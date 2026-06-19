«Фонтаны, раскопки, грязь»: в Самаре скорая провалилась в яму на пешеходном переходе

В Департаменте городского хозяйства и экологии Самары на жалобы жителей ответили. Фото: vk.ru/truesamara

На пересечении улицы Печерской и 3-го Проезда в Самаре автомобиль скорой медицинской помощи провалился в яму. Машина ехала по вызову, объезжала красный пластиковый бустер и оказалась в промоине. Со слов местных жителей, эта яма здесь давно, ее подмывает все больше, а дорогу «ремонтируют» каждый год, но без толку. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.

Водитель объезжал бустер и угодил в яму

В социальных сетях появилась новость о том, что в Самаре на пересечении улицы Печерской и 3-го Проезда скорая помощь провалилась в яму на дороге. Как уверяют очевидцы, машина ехала по улице, объезжала красный пластиковый бустер, и в какой-то момент колесо ушло под асфальт.

«Яма на пешеходном переходе там давно, ее подмывает все больше», — рассказывают местные жители.

Судя по фото, опубликованном в местных пабликах, яма внушительных размеров — колесо скорой ушло в нее почти наполовину. Задняя часть кареты скорой помощи «легла» на асфальт. Машина стояла накренившись, создавая впечатление, что ее вот-вот затянет глубже.

Судя по фото, бустер воткнули прямо в яму, чтобы никто не провалился, но и это не помогло. Фото: vk.ru/truesamara

«Ответственные найдутся?»

Жители микрорайона в комментариях не скрывают возмущения. Говорят, проблема старая, а дорогу ремонтируют по кругу, но результата нет.

«Эту улицу каждый год ремонтируют, и каждый год такая ситуация. Пять лет живу тут и наблюдаю одно и то же: перекопали, восстановили, и все опять провалилось. Кто в этом районе живет, тот поймет», — пишет жительница Наталья.

«Копают - зарывают, прорвало - копают, зарывают. Круглый год. Фонтаны, раскопки, грязь», — возмущается другой пользователь.

«Укладывали крупные коммуникации. Вся дорога в провалах, там не одна такая яма, их много. Ответственные найдутся?» — задается вопросом Виктория А.

«Кошмар, а если дело жизни и смерти?»

Местные жители обеспокоены тем, что яма образовалась прямо на пешеходном переходе. И в нее провалилась именно скорая помощь.

«Кошмар, а если дело жизни и смерти?», — пишут интернет-пользователи.

«Промоина 100%», — добавляют в комментариях.

Что ответили в департаменте

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары на жалобы жителей ответили. Правда, не конкретным решением, а обещанием разобраться.

«Адрес направлен инспектору в Городскую административно-техническую инспекцию (ГАТИ) для установления ответственных за проходящие сети, — сообщили в департаменте. — После определения ответственных будет направлена факсограмма с требованием об устранении дефектов».

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