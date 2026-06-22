Дожди будут идти до конца недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Самарскую область на этой неделе обрушится непогода. Дожди, грозы, порывистый ветер – прогноз метеорологов не самый приятный. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 22-26 июня 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 22 июня, за окном будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, возможна гроза и град. Температура воздуха составит +21…+23 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Во вторник, 23 июня, снова пройдут дожди и грозы. Порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 7-12 метров в секунду, во время грозы – до 15-20 метров в секунду. За окном потеплеет до +20…+25 градусов.

В среду, 24 июня, воздух прогреется до +26 градусов, но дожди не уйдут. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В четверг, 25 июня, самарцы отдохнут от осадков. Температура воздуха составит +20…+25 градусов. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В пятницу, 26 июня, в регионе вновь пройдет небольшой дождь. Похолодает до +18…+23 градусов. Порывы восточного, северо-восточного ветра достигнут 6-11 метров в секунду.

Метеорологи Gismeteo обещают проливные дожди в понедельник, вторник и пятницу. Температура воздуха составит +21…+24 градуса. Остальные дни обойдутся без дождей, ожидается переменная облачность и +25 градусов.

Похожий прогноз у синоптиков Яндекс Погоды. В понедельник и вторник, 22 и 23 июня, Самарскую область накроют проливные дожди. Температура воздуха составит +19…+23 градуса. В среду и четверг осадки уйдут, ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +23 градуса.

В пятницу, 26 июня, дожди вернутся с новой силой. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью ожидаются ливни.