Тольятти - «властелин колец»: в дорожной сети города более 20 кольцевых развязок

«Острова» внутри колец волонтеры предприятий украшают цветочными композициями / Фото: «КуйбышевАзот»

Большие… и еще больше

Тольяттинцы давно привыкли к круговому движению на дорогах, а вот гости города удивляются: «Неужели опять кольцо? Только что ведь два проехали!» И еще проедете: в Тольятти аж 26 кольцевых развязок, и особенно много - в Автозаводском районе. Встречаются среди них не только классические круглые, но и овальные, и «многолучевые». Различаются не только формой, но и размерами. Однако даже самая маленькая, расположенная в районе пятого ВСО, могла бы легко разместить в своем диаметре десять Пизанских башен. Это не так давно высчитали сотрудники городского краеведческого музея, когда решили «пересчитать» и «поставить на учет» кольцевые развязки.

- Самое большое кольцо - на пересечении Ленинского проспекта и улицы Степана Разина. Оно в полтора раза больше Красной площади! – рассказывает сотрудница городского краеведческого музея Тольятти Светлана Борисова. - Площадь кольцевой развязки на пересечении улиц Степана Разина и Свердлова равна площади Большого театра, а в кольце Медгородка запросто «встанет» Колизей.

Красота внутри: цветущие острова

Жители города гордятся просторными улицами и большими кольцами, хотя команда урбанистов, приезжавшая на городской форум из Москвы, несколько сдержанно отнеслась к местному гигантизму. Мол, ежедневно горожанам, даже отводя ребенка в детский сад и обратно, приходится преодолевать большие расстояния. Скажем, чтобы пересечь улицу Степана Разина, следуя пешком по Ленинскому проспекту, придется преодолеть кольцевую развязку, по ширине сопоставимую с размерами Красной Площади. Но тольяттинцы народ - закаленный и на такие мелочи даже не обращают внимание. Во-первых, движение - это жизнь, а во-вторых, здесь любят передвигаться на автомобилях по хорошим дорогам. А еще ощутимый плюс таких пространств – их всегда можно благоустроить и сделать красивыми.

- В советское время внутри колец стояли стелы, указывающие названия районов и предприятий, - рассказала Светлана Борисова. - А в последние годы эти «острова» становятся украшением города. Зимой на них устанавливают новогодние светящиеся скульптуры, а летом высаживают цветы. Каждый день, проезжая мимо на работу, радуюсь - красота-то какая!

В разбивке клумб городскому хозяйству активно помогают социально-ответственные предприятия города. Так, например, КуйбышевАзот из года в год высаживает цветочные композиции на заводской и прилегающей территории. Существенная часть цветов передается подшефным школам и городу прямо из тепличного хозяйства предприятия, где только в этом году было выращено порядка 40 тысяч цветов.

Весной 2026 года сотрудники предприятия украсили красочными композициями три +кольцевых развязки. Около 4 500 великолепных бегоний, цинерарий и сальвий было высажено на одной из главных транспортных магистралей вдоль лесного массива - на кольцевой развязке улиц Баныкина и Голосова. Еще один оазис из пяти тысяч цветущих растений - благодаря химикам благоухает в центре кольцевой развязки на пересечении улиц Мира, Комсомольской и Индустриальной. Аналогичная цветочная композиция преобразила кольцо на пересечении улиц Лесной, 50 лет Октября и Автозаводского шоссе.

Заводчане не просто дарят землякам сказку, но и на протяжении всего сезона ухаживают за клумбами, чтобы хорошее настроение от их созерцания длилось как можно дольше. И чтобы Тольятти по праву считался не просто «властелином колец», а властелином самых красивых колец!

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