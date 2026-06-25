Навязчивый ухажер избил в баре понравившуюся девушку. Красавица отвергла его приставания и получила кулаком в нос

Суд в Тольятти вынес приговор иностранцу за избиение девушки в баре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Настойчивые ухаживания за девушкой в баре привели иностранца на скамью подсудимых. Мужчина не смог принять отказ и избил красавицу. А потом заявил, что удар предназначался не ей: якобы случайно промахнулся. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Не смог принять отказ

Все случилось ночью 2 апреля 2025 года в баре на улице 40 лет Победы в Тольятти. 39-летний уроженец одной из соседних республик отдыхал там, выпивал. В какой-то момент его внимание привлекла девушка. Она ему очень понравилась, и уже подвыпивший иностранец решил за ней приударить. Только девушка его ухаживания не приняла — в баре она была вместе со своим парнем.

Отказ красавицы и замечания по поводу приставаний мужчина воспринял как личное оскорбление. На танцполе она ударил девушку по щеке. Свидетелями этому стали другие посетители заведения. Они вывели агрессивного иностранца в холл.

Вскоре объект воздыхания иностранца появилась в коридоре. Он вновь не совладал с эмоциями и накинулся на нее. Мужчина ударил девушку кулаком в лицо. Удар был настолько сильный, что у нее потекла кровь, и она упала на пол. Позднее медики диагностировали у пострадавшей перелом костей носа.

«Случайно промахнулся»

Иностранца задержали. На него завели уголовное дело по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев, совершенных из хулиганских побуждений». Он признался, что отказ девушки в знакомстве сильно возмутил его. Однако бить ее мужчина якобы не собирался, все произошло случайно. По словам иностранца, за девушку вступились другие парни. Завязалась словесная перепалка. Он хотел ударить одного из защитников девушки, но промахнулся, попав ей в нос.

Недавно иностранец предстал перед судом. Как сообщили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти, мужчину признали виновным и назначили ему два месяца ограничения свободы. Также ему запретили посещать увеселительные заведения, где торгуют спиртными напитками на розлив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал