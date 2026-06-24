Гости фестиваля узнают о повседневности и досуге самарцев прошлого века. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные июня в Самаре пройдет Фестиваль дачной культуры. Главной площадкой станет филиал Третьяковской галереи, где с 12:00 до 21:00 будут проходить лекции, мастер-классы и выставочные проекты. Публикуем полную программу Фестиваля дачной культуры в Самаре 27 июня 2026 года.

Программа Фестиваля дачной культуры в самарской Третьяковке 27 июня 2026

Основную программу фестиваля в самарской Третьяковке в 13:30 откроет лекция искусствоведа Никиты Буглака «Академическая традиция и дачная свобода: как лето меняло живопись». Гостям расскажут, какое влияние загородная жизнь оказала на русских художников конца XIX начала XX века. Позже посетители смогут узнать о красоте дачного пространства и о том, как выглядела летняя мода за пределами столиц более ста лет назад.

Отдельный блок посвятят отдыху прошлых эпох. Лекция Марии Яковлевой «Купание, прогулки, крокет: как менялась телесность отдыха» познакомит слушателей с популярными развлечениями дачников. Начало — в 17:15. Завершит образовательную программу встреча о феномене советской дачи и ее роли в жизни нескольких поколений.

В 20:00 во дворе самарской Третьяковки состоится кинопросмотр картины «Тимур и его команда» Александра Разумного.

Параллельная программа, которая стартует в 12:00, предусматривает различные активности. Под открытым небом будет работать выставка «На дачу». Также запланирована дачная гимнастика с тренером Ульяной Спиридоновой.

Еще для посетителей подготовили мастер-класс по созданию флорариума, занятия по линогравюре на тему дачной архитектуры и литературную мастерскую. Кроме того, гости смогут посетить медиацию по выставке «Состояние потока. Волга в русском искусстве».

Фестиваль дачной культуры на других площадках в Самаре 27 июня 2026

Мероприятия фестиваля пройдут и на других площадках. В Музее Модерна запланирована лекция Нины Рычковой «Самарские дачи на Волге» и экскурсия Ирины Свиридовой по новой выставке «Как быть гедонистом?». В Детской картинной галерее гостей ждет экскурсия по выставке «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы». Она рассказывает о повседневности и досуге самарцев прошлого века.

Еще одно мероприятие в рамках Фестиваля дачной культуры состоится онлайн. Это квест-экскурсия по историческому центру Самары, посвященная купеческой архитектуре второй половины XIX – начала ХХ века и формированию городского пространства через частную инициативу, торговлю и культуру.

Как попасть на Фестиваль дачной культуры в Самаре 27 июня: стоимость билетов, регистрация

Большинство событий, запланированных в рамках Фестиваля дачной культуры в Самаре, можно посетить бесплатно. Однако, чтобы попасть на них, необходима предварительная регистрация на сайте проекта. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено.

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