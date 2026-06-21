«Собаки все понимают, только разговаривать не умеют»: как проходят служебные будни самарских кинологов и их четвероногих напарников

Ваграм Асярян рассказал о профессии кинолога Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Когда людям нужна помощь, они в первую очередь обращаются в полицию. Однако мало кто задумывается, что рядом с сотрудниками органов внутренних дел нередко работают их верные четвероногие напарники — служебные собаки. Благодаря острому нюху, выносливости и специальной подготовке они помогают раскрывать преступления, искать пропавших людей, обнаруживать следы правонарушителей и предотвращать чрезвычайные ситуации. За каждым таким питомцем стоит кропотливая работа кинолога, именно от его профессионализма во многом зависит успех выполнения служебных задач. Ежегодно 21 июня в России отмечается День кинолога. В преддверии профессионального праздника «КП-Самара» поговорила с начальником Центра кинологической службы ГУ МВД по Самарской области подполковником полиции Ваграмом Асряном о тонкостях профессии, особенностях подготовки служебных собак и самых запоминающихся случаях из практики.

«Кинолог – это призвание»

- Сколько лет вы в профессии? Почему решили стать кинологом?

– Я работаю с 2005 года. Пришел сюда после окончания техникума. Когда устраивался, то в отделе кадров сказали, что недавно открылся центр кинологической службы, и предложили мне попробовать. С тех пор, начиная с младшего инспектора-кинолога, я дослужился до начальника центра. Обучался в Уфимской школе подготовки специалистов-кинологов. Кинолог – это не профессия, кинолог – это призвание! Мы не можем заставлять человека работать с собакой, кинолог должен вкладывать душу в свою собаку, только тогда будет результат.

- Какими качествами должен обладать кинолог?

– В самую первую очередь – это любовь к собаке, трудолюбие и терпение. Но человеку важно не «перелюбить» свое животное, собаки очень умные, они могут просто сесть на шею кинологу. Профессионалу нужно вовремя заметить этот момент и устранить его.

Кинолог должен любить собаку и вкладывать в неё душу Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

- Что вам больше всего нравится в вашей работе?

– Конечно, очень нравится раскрывать преступления. Это большое удовольствие знать, что твоя работа помогла человеку. Наши собаки тоже радуются, когда выполнят свою работу, они за это получают «вкусняшку» или игрушку. Также нравится участие в соревнованиях, когда наши сотрудники занимают призовые места, это тоже очень здорово.

- Какие у вас были ожидания перед работой 20 лет назад?

– Знаете, ожиданий не было никаких, потому что все вокруг было новым и интересным. Были очень хороший коллектив и опытные кинологи старой закалки. У нас был заместитель, который на тот момент был чемпионом России. Когда мы видели работу его собаки, то были шокированы: мы не понимали, как собака может так профессионально искать. И у всей молодежи зажигались глаза, нам всем хотелось, чтобы наши животные могли так же работать.

«Келли и Ульма»

- Расскажите о ваших четвероногих напарниках.

– За 20 лет службы собак было, конечно, много, но есть самые любимые. Бельгийская овчарка по кличке Келли знает команды на пяти языках, вместе мы уже более 10 лет. Собака знает команды на русском, армянском, английском, французском и немецком. Она занималась поиском следа и задержанием преступников. Другая моя собака, немецкая овчарка Ульма, занималась поиском взрывчатых веществ и оружия. В 2024 году вместе со своей второй собакой мы отправились на один из заброшенных заводов Мелитопольского района (Запорожская область), неоднократно подвергавшийся обстрелам. Осмотрели больше половины здания, и Ульма указала на возможный схрон. Нашли крупный арсенал с боеприпасами. Келли сейчас на пенсии, а Ульма продолжает службу.

Четвероногий напарник знает пять языков Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

- Какие еще интересные дела помогали раскрывать служебные собаки?

– Первое мое раскрытое дело было в 2006 году, у меня была другая собака по кличке Жанна. В Самаре на улице Гастелло произошло ограбление. Жанна взяла след и довела прямо до калитки преступников. Оказалось, что за ними было еще шесть разбоев.

В январе человеку нанесли серьезные побои. Собака сотрудника быстро взяла след и привела к квартире хулигана.

- На какие задания в Самаре чаще всего выезжают служебные собаки?

– Перед всеми масштабными мероприятиями в городе сначала приезжают наши собаки. Начиная футболом заканчивая выступлением артистов, а также последние звонки, праздники и все крупные мероприятия. Мы работаем самые первые. Ни одно мероприятие не начнется, пока собака не обследует территорию на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Собаки выезжают на поиски людей, оружия, наркотических веществ, на поиск трупов и трупных останков.

Рабочие будни

- Как проходит рабочий день кинолога?

– Рабочий день кинологов с 09:00 до 18:00. Они приезжают, переодеваются и идут к собакам. Выгул, уборка – это первоочередное, кормление проходит в индивидуальном порядке. В течение рабочего дня могут быть запланированные занятия, выездные или на территории. Подразделение Росгвардии приезжает к нам и привозит настоящие боеприпасы, оружие и другое, по ним собака тренируется.

- Бывает такое, что кинолог не смог сработаться с собакой?

– Бывает, например, если кинолог молодая, хрупкая девушка, а ей достается крупный пес с жестким характером. У собаки может быть очень крепкая нервная система, и девушка физически может не справляться с ней. Тогда мы меняем кинолога для такой собаки. Есть девушки с таким волевым характером, что ее будет слушаться любая собака. Все собаки, как люди, все чувствуют. Все понимают, только не умеют разговаривать.

- Как проходят тренировки у животных?

– Собак начинают дрессировать с четырех-пяти месяцев, от года до трех лет они должны заступить на службу. Тренировки проходят не менее двух раз в неделю. И не менее часа-полутора в день. Этого достаточно. Чем меньше мы тренируем уже обученную собаку, тем с большим интересом она будет работать на настоящем задании. Собака знает, что за реально выполненное задание она получит поощрение.

- Когда служебные собаки уходят на пенсию?

– По приказу собака может работать до 8 лет, каждый год животные проходят проверку. Если собака физически здорова, то ее служба продлевается еще на год. Максимальную службу собака несла 11 лет. Очень много зависит от самого кинолога, когда человек любит свою собаку, то он покупает ей дополнительные витамины, угощает разными деликатесами, играет и ухаживает – это все очень влияет на работоспособность животного.

- Куда попадают животные после службы?

– Чаще всего животных забирают сами сотрудники: либо к себе домой, либо к своим родственникам. Бывает, что отдаем и просто в добрые руки. Мы поддерживаем связь с новыми хозяевами и узнаем о новой жизни животных.

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