«Он сказал: «Это мой долг»: как многодетная семья из Самары находит силы ждать мужа и отца с СВО

Семья Патрикеевых. Трое детей ждут папу с октября 2022 года. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Пока мужья и отцы на передовой, дома их ждут и верят. И не всегда эта вера дается легко. Страх, усталость, бесконечные вопросы детей, быт, который никто не отменял. В Самаре есть те, кто помогает семьям участников СВО не просто держаться, а жить полноценно, с улыбкой, без чувства, что они забыты. Одна из таких историй — семья Патрикеевых. Подробности — в материале «КП-Самара».

«Всегда ждем его. В любой день, в любую минуту»

Татьяна Патрикеева — многодетная мама. Старшей дочери скоро 14, среднему сыну 9, младшему вот-вот исполнится 5. Когда в октябре 2022 года объявили мобилизацию, Татьяна и ее муж даже не думали, что их это коснется. У него было три брони: как многодетного отца, как сына ликвидатора ЧС и как специалиста на заводе. Когда повестка пришла, он даже не раздумывал. Никаких сомнений, никаких попыток спрятаться.

«Он сказал: «Это мой долг», — вспоминает Татьяна. — Если не довелось отслужить в армии, значит, нужно применить себя здесь. Пойти и защитить нас от врагов, чтобы они не пришли в наш дом».

Неделя на сборы, медкомиссия, прощание. И вот он уже на передовой.

«Конечно, мы очень волновались. До сих пор переживаем, когда он не выходит на связь. Всегда ждем его. В любой день, в любую минуту».

Дети отреагировали по-разному. Старший сразу понял, куда ушел папа. Средний и младший думают, что он на работе. Но вопросы все равно приходят.

«А папа вернется?» — спрашивают дети.

«Мы всегда отвечаем: «Да, конечно, вернется». А как же иначе? Он же обещал. Он обязан вернуться к нам», — говорит Татьяна.

«Если бы не они, было бы тяжелее»

Почти сразу после того, как муж ушел на СВО, Татьяна узнала об организации «Большая семья». Куратор семьи предложил туда обратиться.

«Мы пришли, познакомились — и с того момента не расстаемся, — рассказывает она. — Нас зовут на любые мероприятия, экскурсии, развлекательные программы для детей. Ребятам это очень нравится, они с удовольствием бегут, когда их зовут».

Особенно ценной оказалась помощь психолога.

«Дети стали более осознанно понимать, что даже без папы рядом они не одни. Им легче ждать его, когда он приедет в отпуск».

«Большая семья» поддерживает не только эмоционально. Недавно организация помогла Татьяне с проблемой, которая возникла с квартирой.

«Они подсказали, как все решить, помогли своими контактами и опытом. И сейчас вопрос движется в хорошую сторону. Самое важное, что нас не бросают, помогают, объясняют. Мы не остаемся одни в трудной ситуации».

«Батюшка сказал самые главные слова»

Особенно теплым воспоминанием для Татьяны стала поездка в церковь на 9 Мая.

«Организация сделала портрет нашего папы. Мы общались с батюшкой, провели службу, почтили память павших героев, поставили свечи за здравие наших защитников. Батюшка сказал самые главные слова: чтобы мы не унывали, верили, боролись, никогда не опускали руки. Даже если нам тяжело, мы можем в любой момент прийти и попросить у Бога, чтобы он приглядел за нашими ребятами».

«Это не просто организация, а большая дружная семья»

Когда Татьяна говорит о «Большой семье», она называет их не «они», а «мы».

«Это не просто организация. Это действительно большая, дружная семья. Где каждый готов подставить плечо. Мне плохо, - я знаю, что мне помогут. Не надо уходить в себя. Надо довериться и разговаривать».

Сейчас у Татьяны появились новые друзья, те, кто на той же волне, кто понимает ее переживания.

«Мамы из нашей компании понимают меня гораздо лучше, чем подруги, у которых мужья дома. У нас общие заботы, общие интересы. Мы стали по-настоящему близкими людьми».

Поездка в Москву и победа

Именно семья Патрикеевых представляла «Большую семью» в Москве. Вместе с ними в столицу отправилась и многодетная мама Альфия Рахманкулова, которая воспитывает пятерых детей. Обе семьи поехали на Форум многодетных семей, чтобы получить награду для организации. Самым ярким моментом стало награждение. Практика самарской организации — проект «СВОи дети Большой семьи» — победила в конкурсе.

Татьяна Патрикеева с детьми. Вместе с ними в Москве на Форуме многодетных семей была и многодетная мама Альфия Рахманкулова. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Для Татьяны это стало не просто поездкой, а возможностью показать, что семьи защитников — это не про слабость, а про силу и единство.

На вопрос, что бы она посоветовала женам, которые еще не знают о проекте или стесняются обратиться, Татьяна отвечает:

«Не надо стесняться. Даже если вам кажется, что вы справитесь сами, — это не так. Когда вы попадете к хорошим специалистам, которые не будут навязывать, а просто подскажут, станет легче. И ждать, и быт выстраивать. Организация помогает обрести спокойствие и уверенность. Тем, кто еще не в нашей большой семье, я бы пожелала не бояться и обратиться. Поверьте, станет легче. И той маме, которая ждет сына, и жене, которая ждет мужа. Мы все здесь друг друга поддерживаем, и это очень помогает».

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