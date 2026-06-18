Первая тренировка и новый директор по коммуникациям: последние новости «Крыльев Советов» на 18 июня 2026 года

Тренировка прошла на поле стадиона «Металлург» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Команды РПЛ потихоньку выходят из отпусков и начинают подготовку к новому сезону 2026/27. Среди них самарские «Крылья Советов». Напомним, у зелено-бело-синих запланирована одна контрольная встреча в июне и пять игр в июле. Рассказываем последние новости «Крыльев Советов» на 18 июня 2026 года.

Медосмотр и первая тренировка

Самарцы уже вышли из отпуска. 16 июня футболисты «Крыльев» прошли углубленный медицинский осмотр в Москве, после чего отправились в Самару, где пройдет первый этап летних сборов.

17 июня «Крылья Советов» провели первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону Премьер-лиги. Она прошла на поле стадиона «Металлург».

Товарищеская игра со сборной врачей

21 июня в России отмечается День медицинского работника. В преддверии праздника «Крылья Советов» провели товарищескую игру со сборной врачей Самарской области. Игра прошла на клубной базе.

Игра прошла на клубной базе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

С приветственным словом перед стартом матча выступили генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов и министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Джабраилов отметил, что подобные матчи будут проходить ежегодно.

«Это дружеский, товарищеский матч, который позволяет познакомиться друг с другом. А главное - еще раз продемонстрировать, что медицина и спорт всегда идут рука об руку, для того чтобы в большей степени продвигать активный образ жизни и здоровые привычки», - заявил Орлов.

Новый директор по коммуникациям

17 июня «Крылья Советов» объявили об изменениях в медиаблоке клуба. Новым директором по коммуникациям стал Павел Сещенко.

Ранее Павел работал в управлении пресс-службы губернатора Самарской области, министерстве спорта Самарской области, а также участвовал в организации и проведении крупных федеральных и международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года.

Павел Сещенко будет руководить медиаблоком и координировать его совместную работу с другими отделами клуба Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

«В «Крыльях», считаю, сильная медиаслужба, в ней работают талантливые и опытные специалисты. Мы рады, что нам удалось укрепить нашу медиакоманду, пригласив Павла Сещенко, у которого богатый профессиональный опыт на стыке спорта, государственной службы и медиа, а также широкий круг компетенций и высокая репутация в профессиональном сообществе», - прокомментировал Тархан Джабраилов,

Пополнение в тренерском штабе

17 июня тренерский штаб Сергея Булатова пополнили Александр Горбачев и Юрий Юхневич.

Горбачев был тренером «СКА-Энергии», «Динамо-Брянска» и «Динамо-Владимира». С 2024 года Александр Горбачев входил в тренерский штаб «Балтики».

Юхневич с 2018 года работал на разных должностях в «Волгаре». В сезоне 2025/26 Юрий Юхневич возглавил команду в качестве главного тренера.