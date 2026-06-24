Не только поставить протез, но и вернуть человека в социум: руководитель медцентра Дмитрий Калинченко рассказал об особенностях реабилитации

Дмитрий Калинченко принял участие в круглом столе в пресс-центре "КП-Самара". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СВО кардинально изменила портрет пациента центров протезирования. Раньше большая часть обращений поступала от пожилых людей с сосудистыми заболеваниями. Сейчас среди пациентов – молодые люди в возрасте 19-25 лет - с сочетанными травмами и осколочными ранениями. Многие из них пережили ампутацию конечностей и хотят вернуться к привычному образу жизни.

Как отметил на круглом столе директор ООО «Самарский центр протезирования» Группа компаний «Без Барьеров» Дмитрий Калинченко, провести только медицинскую реабилитацию и обеспечить человека протезом недостаточно.

«Наши врачи подходят к каждому случаю индивидуально, ведь не бывает одинаковых пациентов, - добавил Калинченко. - К каждой ампутации нередко добавляются осколочные ранения, хронические заболевания, психологические травмы. Например, из-за оставшихся в теле осколков нельзя назначать электротерапию. Поэтому сначала нужен тщательный осмотр и только потом подбор методик: от кинезиотерапии до рефлексотерапии и карбокситерапии».

Современные технологии позволяют вернуть практически полную функциональность утраченным конечностям. Например, в случае с руками этот показатель может составлять 99%. В центре «Без Барьеров» изготавливают спортивные протезы, протезы с микропроцессорами, а также высокотехнологичные бионические руки.

Ключевой принцип клиники – комплексный подход. В центре «Без Барьеров» одновременно решают медицинские, социальные и психологические проблемы. Например, центр сотрудничает с МФЦ по вопросам восстановления утраченных документов и с фондом «Защитники Отечества» в части оформления выплат и льгот.

Особое внимание в «Без Барьеров» уделяют психологической помощи. Эффективным методом стало групповое восстановление.

«В группе легче восстанавливаться, когда протезирование проходят 2-3 человека: они друг за другом тянутся, - отметил Калинченко. – Пациенты собираются, общаются - те, кто уже прошел путь, поддерживают новичков. Это помогает бороться с ПТСР, агрессией, нарушениями сна».

Для родственников организованы группы с психологом, где они учатся понимать, как себя вести с близким после ампутации.

«Важная часть реабилитации – социализация, в том числе через спорт, - отметил Калинченко. - Мы организуем разные мероприятия: ежегодный турнир «Спорт без барьеров», полосу препятствий, игры в бадминтон. Соревновательный эффект — это всегда для человека стимул, чтобы полноценно подготовиться, вернуться к активной жизни».

По словам директора центра, есть множество примеров пациентов, которые после успешной реабилитации возвращаются к работе, осваивают новые профессии и даже становятся чемпионами.

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