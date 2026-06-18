«Заволга» может стать недоступной: самарцы собирают петицию об отмене штрафов за отдых на берегу Волги

Самарцы переживают из-за штрафов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области наступил долгожданный сезон отдыха за Волгой. В выходные жители областной столицы массово выбираются на противоположный берег, чтобы отдохнуть от работы и городской суеты. Кто-то берет палатки и уезжает на острова на весь сезон. Однако некоторые горожане столкнулась с проблемой — штрафом за нахождение на берегу. Люди, на которых составили протоколы, обратились к юристу, чтобы выяснить законность действий властей. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Собирают голоса для обращения к губернатору

Жаркая погода становится не только приятным бонусом для отдыха за Волгой, но и причиной возникновения лесных пожаров. Одна искра способна выжечь целый остров и вызвать настоящую экологическую катастрофу.

В такие дни правительство региона публикует постановление об особом противопожарном режиме. Этим документом профильное министерство регулирует пребывание граждан на территориях лесов. Приказы о запрете посещения лесов имеют ограниченный срок действия.

«Как правило, такие приказы краткосрочны. Например, их могут ввести в конце недели. Но мы с вами понимаем, что тогда жаркие выходные выпадают из планов самарцев, которые привыкли отдыхать на берегу», — объясняет юрист Денис В.

С проблемой столкнулись клиенты юриста. В апреле прошлого года они получили штраф после отдыха на острове Винновском. За пребывание на песчаном пляже острова им выписали штраф в 40 тысяч рублей за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Причем, по словам юриста, никто никаких костров и мангалов не разжигал, люди просто прогуливались по берегу.

«Люди отдыхают за Волгой поколениями, это неотъемлемая часть лета для многих жителей региона. На сегодняшний день сложилась ситуация: при патрулировании сотрудники профильного ведомства подъезжают к отдыхающим и штрафуют за нарушение противопожарного режима. При этом часть пострадавших сталкивается с тем, что даже не разводила костер, а просто находилась на берегу».

Юрист решил взять ситуацию в свои руки и написал обращение к губернатору. В своей петиции он изложил суть проблемы и уже собрал несколько десятков голосов поддержки.

Страдают водители катеров и лодок

Во время судебных тяжб Денис столкнулся еще с одной проблемой. Понять, где разрешено отдыхать, сможет не каждый.

«В суде я поинтересовался у лесников, как обычным гражданам понять, что на территории нельзя отдыхать. Мне рекомендовали пользоваться публичной кадастровой картой. Для юристов это знакомый термин, но для простых граждан, не связанных с этой сферой, это звучит дико. Они не понимают, как ею пользоваться».

Особенно остро вопрос встает при отключении интернета и GPS. По словам юриста, отдыхающие не получают уведомлений, а на самих местах массового скопления людей за Волгой нет никаких объявлений.

«В других регионах существуют постановления, в которых места массового отдыха исключены из зоны действия ограничений. Никто не против заплатить за билет, чтобы спокойно находиться на территории. Многие согласны не разводить костры, а просто отдыхать на берегу без угрозы штрафов, но вместо этого мы понимаем, что возможно составление протокола. 40 тысяч рублей — это минимальный штраф на человека, - добавляет Денис. - Я не хочу отдыхать на островах в октябре, мне холодно. Нам хочется выбираться на пляжи сейчас, когда стоит летняя жара. Иначе зачем нам лодки и катера?».

Пока, по словам юриста, проблема не выглядит массовой — оштрафованы около десятка человек. Своим обращением Денис хочет указать на реальную проблему, чтобы власти исключили из запретов посещения мест массового отдыха горожан – пляжи Волжских берегов

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