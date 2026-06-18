Алисултан Надирбегов провел в Тольятти большую часть жизни. Фото: суды общей юрисдикции Москвы

Ноябрь 2020 года запомнился жителям Выборга громкой трагедией. Во дворе своего дома был убит местный депутат, бизнесмен Александр Петров. Он вышел из бани и направился к реке, когда с противоположной стороны раздался выстрел. Там его уже несколько часов поджидал киллер, вооруженный снайперской винтовкой калибра 7,62. Пуля попала Петрову в грудь. Несколько лет следствие пыталось выйти на следы убийц. В 2026 году ниточки привели оперативников к подозреваемым. Басманный районный суд Москвы арестовал тольяттинского боксера Алисултана Надирбегова по обвинению в убийстве по найму и незаконном обороте оружия. Рассказываем, кто такой Алисултан Надирбегов, которого обвиняют в убийстве питерского депутата Александра Петрова.

От боксерской карьеры до криминала

48-летний Алисултан Надирбегов родом из села Ликвани республики Дагестан, однако большую часть жизни он провел в Тольятти. В Автоград переехал еще подростком, где профессионально занимался боксом с 2003 года. В Тольятти, Самаре и Сызрани Алисултан провел первые 15 боев.

Спортивная карьера у Надирбегова выдающаяся. Он является двукратным чемпионом России среди профессионалов, чемпионом СНГ и Славянских стран, интерконтинентальным чемпионом Asia-Pacific по версии WBO (Всемирная боксерская организация). В 2006 году он одержал победу нокаутом над Куванычем Тойгонбаевым из Узбекистана, попав на 10-ю строчку рейтинга Всемирной боксерской организации.

В Тольятти Надирбегов работал в ЧОП «Гром» старшим инструктором по рукопашному бою, тренировал спортсменов в клубе «Гайдаровец». В конце нулевых завершил спортивную карьеру, ушел в бизнес и перебрался в Москву.

Отличился Надирбегов не только успехами на боксерском поприще, но и громкими криминальными разборками. В 2016 году на одном из предприятий Ульяновской области произошел конфликт, участником которого стал экс-боксер.

Нападение и угрозы свидетелю

11 февраля 2016 года на деревоперерабатывающее предприятие «Холдинг» ворвались несколько мужчин. Они вооружились ножами, дубинами, строительными молотками, железными прутьями и оружием. Словесная перепалка с руководством компании переросла в вооруженный конфликт, началась кровавая бойня. В результате один человек погиб, еще несколько попали на больничные койки. Причиной нападения стал спор предпринимателя и выходца из Дагестана из-за станков.

По версии следствия, земляки попросили Надирбегова помочь им в разборках. Тот согласился. После того, как пострадавшие обратились в полицию, один из них дал показания против Надирбегова. Алисултан угрозами пытался заставить мужчину изменить показания.

На суде Надирбегов и другие подсудимые заявили, что умысла на вымогательство у них не было. В результате суд переквалифицировал обвинение Алисултану с «вымогательства» на «самоуправство». Ему дали 2 года лишения свободны условно и присудили штраф за угрозы свидетелю. Однако на этом криминальная карьера боксера не закончилась.

Связь с Ильей Трайбером и убийством Александра Петрова

В июне 2026 года стало известно, что Басманный районный суд Москвы арестовал Алисултана Надибрегова по обвинению в причастности к убийству Выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Вместе с ним был арестован Илья Трайбер – 75-летний коммерсант из Санкт-Петербуга, известный в узких кругах как «Антиквар». Силовики также задержали партнера Трайбера, Владимира Даниленко. У них провели обыски.

Под арестом также находится Илья Трайбер. Фото: суды общей юрисдикции Москвы

По информации пресс-службы Мосгорсуда, Трайберу предъявлено обвинение в убийстве депутата Александра Петрова, совершенном группой лиц, и незаконном обороте оружия. Предположительно, Алисултана следствие видит в роли исполнителя убийства. Статус Даниленко пока неизвестен.

Как боксер из Самарской области мог оказаться связан с влиятельным бизнесменом из Санкт-Петербурга – вопрос открытый. Во всех деталях предстоит разобраться следствию. Пока известно, что Надирбегов проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

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