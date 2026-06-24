Самое важное - общение и настрой: Сергей Гончаров рассказал о комплексном подходе при реабилитации пациентов после ампутации

Сергей Гончаров: "Методики реабилитации подбираются индивидуально" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор самарского протезно-ортопедического предприятия «Ортотех» Сергей Гончаров убежден: реабилитация после ампутации не сводится к одному методу. Успех всегда за комплексным подходом и сочетанием физиотерапии, массажа, а также спортивных тренировок.

«Методики реабилитации подбираются индивидуально, - добавил он. – Каждого пациента нужно осматривать, выбирать подходящий метод. На это влияет множество факторов, в том числе степень ампутации, сопутствующие травмы и заболевания. По нашему личному опыту в протезировании хорошо себя зарекомендовали групповые занятия. Когда несколько человек занимаются вместе, то у каждого из них улучшаются показатели. Хороший эффект дают спортивные тренировки. У пациентов с физической активностью реабилитация проходит легче».

Важнейший этап - обучение правильному паттерну ходьбы на протезе. Перед финальным протезом изготавливаются пробные гильзы. По мере восстановления специалисты вносят необходимые корректировки, добиваясь максимально комфортной и устойчивой посадки именно для этого пациента.

«Этап пробного протезирования позволяет нам не просто изготовить протез, а адаптировать его под конкретного человека, его анатомические особенности и уровень активности, - отметил Сергей Алимович. - Наша задача - добиться того, чтобы протез был комфортным, обеспечивал устойчивость и помогал человеку двигаться максимально естественно».

Особое внимание в центре уделяют психологическому настрою. По словам Сергея Алимовича, если человека вовлечь в работу или общественную деятельность, то восстановление идет гораздо быстрее.

«Я думаю, что многое зависит от психологического настроя, - отметил директор центра. – Практика показывает, что те, кто ведут активный образ жизни, восстанавливаются быстрее. Некоторые пациенты говорят: по-другому никак, надо жить дальше. Вот когда такой настрой у человека, то он будет двигаться только вперед».

Но, по мнению Сергея Алимовича, не менее важную роль в восстановлении играет поддержка окружающих и чувство, что человек по-прежнему остается частью общества.

«Очень важно, чтобы люди, получившие тяжелые травмы, не оставались один на один со своими переживаниями, - отмечает Сергей Алимович. - Рядом есть близкие, специалисты, государственные программы поддержки. Но не менее ценно ощущение, что тебя понимают, принимают и ждут в обычной жизни. Именно поэтому так важны спортивные, культурные и общественные мероприятия, где люди могут общаться, находить единомышленников, ставить новые цели и постепенно возвращаться к активной жизни. Когда человек чувствует поддержку и видит перед собой перспективу, путь восстановления становится намного легче».

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