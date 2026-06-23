Молились под землей: в Самарской области обнаружили разрушенную церковь в глубине леса

На месте подземной церкви остался только овраг. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Более ста лет назад, когда тысячи церквей по всей стране подвергались гонениям, верующие Самарской губернии искали возможность помолиться и совершать обряды. Такое место они нашли под Новым Буяном. Там была создана уникальная подземная церковь. Недавно ее следы обнаружил краевед Александр Мальчиков. Он рассказал «КП-Самара», как впервые добрался до намоленного места.

Разрушили по наводке НКВД

В социальных сетях и многочисленных статьях гуляют версии о предательстве. Именно оно стало причиной разрушения подземной церкви в глубоком лесу. По словам местных жителей, одна из женщин в результате конфликта предала прихожан и рассказала о существовании храма органам.

«Об этом месте было мало известно, знал только ограниченный круг лиц. И все же нашелся человек, который выдал церковь НКВД. Храм разрушили, а служителей осудили. Только через много лет на этом месте верующие вновь построили часовню».

Александр Мальчиков лично посетил место, где была церковь. Фото: предоставлено "КП-Самара"

По самой распространенной версии, церковь просуществовала в непростое время около десяти лет. Одна из соседок, поругавшись с односельчанами, донесла на всех, кто ходил в храм. Восемь человек, включая священника и монахинь, были осуждены на десять лет.

Добраться до церкви непросто

По словам Александра, многие местные жители давно слышали о необычном храме, но не все знали, как туда попасть.

«Все указывали на разные места, я сам находил в документах упоминание, что такой храм существовал, но как туда пройти — неизвестно. В прошлом году на место наткнулись любители внедорожников во время одной из своих поездок. Потом одна из подписчиц предложила мне вместе съездить туда. Мы собрали группу».

Путешественники признаются, что на обычном легковом автомобиле в дождь туда не проехать.

«Место намоленное, чувствуется сила, энергия, хотя храма не существует более девяноста лет. С тех времен на поляне сохранились пара вековых сосен — их ствол невозможно обхватить вдвоем. Много землянок, в которых жили лесорубы, а там, где была церковь, остались только овраг и пара перекладин».

Рядом с разрушенной церковью стоит кованный крест. Фото: предоставлено "КП-Самара"

К часовне совершают паломничества

Сейчас рядом с разрушенной церковью установили кованый крест, а рядом построили небольшую часовню, в которую регулярно совершаются паломничества.

Добраться до места пешком еще сложнее, чем на внедорожнике. Идти до разрушенного храма придется около десяти километров только в одну сторону.

По словам старожилов, подземная церковь насчитывала четыре помещения: алтарь, молельный зал, притвор и кладовую. По конструкции она напоминала шахту — вход вел через узкий лаз, стены комнат были укреплены бревнами, а роль вентиляции играли дуплистые стволы старых лип, которые за годы стали полыми внутри.

В лесу установлен информационный стенд. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Строительство этого тайного храма велось силами монахинь из Иверской и Раковской обителей. Раковским назывался крупный монастырь, находившийся неподалеку от Большой Каменки. После закрытия монастырей сестры искали укрытия в глухих селах — таких как Старая Бинарадка или Новый Буян. Видимо, именно оттуда и пришла идея возвести святилище прямо в лесной чаще.

Местные энтузиасты, исследующие сегодня остатки этой землянки, отмечают: планировка продуманная, однако вряд ли изначально задумывался именно такой размах. Скорее всего, церковь расширялась постепенно — по мере того, как росла община. Монахини молились здесь сами, а позже стали приводить родственников. Духовное

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