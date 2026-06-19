Дожди будут идти на протяжении всех выходных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные в Самарскую область придут проливные дожди. Вместе с ними регион накроют грозы, но за окном будет тепло – синоптики обещают до +25 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 20-21 июня 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в субботу, 20 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможна гроза. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Температура воздуха составит +20…+25 градусов.

В воскресенье, 21 июня, дожди вернутся. Также возможны грозы. Направление ветра изменится на северо-западное, порывы составят 5-10 метров в секунду. Во время грозы ветер может стать порывистым. Температура воздуха будет держаться на прежней отметке +20…+25 градусов.

Синоптики Gismeteo обещают проливные дожди в предстоящие выходные. В субботу, 20 июня, дождь начнется ночью и продолжится днем. Температура воздуха составит +23 градуса. Днем в воскресенье, 21 июня, интенсивность дождей снизится. Температура воздуха будет держаться на отметке +23 градуса.

Метеорологи Яндекс Погоды прогнозируют небольшие дожди в субботу и воскресенье. Погода будет малооблачной, температура воздуха составит +22…+23 градуса.