«Я приехала в Тольятти, и на меня нахлынули воспоминания»: актриса Екатерина Волкова рассказала о своем детстве в Самарской области

Актриса Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о жизни в Тольятти Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

Актриса театра и кино Екатерина Волкова стала гостем радио «КП-Самара». Она рассказала про жизненные ориентиры современной женщины и про детство в Тольятти.

О музыкальном творчестве

- Вы не только актриса, но еще певица и автор песен. Как стали заниматься музыкой?

– Выросла я в Тольятти, окончила школу искусств № 68, а после мои педагоги направили меня в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Изначально я музыкант, а в театр попала случайно. Но я все равно писала музыку, писала песни. И потом, кстати, в сериале «Капитанские дети» мою песню «Колокольный звон» взяли в фильм. Еще позже Сергей Соловьев, один из моих любимых учителей и режиссеров, в фильм «2–Асса–2» взял три моих песни. Мне было очень приятно.

И театр, и кино требуют очень много энергии, и очень много самоотдачи, а музыка тем более. То есть тут нужно полностью погружаться. И у меня так получалось, что я делала в основном камерные концерты в московских клубах, в Питере. Хотелось больше привлечь зрителя, да и люди говорят, что мои песни лечат. На одном из концертов, на первых аккордах люди запели со мной. У меня даже перехватило дыхание, значит, все не зря, значит, кому-то эти песни нужны.

- Вы не боитесь, что искусственный интеллект может заменить певцов, актеров и музыкантов?

– Нет, не заменит. У искусственного интеллекта нет души, а у артиста она есть. Ведь сколько хороших песен, которые люди поют и через десятки лет. Есть Юрий Антонов, у которого каждая песня – шедевр. Никакой искусственный интеллект не сможет так написать. И я очень надеюсь, что мои песни тоже будут жить через века.

О жизни в Тольятти

- Тольятти в детстве и Тольятти сейчас – это два разных города?

– Я приехала в Тольятти, и на меня нахлынули воспоминания. Город очень вырос, здесь потрясающая набережная. В Тольятти многое изменилось, гуляю и вспоминаю: «А вот тут я стояла на остановке и ждала второй автобус, который соединял Автозаводский район со старым городом». Очень здорово было со всеми встретиться, у меня там племянники живут.

Вспомнилась и деревня в Ульяновской области, где жила бабушка. Помню, там были овраги, где текла большая река и все было в песке. Я очень хотела их увидеть. Я приехала на то место, вышла на зады, где сушились срубы, и поняла, что этих оврагов уже нет, весь песок зарос соснами. Когда я увидела первые клубнички, то очень захотела попробовать. Мы купили у бабушки луговую клубнику, и это было потрясающе, это был вкус детства.

Самара, конечно, тоже очень красивый исторический город, невероятной красоты архитектура. Хочется любоваться, фотографировать, запоминать какие-то исторические красивые, неформальные места.

- Связь с детством и со своими корнями особенно важна во взрослом возрасте?

– Конечно. Важно, чтобы внутренний ребенок все равно жил. Я помню, первое чувство любви к России было именно в детстве, с соснами, полями.

- В чем должен проявляться патриотизм?

– Думаю, надо начинать с малого: с себя, со своей семьи, с обертки, которую ты просто выбрасываешь не на землю, а в мусорный бак. Хорошо, если мы и своих детей тоже будем приучать к этой любви, к желанию где-то украсить, где-то что-то посадить.

Не надо смотреть, где лучше. Где родился, там и пригодился. Нужно просто любить свое место, где ты живешь. Для меня это и есть Родина, патриотизм. Нужно сохранять в себе хорошее, человек не должен равнодушно проходить мимо, когда другому плохо.

Об ориентирах современной женщины

- Многие женщины осознанно избегают замужество и материнство, это путь в никуда?

– Я сама была три раза замужем, и думаю, а зачем мне еще? У меня трое детей, младшая дочь готовиться к поступлению, старшая дочь уже многодетная мама. Нужно и себе время посвятить. Мне сейчас не нужны отношения, хотя я очень верный человек.

Мне кажется, заблуждение, что нужно срочно искать какого-то мужчину – это необязательно. Женщины все время страдают, что они никому не нужны, что они будут одни. Нужно любить себя, нравиться себе, заниматься тем, что нравится вам. Я в детстве мечтала быть певицей, и когда я уже построила актерскую карьеру, то решила плотно заняться музыкой.

- Каким должен быть настоящий мужчина?

– Он должен быть ответственным за свою жизнь, должен быть снисходительным к женщине. Женщины очень сложные люди эмоционально, и мужчине следует в такие моменты поддерживать свою избранницу, относится с юмором. Мне кажется, мужчина должен быть душевно щедрым, чтобы спрашивал, чем помочь. А не так, что пришел после работы и отдыхать.