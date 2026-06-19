Как поступить в вуз или в ссуз Самарской области: главные изменения приемной кампании-2026 для абитуриента

Эксперты на круглом столе в «КП» рассказали, как гарантировано получить место в учебное заведение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как получить целевое место?

В медиацентре «КП Самара» прошел круглый стол, посвященный вступительной кампании в вузы и ссузы в 2026 году. Одно из ключевых изменений в ней касается целевого обучения.

Руководитель управления реализации региональных проектов в области высшего образования министерства науки и высшего образования Самарской области Елена Тюлякова сообщила, что все федеральные целевые квоты теперь детализированы: за каждым местом закреплен конкретный работодатель.

- Найти подходящие варианты, подать заявку и заключить договор напрямую с работодателем можно на портале «Работа в России», - отметила Тюлякова. - Если договор не подписан, претендент теряет право на целевую квоту. Когда на одно место претендуют несколько человек, проводится конкурс.

Старт кампании - 20 июня, зачисление целевиков - в первую волну. В 2026 году работодатели Самарской области подали свыше 800 заявок для целевиков.

Елена Тюлякова рассказала о целевом приеме в 2026 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но если даже у абитуриента не получилось поступить по целевой квоте, отчаиваться не стоит. Образовательные учреждения активно развивают взаимодействие с работодателями. И. о. ректора СГЭУ Елена Кандрашина отметила, что число целевых договоров, которые заключаются студентами напрямую с работодателем выросло с единиц до сотен. И под эти запросы вузы даже формируют отдельные образовательные программы. Так, один из крупнейших партнеров экономического вуза - ГУ МВД России по Самарской области. И в этом году состоится уже первый выпуск студентов, причем дипломы им будут вручаться в здании регионального ГУ МВД сразу с удостоверениями сотрудников ведомства. Сотрудничают с вузом также РКЦ «Прогресс», «Поляна групп», Сбер, ВТБ и другие компании. Елена Кандрашина отметила, что целевое обучение, это далеко не единственная форма взаимодействия вуза, работодателя и непосредственно студента.

Елена Кандрашина рассказала об образовательных программах, разработанных в партнерстве с работодателями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Наши студенты выполняют выпускные квалификационные работы в формате стартапа, - рассказала она. - Успешность подхода подтверждает достижение одной из студенческих команд в этом году. Она вошла в топ 50 всероссийского конкурса ВКР, в формате стартап, как диплом. Отдельного внимания заслуживают кейс-чемпионаты. Здесь работодатели ставят перед студентами актуальные практические задачи. Ребята разрабатывают проектные решения, а по итогам защиты работодатель может выкупить проектное решение или предложить участникам стажировку или трудоустройство.

Такой подход дает студентам практический опыт в бизнесе, а работодателям – возможность выбрать лучших.

Что делать, если не хватило квоты

Среди изменений - ограничение числа «коммерческих» мест. На некоторых направлениях уже в текущем году даже на платные места может сложиться конкурс.

Эксперты напомнили о еще одном способе получения высшего образования – дистанционном.

- Наш проект «Росдистант» специализируется на образовании онлайн, системным интегратором выступает Тольяттинский государственный университет, - рассказала региональный представитель Тольяттинского государственного университета в Самаре Анастасия Богатова. - Мы принимаем абитуриентов со всей России, в том числе из самарских колледжей. Формат удобен для совмещения учебы с работой.

Анастасия Богатова рассказала о дистанционном образовании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В вуз через колледж: «за» и «против»

Поступление в колледж вместо подготовки к ЕГЭ часто позиционируется как способ снизить стресс для подростка. Однако эксперты призывают не торопиться с выводами.– Многие не готовы покинуть привычную школу, – отмечает декан психологического факультета Самарского университета им. Королева Наталья Самыкина. – Но есть дети, которые в этом возрасте уже готовы получать профессию и идти во взрослую жизнь. Этого можно достичь с помощью СПО, в том числе обучаясь на программах «Профессионалитет», которая формирует у студентов прочную профессиональную идентичность. Родителям стоит оценить реальную готовность ребенка к взрослой жизни и посетить учебное заведение, чтобы понять, комфортно ли ему там. Эксперты отметили: поступление в колледж с целью получения специальности и для того, чтобы потом продолжить обучение в вузе – это в принципе две разные образовательные стратегии.

Наталья Самыкина не считает, что колледж вместо ЕГЭ – более легкая образовательная траектория. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Наша статистика: около 30% выпускников колледжа продолжают обучение в вузе, а до 70% завершают образование на уровне СПО, – делится ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. – Колледж в большинстве случаев – не облегченный путь в университет, а самостоятельная ступень, помогающая быстрее получить востребованную профессию и начать зарабатывать.

