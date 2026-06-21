Ранения головы, сердца, печени, желудка и поджелудочной железы: хирург из Самары спас в полевых условиях бойца СВО от верной смерти

За жизнь мужчины боролись в полевых условиях. Фото: Минздрав Самарской области

Хирург из Самары Михаил Лежнев в составе бригады врачей спас жизнь участнику СВО с множественными ранениями и большой кровопотерей. У бойца были изранены голова, грудь, живот и конечности. Самым опасным стало сквозное повреждение сердца. За жизнь мужчины боролись в полевых условиях. Быстрое реагирование и профессионализм врачей позволили даже в сложной обстановке спасти военнослужащего от верной смерти. Подробности – в материале «КП-Самара».

Мог погибнуть

До отправки в зону спецоперации Михаил Лежнев работал врачом-хирургом и эндоскопистом в нескольких больницах Самарской области. В феврале 2025 года он решил быть полезным на СВО и добровольно подписал контракт. Уже через два месяца мужчина оказался на передовой в составе полевого госпиталя на Времевском направлении.

В один из дней в госпиталь доставили тяжелораненого бойца. Как сообщили в Минздраве Самарской области, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У военнослужащего наблюдались спутанное сознание, значительная кровопотеря и продолжающееся внутреннее кровотечение.

Врачам удалось спасти военнослужащего. Фото: Минздрав Самарской области

«У мужчины было сквозное повреждение сердца, проникающее ранение живота с повреждением печени, желудка и поджелудочной железы», – рассказал Михаил Лежнев.

Госпиталь располагался в неприспособленном помещении, условия в нем далеки от стационарных. Однако медлить было нельзя. Врачи решили оперировать на месте.

«Продолжающееся кровотечение и повреждение сердца не позволили бы довести пациента до стационара. Он погиб бы в пути».

Врачебный подвиг

По словам Лежнева, для принятия решения о проведении операции хватило УЗИ и рентгена. Она длилась около двух часов. За жизнь мужчины боролась целая бригада, включая врача-хирурга, врача-торакального хирурга, травматолога и анестезиолога.

Помимо проникающих ранений сердца и живота было много других сложностей. Специалисты одновременно работали на груди, животе и конечностях, проводя стабилизацию переломов.

Свой опыт Лежнев представил в ходе доклада хирургическому обществу. Фото: Минздрав Самарской области

Сразу после завершения операции бойца, не приводя в сознание, эвакуировали в Мариуполь на искусственной вентиляции легких. Впоследствии он прошел лечение в различных медицинских учреждениях.

«Помогал и буду помогать»

Уникальная операция, проведенная в полевых условиях, позволила участнику СВО выжить после сочетанного ранения головы, груди, живота и конечностей, включая сквозное повреждение сердца.

Свой опыт и сложнейший случай Михаил Лежнев представил в ходе доклада хирургическому обществу в Самаре. За проявленный профессионализм и спасение жизни военнослужащего его наградили премией «Призвание».

Операция длилась два часа. Фото: Минздрав Самарской области

После операции хирург поддерживал связь с пациентом:

«Он жив, здоров. Повторная операция на сердце ему не потребовалась. Сейчас боец проходит восстановление».

Лежнев намерен продолжать оставаться на передовой в зоне СВО. О своем призвании он говорит четко:

«Пока идет спецоперация– остаюсь здесь. Приехал, помогал и буду помогать».

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