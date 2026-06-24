«Он сказал: «Это мой долг»: как многодетная семья из Самары находит силы ждать мужа и отца с СВО

Пока мужья и отцы на передовой, дома их ждут и верят. И не всегда эта вера дается легко. Страх, усталость, бесконечные вопросы детей, быт, который никто не отменял. В Самаре есть те, кто помогает семьям участников СВО не просто держаться, а жить полноценно, с улыбкой, без чувства, что они забыты. Одна из таких историй — семья Патрикеевых. Подробности — в материале «КП-Самара».
Татьяна Патрикеева — многодетная мама. Старшей дочери скоро 14, среднему сыну 9, младшему вот-вот исполнится 5. Когда в октябре 2022 года объявили мобилизацию, Татьяна и ее муж даже не думали, что их это коснется. У него было три брони: как многодетного отца, как сына ликвидатора ЧС и как специалиста на заводе. Когда повестка пришла, он даже не раздумывал. Никаких сомнений, никаких попыток спрятаться.
«Он сказал: «Это мой долг», — вспоминает Татьяна. — Если не довелось отслужить в армии, значит, нужно применить себя здесь. Пойти и защитить нас от врагов, чтобы они не пришли в наш дом».
Неделя на сборы, медкомиссия, прощание. И вот он уже на передовой.
«Конечно, мы очень волновались. До сих пор переживаем, когда он не выходит на связь. Всегда ждем его. В любой день, в любую минуту».
Дети отреагировали по-разному. Старший сразу понял, куда ушел папа. Средний и младший думают, что он на работе. Но вопросы все равно приходят.
«А папа вернется?» — спрашивают дети.
«Мы всегда отвечаем: «Да, конечно, вернется». А как же иначе? Он же обещал. Он обязан вернуться к нам», — говорит Татьяна.
Почти сразу после того, как муж ушел на СВО, Татьяна узнала об организации «Большая семья». Куратор семьи предложил туда обратиться.
«Мы пришли, познакомились — и с того момента не расстаемся, — рассказывает она. — Нас зовут на любые мероприятия, экскурсии, развлекательные программы для детей. Ребятам это очень нравится, они с удовольствием бегут, когда их зовут».
Особенно ценной оказалась помощь психолога.
«Дети стали более осознанно понимать, что даже без папы рядом они не одни. Им легче ждать его, когда он приедет в отпуск».
«Большая семья» поддерживает не только эмоционально. Недавно организация помогла Татьяне с проблемой, которая возникла с квартирой.
«Они подсказали, как все решить, помогли своими контактами и опытом. И сейчас вопрос движется в хорошую сторону. Самое важное, что нас не бросают, помогают, объясняют. Мы не остаемся одни в трудной ситуации».
Особенно теплым воспоминанием для Татьяны стала поездка в церковь на 9 Мая.
«Организация сделала портрет нашего папы. Мы общались с батюшкой, провели службу, почтили память павших героев, поставили свечи за здравие наших защитников. Батюшка сказал самые главные слова: чтобы мы не унывали, верили, боролись, никогда не опускали руки. Даже если нам тяжело, мы можем в любой момент прийти и попросить у Бога, чтобы он приглядел за нашими ребятами».
Когда Татьяна говорит о «Большой семье», она называет их не «они», а «мы».
«Это не просто организация. Это действительно большая, дружная семья. Где каждый готов подставить плечо. Мне плохо, - я знаю, что мне помогут. Не надо уходить в себя. Надо довериться и разговаривать».
Сейчас у Татьяны появились новые друзья, те, кто на той же волне, кто понимает ее переживания.
«Мамы из нашей компании понимают меня гораздо лучше, чем подруги, у которых мужья дома. У нас общие заботы, общие интересы. Мы стали по-настоящему близкими людьми».
Именно семья Патрикеевых представляла «Большую семью» в Москве. Вместе с ними в столицу отправилась и многодетная мама Альфия Рахманкулова, которая воспитывает пятерых детей. Обе семьи поехали на Форум многодетных семей, чтобы получить награду для организации. Самым ярким моментом стало награждение. Практика самарской организации — проект «СВОи дети Большой семьи» — победила в конкурсе.
Для Татьяны это стало не просто поездкой, а возможностью показать, что семьи защитников — это не про слабость, а про силу и единство.
На вопрос, что бы она посоветовала женам, которые еще не знают о проекте или стесняются обратиться, Татьяна отвечает:
«Не надо стесняться. Даже если вам кажется, что вы справитесь сами, — это не так. Когда вы попадете к хорошим специалистам, которые не будут навязывать, а просто подскажут, станет легче. И ждать, и быт выстраивать. Организация помогает обрести спокойствие и уверенность. Тем, кто еще не в нашей большой семье, я бы пожелала не бояться и обратиться. Поверьте, станет легче. И той маме, которая ждет сына, и жене, которая ждет мужа. Мы все здесь друг друга поддерживаем, и это очень помогает».
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