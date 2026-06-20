«Оторвало фалангу, но скорую не вызвали»: в детсаду воспитательница прищемила палец ребенку дверью

Мать мальчика рассказала, что это не первый случай халатного отношения к детям в этом саду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из детских садов Энгельса Саратовской области пятилетнему ребенку прищемили палец деревянной дверью. В результате ему оторвало фалангу. Однако родители узнали об этом только спустя несколько часов. В деле уже разбираются следователи. Подробнее - в материале «КП-Самара».

Не сразу сказали матери о случившемся

ЧП в детском саду Энгельса произошло 15 июня 2026 года. По словам матери мальчика, воспитательница прищемила ему палец деревянной дверью. Она утверждает, что сотрудники скрыли происшествие — скорую пришлось вызывать ей самой спустя несколько часов после травмы. Медики диагностировали открытый перелом третьей фаланги пальца, и ребенка срочно прооперировали.

Медики диагностировали открытый перелом третьей фаланги пальца. Фото: Telegram-канал «112»

«Называли «больным» и запугивали полицией»

Мать мальчика рассказала, что это не первый случай халатного отношения к детям в этом саду. По ее словам, воспитатели не занимаются с детьми, а вместо этого запугивают их.

«Если ребенок не хочет спать днем, его пугают полицией», — утверждает женщина.

Кроме того, по ее словам, заведующая назвала ее сына «больным», хотя мальчик посещал психолога, и никаких отклонений у него не обнаружили.

По факту травмирования ребенка Следственный комитет по Саратовской области организовал процессуальную проверку. Уголовное дело на данный момент не заведено — следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управлдения по Саратовской области Дмитрию Костину доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета России.

«Зарплата такая, что неудивительно»

Новость о травме ребенка вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи связывают произошедшее с низкими зарплатами воспитателей и общим отношением к детям в госучреждениях.

«Никому не хочется возиться с чужими детьми даже за деньги. А если вспомнить зарплаты у воспитателей в детских садах, то неудивительно, что такое отношение к детям», — пишет Алексей М.

«Такую работу надо всем сердцем любить. Либо вообще там не работай», — считает Мария Ф.

Другие вспоминают, что подобное происходит не впервые.

«Да всегда так было в детских садах. Одно издевательство над детьми, окрики, запугивания от неадекватных воспитателей», — возмущается Юлия С.

Нашлись и те, кто считает, что родителям не стоит жаловаться.

«Благодарите сотрудников за присмотр в учреждениях», — пишут в сети.

Редакция «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.