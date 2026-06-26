«Православные, мусульмане, буддисты на поле боя были одной семьей»: участник СВО из Самары рассказал о боевом братстве

Сергей Сибилев проводит «Уроки мужества» в учебных заведениях, передавая молодому поколению эстафету стойкости и чести. Фото из архива Сергея Сибилева

Медиагруппа «Комсомольская правда» и фонд «Защитники Отечества» продолжают проект «Родина у всех одна», приуроченный к Году единства народов России. В нем мы рассказываем о героях СВО разных национальностей, которые объединились для Победы, сохраняя на передовой традиции многонационального единства. Сегодня познакомим наших читателей с Сергеем Сибилевым – руководителем самарской некоммерческой организации «Сердце воина». Он добровольно ушел «за ленточку», где провел около трех лет, неизменно возвращаясь в строй после ранений.

Сергей провел на передовой около трех лет, несколько раз был ранен и контужен. Фото из архива Сергея Сибилева

Детство на плацу

Сергей родился в Петропавловске-Камчатском в 1981 году в семье военнослужащего. Его отец – Евгений Сибилев – который был на тот момент командиром танковой роты и воспитывал своих сыновей по-спартански. Детство по воинской дисциплине, занятия спортом и наблюдение на плацу за строевыми занятиями, смотрами и парадами с ранних лет настроили Сергея на военный лад. В 1989 году Сибилевы переехали в Самару, куда главу семьи направили служить в штаб Приволжско-Уральского военного округа.

Перед глазами у героя нашего материала стоял не только пример отца-защитника Отечества, но и прадедов-фронтовиков. Его даже назвали в честь одного из них – Сергея Королева, ветерана Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

«Я гордился своим прадедом, который был и санинструктором, и разведчиком на разных фронтах, в том числе на Дальневосточном, – рассказал ветеран. – Видел его награды – орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Никогда не думал, что мне предстоит повторить его подвиги. Я горжусь тем, что сегодня школа в городе Кукмор в Республике Татарстан, где мой прадедушка жил долгое время, носит его имя».

Воевали еще два его прадеда: Николай Маряхин участвовал в битве за Москву и совсем немного не дожил до Победы, а Павел Жандаров был в пехоте и погиб на Донбассе в 1941-м. Надо ли говорить, что в семье Сибилевых 9 мая был главным праздником и днем памяти павших героев.

С мечтой о десантуре

После окончания школы Сергей поступил в Казанское высшее танковое командное училище, у истоков основания которого стоял его дедушка – полковник танковых войск Борис Дмитриевич Сибилев.

«В школьные годы я грезил десантурой под впечатлением от фильма «В зоне особого внимания» о военных учениях советских десантников, – поделился ветеран. – В летное училище и в ВДВ меня не взяли из-за действовавшего тогда правила «косметического состояния» офицера: на моем лице остались следы от случайно опрокинутого чайника с кипятком. В танковом училище требования к внешности были не такими жесткими, к тому же помнили фамилию деда. Символично, что именно там, как по наследству, я принял военную присягу, правда, проучился меньше года, к сожалению, не был воодушевлен учебой, мечтал о небе. После возвращения в Самару, пару лет был студентом вуза, а потом ушел в армию, где попал в бригаду спецназа ВДВ. Наконец, моя мечта сбылась. Здесь мне очень пригодился опыт строевой и тактической подготовки, полученный в училище».

Когда счет прыжков с парашютом перевалил за десятки, Сибилев отправился в Чечню, где полгода отважно сражался с бандформированиями в районах республики, за что был удостоен медали «За службу на Кавказе». Вернувшись домой, учился в вузе, работал в разных сферах: охране, бизнесе, занимался инвестициями и продажами, причем на руководящих должностях.

К 2022 году Сергей был многодетным отцом – воспитывал двоих сыновей и дочь. Но в первые же месяцы проведения специальной военной операции добровольцем отправился на передовую, вслед за младшим братом Алексеем – кадровым офицером, с отличием окончившим Московское высшее общевойсковое командное училище. Вскоре к ним присоединился и старший брат Дмитрий. На вопрос, как решились пойти в огневое пекло, ветеран только пожал плечами – просто не мог поступить иначе, как и его близкие.

