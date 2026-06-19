Отправился за решетку за изнасилование и изготовление порнографии: учитель года Сергей Кочережко получил 12 лет колонии строгого режима

Сергей Кочережко работал в самарской гимназии и имел звание "Учитель года". Фото: из соцсетей.

Промышленный районный суд Самары поставил точку в громком уголовном деле, которое всколыхнуло всю страну еще четыре года назад. Тогда в Москве был задержан Сергей Кочережко – человек, получивший гордое звание «Учитель года» в 2015 году. Его уличили в развратных действиях в отношении детей. Однако позднее выяснилось, что это не единственное преступление известного в Самаре учителя. Список обвинений пополнили сексуальные отношения с несовершеннолетним и изготовление порнографии. Сергей получил приличный срок. Журналист «КП-Самара» узнала подробности.

Взлет и падение талантливого педагога

Сергей Кочережко родился в Тольятти в 1989 году. Он отлично учился в школе, занимал первые места в городских конкурсах, а гимназию окончил с серебряной медалью. В 2011 году Сергей получил красный диплом Самарского государственного университета, где учился на историческом факультете. Многие пророчили ему большое будущее, и изначально так и вышло.

Начав работать в Первой гимназии Самары, Кочережко моментально завоевал уважение коллег и любовь учеников. Он ярко и увлекательно доносил знания до школьников, которые признавались: уроки Кочережко пролетали незаметно. «Профессионал-творец», «молодая звезда на педагогическом небосклоне», - так называли Сергея коллеги.

А в 2015 году Кочережко в очередной раз подтвердил свой статус отличного педагога, получив звание «Учитель года». Он обошел четырех соперников в финале состязания и получил заветного «Хрустального пеликана». Свою награду Сергей посвятил самым важным в его жизни людям - маме, дочке и супруге-педагогу.

Отличная карьера, семья, казалось, что в жизни Сергея Кочережко все складывается как нельзя лучше. Поэтому многие были огорошены новостью, которая пришла из столицы в начале 2022 года. В Москве Сергея задержали по подозрению в развращении малолетних.

Снял штаны в московском метро

В апреле 2022 года 12-летняя девочка, гулявшая по Москве с подругой, рассказала маме ужасную историю. Они с подружкой ехали по красной ветке метро, когда к ним подошел незнакомый мужчина. По словам девочки, незнакомец спустил штаны и начал демонстрировать им свои гениталии. Испугавшись, подружки убежали.

Камеры видеонаблюдения вывели оперативников на известного в Самаре педагога. Сергея задержали. Некоторые знакомые Кочережко не удивились его поведению. Они рассказывали:

«Он очень умный, но не без странностей. Новость о его «приключениях» в Москве совсем не удивила».

Но большинство знакомых и коллег оказались потрясены. Они предположили, что он мог измениться под гнетом печальных событий, которые произошли в его жизни. Кочережко на тот момент развелся с супругой, а в 2021 году потерял маму и дедушку – людей, которых он очень любил.

«Мама, это первый твой день рождения, когда тебя нет в этом убогом мире, а я в нем почему-то наличествую. С ума сойти, уже почти год прошел…», - написал Сергей Кочережко в одном из последних постов, опубликованном 30 января 2022 года.

Сообщалось, что в отношении Кочережко завели уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Однако именно эта статья в приговоре не фигурирует. Но есть другие, более страшные преступления, за которые сейчас «Учитель года» несет наказание.

От изготовления порнографии до насилия

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в Промышленном районном суде Самары, приговор Сергею Кочережко вынесли 20 марта 2026 года. Педагога судили по следующим статьям:

- п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Пункты «в» и «г» в этой статье означают, что преступление было совершено в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет);

- ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);

- п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Перечень статей выглядит действительно страшно, учитывая, что речь идет об учителе. Были у Сергея Кочережко проблемы изначально, или что-то сломалось внутри него со временем – ответов на эти вопросы уже не найти. Главное: педагог уже отбывает свое наказание за решеткой.

Кочережко приговорили к 12 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. После освобождения ему будет запрещено в течении одного года покидать свой город и менять место жительства без разрешения специального надзорного органа. Раз в месяц он должен будет отмечаться в полиции.