«В 2026 году в Самарской области произошло 1329 ДТП, 91 человек погиб, 1674 получили ранения»: Игорь Бобров поделился данными ГАИ

Руководителя регионального управления ГИБДД полковник Игорь Бобров ответил на вопросы журналистов Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

В августе 2026 года исполнится 90 лет Госавтоинспекции России. В преддверии праздника сотрудники полиции провели для представителей СМИ экскурсию по управлению Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. Журналистам рассказали о работе подразделений, познакомили с музеем, продемонстрировали тир и спортивный зал. Также для работников СМИ подготовили показательные выступления сотрудников Госавтоинспекции на служебных автомобилях.

Об аварийности на дорогах

Важной частью мероприятия, приуроченного к 90-лению Госавтоинспекции, стала пресс-конференция руководителя регионального управления ГАИ полковника Игоря Боброва. Он подвел статистику ДТП с начала 2026 года. По его словам, в последние месяцы в Самарской области снижается аварийность:

«В 2026 году в Самарской области произошло 1329 дорожно-транспортных происшествий. 91 человек погиб, 1674 получили ранения. С начала года у нас были проблемы с аварийностью. В последнее время по всем показателям мы имеем снижение аварийности».

О детском травматизме

Одной из важных тем является детский травматизм. В первые месяцы нового года был зафиксирован рост детского травматизма, который составил 10%. На это в том числе сильно влияют покупки родителей своим несовершеннолетним детям питбайков и других средств индивидуальной мобильности. Сейчас ситуация улучшилась, рост составляет всего 1,5%:

«Это работа как Госавтоинспекции, так и органов образования, которые нас слышат. Мы с ними в постоянном контакте. Мы рассказываем о трагедиях в чатах, хоть это и не всегда нормально воспринимается родителями. Но без демонстрации этих трагедий, мы с вами редко задумываемся, что мы приобретаем нашим детям».

О фиксации нарушений

Игорь Бобров заявил, что постоянно растет уровень образования сотрудников, так как руководство Госавтоинспекции проводит обучение личного состава. Также помогать в работе будут три комплекса «Кордон», которые поступили в Госавтоинспекцию. Это комплексы автоматической фиксации нарушений.

Помимо этого, по словам Боброва, следить за порядком на дорогах и наказывать нарушителей сотрудникам полиции помогают СМИ, публикующие материалы о нарушениях правил дорожного движения, и активные граждане, которые информируют Госавтоинспекцию о том, что те или иные водители не соблюдают ПДД:

«По всей этой информации и опубликованным материалам мы проводим соответствующую проверку. Информация и материалы регистрируются, и после проверки выносятся процессуальные решения».

О разгрузке дорог

Игорь Бобров рассказал, что у Госавтоинспекции совместно с министерством транспорта есть план по разгрузке некоторых улиц в Самаре, за счет введения дополнительных полос. Дополнительные полосы могут появиться на улице Лейтенанта Шмидта, на Московском шоссе в районе «Авроры», на Мичурина, а также, в рамках плана, рассматривается появление кольца на Южном шоссе.

Об электросамокатах

Руководитель регионального управления ГИБДД отметил, что Госавтоинспекция ведет активную работу по вопросам использования электросамокатов. Игорь Бобров считает, что необходимо ограничить скорость самокатов, а также создать специальные зоны для их парковки:

«Ведется серьезная работа с компаниями по ограничению скорости самокатов. С руководителями Самары и Тольятти я разговаривал о необходимости создания зоны парковки самокатов, чтобы они не были хаотично разбросаны по городу».

О самых частых нарушениях

Кроме этого Игорь Бобров назвал самые частые нарушения, которые приводят к ДТП. Главной и самой частой проблемой, по словам полковника, являются нарушения скоростного режима. Также Госавтоинспекция выделяет нарушения правил проезда перекрестков и пешеходного переходов, а также выезды на полосы встречного движения.

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