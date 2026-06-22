Ситуация с топливом в Самарской области находится на контроле регионального правительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с продажей бензина на заправках в Самарской области находится на контроле правительства региона. Временные ограничения действуют только на некоторых АЗС. Рассказываем все про ситуацию с бензином в Самаре и Самарской области на 22 июня 2026 года: можно ли купить, есть ли топливо на заправках.

Ситуация с бензином в Самаре и Самарской области на 22 июня 2026

Жители Самары и Самарской области обеспокоились ситуацией с топливом в середине июня. Они сообщили, что на ряде АЗС одной сети отсутствует бензин. Позже на оперативном совещании правительства региона губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что ограничения введены на 19 заправках, в целом ситуация стабильна.

«Мы наблюдаем увеличение спроса на наших заправочных станциях. Но это повышение спроса происходит из-за перетока с частных заправок, на которых мы сейчас наблюдаем повышение цены. Топлива достаточно. С нашей стороны ситуация на контроле», - сообщил ранее «КП-Самара» глава Минпромторга региона Денис Гурков.

По последним данным Минпромтора, ситуация с продажей топлива на АЗС в Самарской области стабильна и находится на контроле. Временные ограничения введены только на некоторых заправках. Для спецтранспорта топливо отпускают без ограничений.

«Сетевые АЗС крупных компаний работают без ограничений. По прогнозам, в ближайшее время ситуация на всех АЗС Самарской области стабилизируется и отпуск топлива будет производиться без ограничений», - сообщили в ведомстве.

Есть ли топливо на заправках в Самаре и Самарской области 22 июня 2026, цена

В Минпромторге отмечают, что топливо на крупных заправках Самары и Самарской области есть. При этом возможны задержки поставок на небольших АЗС.

«Вопрос с поставками на небольших АЗС будет урегулирован в ближайшее время», - подчеркнули в ведомстве.

Согласно мониторингу цен от Самарастата за неделю с 9 по 15 июня 2026 года, средняя стоимость бензина АИ-92 в регионе составила 66,94 рубля за литр, АИ-95 – 72,19, АИ-98 и выше – 94,18. Цена на дизельное топливо составила 77,64 рубля за литр.

«В случае, если увеличение стоимости на топливо происходит в результате нарушения антимонопольного законодательства, то данный вопрос контролируется ФАС РФ», - подчеркнули в Минпромторге Самарской области.

По поводу повышения стоимости топлива можно обратиться на горячую линию ФАС по телефону 8(846) 200-15-37.

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