правил проезда перекрестков и пешеходного переходов, а также выезды на полосы встречного движения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал