«Страх — это нормально»: в День паники самарский психолог Ковалюнас рассказала, как бороться с тревожностью

Самарцам рассказали, как бороться с тревогой Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 18 июня, в мире отмечают необычный праздник — Международный день паники. Казалось бы, что тут праздновать? Ведь панические атаки, учащенное сердцебиение, страх и чувство безысходности не вызывают положительных эмоций. Люди часто сталкиваются со стрессом — проблемы дома, на работе, в отношениях. Психолог, доцент, кандидат философских наук Нина Ковалюнас рассказала «КП-Самара», как справиться с тревогой.

Страх и тревога — это предупреждение организма

Многие самарцы сталкивались со щемящим чувством в груди. Тревога охватывает тело и постепенно уводит мысли в негатив. По словам психолога, страх и тревога — это нормальная реакция организма, она предупреждает об опасности. Страх в большей степени связан с реальными факторами.

«Тревога может оставаться неопределенной. Человек боится того, что только может произойти, или того, что является плодом воображения. Попадая во власть страха, человек может лишиться способности действовать. Тревога может стать спутником предвидения страдания и даже в отсутствие страдания может отравлять жизнь».

По словам психолога, тревога усиливает недоверчивость, подавленность, влияет на развитие соматических симптомов: боль в желудке, тошноту, тремор, дрожь в конечностях, ощущение удушья, спазмы в гортани, сухость во рту и даже рвоту.

Как бороться с тревогой?

В современном мире все больше причин для стресса. Знать, как бороться с тревогой и предупреждать панику, становится особенно актуально.

«Важно не корить себя за страх. Страх — это нормально, это биология. В момент острой угрозы первыми включаются участки мозга, отвечающие за инстинкты. Логика отключается, и задача состоит в том, чтобы, несмотря на это, иметь возможность действовать».

Во время панических приступов первым делом, на что стоит обратить внимание, — это дыхание. Страх и тревога заставляют дышать поверхностно.

«Лучше всего выполнять технику выравнивания дыхания: вдох носом на одну-две секунды, длинный выдох ртом, словно вы медленно задуваете свечу, но пламя не гаснет. Акцент нужно делать на выдохе».

Еще одним методом возвращения из паники считают заземление. Для этого психолог рекомендует найти опору, почувствовать вес в стопах, постараться несколько раз сжать и разжать кулаки, потрогать текстуру одежды, край стола — все, что окружает вас в этот момент. Важно отдаться ощущениям, понять температуру, материал, плотность предметов.

«Оглянитесь вокруг, назовите минимум три реальных факта: «Я вижу цветок», «Я слышу шум деревьев», «Я чувствую холод в пальцах». Сделайте это вслух».

В случае реальной опасности не стоит стараться успокоить себя полностью, для этого достаточно прийти в состояние «холодной головы». Однако после того, как вы совершили любые действия в период опасности, может прийти «откат» — и это тоже нормально.

«Это разрядка нервной системы, сброс напряжения. Побудьте с теми, кому доверяете, или просто укройтесь чем-то теплым и медленными глотками пейте воду. Если тревога остается или вы сами не справляетесь, обязательно обратитесь к психологу».

Чтобы в ситуации страха и паники человек мог сам себе помочь, Нина Ковалюнас советует каждый день делать небольшие дыхательные практики и техники заземления. Тогда тело само поможет психике справиться в момент угрозы.

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