Любовь Выборнова: только 30% выпускников колледжа идут в вуз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В СГЭУ, при котором существует экономический колледж, другая статистика: там около 70 % выпускников ссуза продолжают обучение в рамках высшего образования, причем большинство выбирает очно-заочную или заочную форму, совмещая получение высшего образования с полноценной трудовой деятельностью. Лишь 15–20 % идут на очное обучение. Елена Кандрашина подчеркивает, безусловно среднее профессиональное образование дает дополнительные возможности для самореализации, но не гарантирует упрощенного перехода на уровень вуза.

Директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина сообщает, что 86% студентов трудоустраиваются еще в процессе обучения. Как рассказала замдиректора Поволжского государственного колледжа Наталья Горожанкина, самые востребованные специализации – юриспруденция, беспилотные системы, технология машиностроения и ИТ. При этом студенты, которые хотят поступать в вуз после колледжа на другое направление, могут сдать ЕГЭ на последнем курсе.

Наталья Горожанкина рассказала о самых востребованных профессиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как перевестись с коммерции на бюджет?

Перевод с платного обучения на бюджетное возможен, но зависит от двух ключевых факторов: наличия вакантных мест и выполнения определенных условий.

- Прежде всего, студент должен успешно учиться: в нашем колледже в течение двух семестров получать только оценки «хорошо» и «отлично», - пояснила Оксана Шалдыбина. - Эти результаты должны быть зафиксированы в его личном деле. При соблюдении всех требований шанс перейти на бюджет сохраняется, но не гарантирован.

Оксана Шалдыбина рассказала, как перевестись с коммерции на бюджет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам Елены Кандрашиной, передумать и захотеть сменить направление подготовки молодые люди могут не только в рамках перехода из ссуза в вуз, но и уже после поступления в университет. Для того, чтобы такой перевод не стал проблемой, вузы стараются упростить процедуру за счет синхронизации учебных планов. Но важно учитывать: на федеральном уровне анонсированы изменения порядка как внешних, так и внутренних переводов. Точные правила пока неизвестны.

Что делать, если передумал

Молодежь нередко решает поменять профессию уже в процессе обучения. Это возможно, но есть нюансы. При смене специальности на траектории ссуз – вуз необходимо уточнить правила приема: они меняются. Например, как отметила Наталья Самыкина, раньше на психологические направления могли поступать выпускники любых специальностей, а сейчас - только с педагогическим, медицинским или социальным образованием.

Кроме того, ранее вузы сами решали, проводить ли для абитуриентов с СПО внутренние вступительные испытания. А с 2026 года такие испытания разрешены только в том случае, если профиль предыдущего образования соответствует направлению подготовки в вузе. Критерии соответствия определяет сам университет.

- В нашем вузе выпускник программы по туризму может выбрать IT специальность в той же сфере, - отметила Любовь Выборнова. - Это отвечает современным реалиям: рынок труда быстро меняется, и гибкость образовательных траекторий становится особенно важна.

Как выбрать подходящую профессию: советы экспертов

Совет 1. Проверка практикой

Работодатели ценят мотивированных выпускников, которые заранее познакомились с профессией.

- Для нас важно, что кандидат осознанно выбирал работу в банке и понимал специфику этой сферы, - рассказала заместитель регионального директора ПСБ в Самарской области Ирина Дмитричкова. – Именно поэтому мы активно привлекаем студентов профильных вузов к нам на практику, за время которой они могут погрузиться в работу всех отделов. Также в этом году в стенах СГЭУ мы открыли специализированное учебное пространство. Оно оснащено полностью работающим банковским оборудованием: кассовыми аппаратами, POS-терминалами и банкоматом. И теперь у студентов есть возможность на деле изучить различные банковские процессы.

Ирина Дмитричкова рассказала, почему работодатели предпочитают кандидатов, которые делают осознанный выбор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Совет 2. Выбрать сферу, а не профессию

Раньше родители часто выбирали профессию за своих детей, опираясь на свои представления. Сейчас мир меняется слишком быстро. Появилось множество специальностей, о которых еще недавно никто не знал. Однако сказать с уверенностью -какие профессии будут востребованы через 5 лет – не может никто.

Эксперты рекомендуют ориентироваться на сферу деятельности. Так будет проще адаптироваться к изменениям и развиваться в меняющихся условиях.

Совет 3. Чем раньше, тем лучше

Ключевой совет экспертов: выбор пути должен учитывать желания и возможности ребенка, а не только волю родителей. Задуматься о будущей профессии лучше как можно раньше. Специалисты считают, что оптимально - не позднее 8 класса.

Не стоит ограничиваться только изучением информации онлайн - лучше самим приехать в вуз или ссуз, чтобы пообщаться с преподавателями и сравнить образовательные программы. Важно - ощутить атмосферу учебных заведений и определиться не только разумом, но и сердцем. Осознанный выбор - основа мотивации и успеха в карьере.

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