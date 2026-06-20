«Над моими мечтами смеялись, но музыка говорила не слушать их»: врач-блогер покоряет сердца самарцев в медкабинете и на сцене

Самарец совмещает работу врача, блогерство и музыкальную деятельность фото: Георгий Парадзе

На просторах социальных сетей все чаще появляются яркие и необычные герои, которые привлекают внимание тысяч пользователей. Одним из них стал парень из Самары. Его музыкальные ролики собирают сотни просмотров благодаря экстравагантным образам, ярким костюмам и харизматичной подаче. Однако за эффектными видео скрывается совсем другая сторона его жизни. Пока одни знают его как творческого блогера, другие встречают его в больничных стенах, где он работает с детьми и отдельно помогает малышам осваивать грудничковое плавание. «КП-Самара» узнала, как ему удается совмещать творчество, работу с детьми и популярность в социальных сетях.

С пяти лет увлекается медициной

Георгий Перадзе успешно совмещает сразу несколько профессий: медицинского работника, тренера по грудничковому плаванию и артиста. По его словам, любовь к медицине появилась у него еще в раннем детстве. Уже в пять лет его увлекали книги по анатомии и строению человеческого тела. Однажды он даже попросил бабушку подарить ему большой анатомический атлас, который с интересом изучал часами. Близкие не удивлялись такому увлечению: мама всегда была уверена, что сын свяжет свою жизнь с медициной. Спустя годы детская мечта стала реальностью, а стремление помогать людям превратилось в дело всей жизни.

«Я люблю оказывать помощь. Мне важно осознавать, что я могу быть важен, полезен», – рассказывает Георгий.

Георгий с детства увлекался медициной фото: Георгий Перадзе

Решение стать тренером по грудничковому плаванию появилось в жизни Георгия совершенно неожиданно. Однажды хорошая знакомая предложила ему попробовать себя в работе в центре плавания для малышей. Тогда это направление казалось чем-то новым и неизведанным. Однако именно этот случайный совет стал судьбоносным. Работа с детьми быстро увлекла Георгия, позволив объединить медицинские знания с практической помощью самым маленьким воспитанникам.

«Каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Как по мне, важно все делать с сердцем и душой. Мне кажется, в работе с детьми важнее этого качества не может быть ничего. Оно порождает любовь к детям, к выбранной специальности, а уже любовь побуждает на действия и добросовестность. Я даже начинаю понимать матерей и их желание родить ребенка - это та искренность и чистота, которая наполняет сердце и вдохновляет. Я человек и могу устать, но, когда прихожу делать массаж ребенку и вижу его улыбку, будто появляются силы».

«Над моими мечтами смеялись»

Но помимо медицины у Георгия есть еще одна большая страсть — творчество. В социальных сетях его знают под именем Гога, как яркого и эксцентричного исполнителя, который создает музыкальные ролики и примеряет самые необычные образы.

По словам Георгия, любовь к перевоплощениям появилась у него еще в детстве. Он с удовольствием изображался в разных персонажей, придумывал костюмы и небольшие сценки. А в девять лет в его жизни появились танцы, которые стали первым серьезным шагом в творческом развитии. Сам Георгий признается, что в детстве ему часто не хватало внимания и общения в семье. Именно музыка, танец и сцена стали для него особым языком, через который он смог выражать свои чувства, рассказывать о себе и находить связь с окружающими людьми.

«В музыкальной школе над моими мечтами все смеялись. Мама говорила, что у меня ничего не получится, а преподаватели в медицинском за спиной подговаривали моих друзей, чтобы они меня уговорили уйти из музыки. Но звук и музыка твердили мне их не слушать. Музыка наполнила мои уши, мое сердце и душу. И привело меня к прекрасному - к моменту быть услышанным».

У музыканта необычные костюмы фото: Георгий Перадзе

Альтер эго - Гога

Творческий путь Георгия уже успел выйти за пределы социальных сетей. Молодой артист принимал участие в музыкальном проекте «СуперПесни», а также выступал на популярном шоу «Ну-ка, все вместе!», где его талант оценивали известные представители российской эстрады, в том числе Сергей Лазарев и Николай Басков. Эти проекты стали важным этапом в его творческой карьере и позволили заявить о себе широкой аудитории.

Однако останавливаться на достигнутом Георгий не собирается. Сегодня он работает над собственным проектом, который мечтает представить зрителям в ближайшем будущем. Правда, подробности артист пока держит в секрете, предпочитая удивлять публику результатом, а не громкими анонсами.

Самарца знают под псевдонимом Гога фото: Георгий Перадзе

«Когда я вернулся из армии, сказал себе: нет причин откладывать, действуй здесь и сейчас! Я начал активно выстраивать музыкальный стиль и работать над собой. Много кем вдохновлялся, много кто цеплял. Я экспериментировал, придумывая и представляя образ в голове и раскручивали его. Как это происходит: я слушаю песню или музыку. Какой цвет и какие стили одежды ассоциируют - то я на себя и надевал. Выходил на улицу и смотрел на реакции людей. Реакции все были абсолютно разные: от положительных до негативных. Но именно эти реакции формировали частичку за частичкой, как своего рода фильтрация. Я закреплял самые запоминающиеся моменты и соединял их с песнями, которые выбирал для исполнения. Буквально так и зарождалось мое альтер эго – Гога».

На первый взгляд кажется, что медицина и сцена существуют в разных мирах, однако в жизни Георгия эти две роли органично дополняют друг друга. Каждый день пациенты видят перед собой врача в белом костюме и даже не догадываются, что по вечерам он садится за пианино, выходит к зрителям и исполняет песни в экстравагантных образах: шляпах, мантиях с шипами и цепями. Но если присмотреться, между этими занятиями гораздо больше общего, чем кажется. И в операционной, и на сцене важны внимание к деталям, дисциплина, эмоциональная отдача и умение работать с людьми. Каждая смена Георгия – это своего рода перформанс, только с другими костюмами, другой аудиторией и совершенно иными талантами, которые помогают ему одинаково уверенно чувствовать себя и под светом софитов, и под светом хирургических ламп.