Ветеран воспитывает двоих сыновей и дочь, являясь для своих детей примером патриотизма и мужества. Фото из архива Сергея Сибилева

Братство «дагестанской бригады»

В составе боевого армейского резерва страны (БАРС) Сергей Сибилев воевал недолго – был ранен на Запорожском направлении.

«В 2022 году там шли ожесточенные бои, – вспоминает ветеран. – По масштабам эти боевые действия можно было сравнить, наверно, со сражениями Великой Отечественной войны, которые я видел в кино: танки, пехота, снайперы, авианалеты, минометные обстрелы. Мы проводили разведку боем и штурмом брали укрепленные районы. После ранения я продолжил бить нацистов, но уже в составе знаменитой «дагестанской бригады». В отдельном разведывательном батальоне мне присвоили первое офицерское звание лейтенанта, и я стал командиром штурмовой разведгруппы на Запорожском и Донецком направлениях».

На передовой Сергей провел без малого три года: вместе со своими боевыми товарищами он захватывал вражеские пункты, освобождал лесополосы, осуществлял разведку с помощью беспилотников. Был пять раз ранен, получил семь контузий и перелом позвоночника. Каждый раз после короткого восстановления, рвался к своим. Даже десятки осколков от американской гранаты, сброшенной на него с коптера, не смогли его остановить. Едва не потеряв ногу, он вскоре после лечения в госпитале снова вернулся в строй к ребятам.

Однажды в Работино Сергей вместе с группой пять суток находился в окружении без воды и еды под непрекращающимся огнем. Несмотря на упорство неприятеля, они все же сумели выйти к своим по минному полю под обстрелом, уворачиваясь от дронов.

«Мы выдвигались на позицию, базировались, выставляли наблюдательный пост и охрану, – рассказал он. – Оборудовали полетную группу, контролировали квадраты и корректировали удары артиллерии. В нашей бригаде воевали героические парни разных национальностей. Я – русский – бок о бок сражался с чувашами, татарами, калмыками, а также представителями мордвы и народов Кавказа. Православные, мусульмане, буддисты на поле боя были одной семьей и двигались в одном направлении. Это настоящее боевое братство, объединяющее людей, которые всем поделятся, прикроют спину, вытащат в случае ранения, не бросят в беде. В перерывах между боями мы с удовольствием ели блюда кавказской кухни, вкус которых я запомнил на всю жизнь».

Сергей Сибилев воевал в составе знаменитой «дагестанской бригады». Фото из архива Сергея Сибилева

Чудо на войне

Сергей рассказал, что один случай запомнился ему особенно. Во время обстрела кассетными боеприпасами его товарищ – мусульманин – вышел из блиндажа, разложил коврик и начал читать молитвы. Около него дважды разорвался снаряд, но не причинил ему вреда. Как только он ушел в сторону, шрапнель отработала по тому месту, где он сидел. Чудо, да и только. Молитва многим помогала в сражениях, оберегая бойцов от тяжелых ранений.

Однажды стечение обстоятельств спасло от смерти и самого Сергея. Во время минометного обстрела его группа пряталась в яме, однако по рации передали, что нужно вытащить раненого товарища недалеко от укрытия: «Как только я выглянул, в лицо прилетел осколок от польского «бесшумного» миномета. Мои товарищи мне помогали, пока я истекал кровью. А в это время, туда, куда мы собирались бежать, ударил тяжелый снаряд. А тот, кого мы хотели спасать, сам успел выбраться. Таким образом, все остались живы, успешно выполнили задачу захвата опорного пункта. После перевязки я продолжил командование».

После очередной контузии Сергею поставили протез артериального клапана сердца, с которым продолжать воевать он уже не смог, хотя и пытался. Какое-то время оставался «за ленточкой», занимаясь подготовкой молодых бойцов. С фронта он привез памятные награды, почти те же, что и у его прадедов – орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».

