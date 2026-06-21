Тела подняли со дна, СК проводит проверки: два мальчика и одна девочка утонули во время купания в реках Самарской области

Тело девочки нашли под завалами из бревен. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

На этой неделе в Самарской области произошло сразу несколько трагедий на воде, связанных с детьми. Во время купания утонули два мальчика и одна девочка. Тела погибших водолазы нашли на дне водоемов. Из-за гибели трех подростков СК начал проводить доследственные проверки. Подробности – в материале «КП-Самара».

Три потерянные жизни

Первый случай произошел в четверг, 18 июня, в Красноярском районе. Во время купания на реке Сок в поселке Калмыковка утонула 13-летняя девочка. Ее поиски шли три дня. За это время водолазы и гидролокаторы обследовали около двух километров дна реки.

«Только на третий день удалось обнаружить утонувшую. Тело ребенка находилось под завалами из бревен на глубине 6 метров», – сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Поиски проводили водолазы. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

Еще одна трагедия случилась 20 июня в Сергиевском районе. Там в жаркий день в реке Сургут купались два мальчика 11 и 9 лет. В какой-то момент они пропали с поверхности водоема. Водолазный отряд прибыл для поисков детей в 16:20.

Очевидцы происшествия указали четырем спасателям место на берегу реки. Поисковые работы были завершены в 20:05. К сожалению, мальчики утонули. Их тела подняли на поверхность и доставили до берега.

Доследственные проверки

По информации ГУ МЧС по Самарской области, обе трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Из-за гибели трех детей следователи начали проводить проверки.

«По указанным происшествиям организованы доследственные проверки, устанавливаются все обстоятельства», – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Пока неизвестно, были дети в момент купания одни или отдыхали у воды вместе со взрослыми. Следователи должны выяснить все подробности и после этого принять решение о необходимости заведения уголовного дела.

Дети купались в непредназначенных для этого местах. Фото: СУ СК по Самарской области

Правила безопасности

В связи с трагедиями на воде родителям еще раз напомнили правила безопасности. Взрослые должны уделять особое внимание обучению детей поведению во время купания и не оставлять их без присмотра.

Для купания необходимо выбирать безопасные и специально оборудованные места, где дежурят спасатели. Дети должны плавать только в присутствии взрослых, нельзя отпускать их на водоемы одних.

Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. Если вдруг человек запутался в водорослях, ему не стоит делать резких движений и рывков. Рекомендуется лечь на спину, стремясь спокойными движениями выплыть на берег.

Нельзя заплывать далеко от суши. А в воде с сильным течением, лучше не пытаться плыть навстречу ему, можно только по течению и постепенно приближаясь к берегу.

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