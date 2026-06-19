Спасенный лебедь нашел свою пару и стал отцом большого семейства.

История со счастливым финалом произошла в Самарской области. Лебедь, которого в прошлом году спасли от неминуемой смерти, обрел семью. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Подлечили и выпустили

Так, в 2025 году сотрудники комитета охоты и рыболовства Самарской области нашли на одном из водоемов раненого лебедя. Было ясно, что без помощи людей ему не обойтись. Птице оказали первую помощь и передали ветеринарам для восстановления.

Благодаря заботе профессионалов лебедь пошел на поправку. Когда он полностью выздоровел, его вернули в естественную среду обитания. Пернатого выпустили там, где его и нашли.

Обрел семью

После этого лебедь зажил совершенно по-новому. Он встретил свою пару и даже успел обзавестись потомством. Теперь пернатый – многодетный отец. На днях лебединое семейство – папа, мама и семеро птенцов – засняли на том самом водоеме.

«Это больше, чем просто история спасения. Это символ того, что забота о природе действительно работает и что даже одна спасенная жизнь может стать началом новой истории», - отметили представители комитета охоты и рыболовства.

В ведомстве поблагодарили всех, кто участвовал в спасении лебедя, и пожелали здоровья пернатому семейству.

Спасенный лебедь стал многодетным отцом в Самарской области Видео: комитет охоты и рыболовства Самарской области

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