В самом «Сердце воина»

В этом году Сергей окончил обучение по региональной программе «Школа героев», которую запустили по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, как продолжение президентского проекта «Время героев». Как выпускнику второго потока, ему предложили возглавить самарскую организацию «Сердце воина». Он с энтузиазмом взялся за дело и решил помогать ветеранам СВО, создав в центре творческое пространство, где поддерживают и относятся с понимаем, чутко реагируя на проблемы.

Сергей Сибилев (второй справа) является выпускником второго потока региональной программы «Школа героев». Фото из архива Сергея Сибилева

«Я еще на фронте организовал сбор гуманитарной помощи для нашего подразделения. С помощью работы группы «Наша рота» в социальных сетях мы привлекли немалые средства на коптеры, оборудование, газовые горелки, батарейки. Сейчас продолжаем отправлять оружие, бронежилеты и другие нужные вещи, – рассказал Сергей. – В мирной жизни работа в «Сердце воина» дала мне возможность продолжать помогать бойцам и ветеранам СВО. В центре мы оказываем юридическую и психологическую помощь. Проводим индивидуальные и групповые занятия. Для лечения посттравматического стрессового расстройства привлекаем медицинских психологов. По моей инициативе начали заниматься группы по йоге».

Сергей Евгеньевич почти год возглавляет самарскую организацию «Сердце воина». Фото из архива Сергея Сибилева

В центре активно практикуют арт-терапию, так как занятия творчеством благотворно влияют на психоэмоциональное состояние бойцов и членов их семей. Здесь поют, играют на музыкальных инструментах, пишут картины. На стенах можно увидеть живописные шедевры, созданные ветеранами и их детьми. В такой теплой, красочной обстановке подопечные «Сердца воина» снова начинают улыбаться, вдохновляться идеями и постепенно возвращаются к полноценной жизни.

В центре активно практикуют арт-терапию: поют, играют на музыкальных инструментах, пишут картины. Фото из архива Сергея Сибилева

«Сердце воина» помогает не только самарцам, но и ветеранам других городов и районов.

При поддержке Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в МФЦ и центрах занятости региона открыли 54 кабинета «Сердце воина» – как единое окно для получения всесторонней помощи участниками СВО.

Ветеран регулярно участвует в городских патриотических мероприятиях. Фото из архива Сергея Сибилева

Дело для своих

Сейчас Сергей запустил проект «СВОя артель», который защитил в рамках «Школы героев» под кураторством Торгово-промышленной палаты Самарской области, представителей региональных и муниципальных властей.

«Человек, вернувшийся с войны, не должен чувствовать себя оторванным от мирной жизни. Работа, общее дело, возможность зарабатывать и быть в коллективе – это не менее важно, чем социальные гарантии. Многие ребята сталкиваются с проблемой трудоустройства – у кого-то нет руки или ноги. Мы не должны оставлять таких людей, – подчеркнул он. – Мы создадим производственную артель для своих. Администрация города выделила помещение площадью 900 кв м на Южном проезде, куда готовы выйти работать первые шесть человек и выполнять заказы по изготовлению мебели. В будущем планируем расширить направления».

В рамках еще одного проекта Сергей намерен открыть на предприятиях Самарской области свыше тысячи комнат психологической разгрузки для помощи своим.

Для поддержки ветеранов и их близких под его руководством командой «Сердце воина» написана книга «Непридуманная история одной семьи», которую издадут тиражом 1000 экземпляров и распространят по учебным заведениям Самарского края. В школах и вузах Сергей проводит «Уроки мужества», передавая молодому поколению эстафету стойкости и чести.

Под руководством Сергея Сибилева командой «Сердце воина» написана книга «Непридуманная история одной семьи».

Кроме общественной работы ветеран учится в магистратуре университета. Он благодарен этой возможности, которая появилась недавно. С 2025 года в регионе по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева государственные вузы и их филиалы стали предоставлять участникам СВО и членам их семей право обучения на бюджетной основе.