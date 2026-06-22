«От радости перехватило дыхание»: самарские выпускники без экзаменов поступили в один из престижнейших вузов России в программе «Умницы и умники»

Победителями олимпиады стали Матвей Бутко и Василиса Колупаева. Фото: скриншот видео 1tv.ru/ БФ «Эмпатия»

20 июня в прямом эфир состоялся 34-й финал телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Сразу два выпускника из Самарской области стали ее победителями и без экзаменов поступили в один из престижнейших вузов России МГИМО. Это ученик образовательного центра «Южный город» Матвей Бутко и ученица гимназии №1 Самары Василиса Колупаева. Как ребятам удалось войти в число главных умников страны, читайте в материале «КП-Самара».

Подготовка к олимпиаде – на первом месте

Подготовка к олимпиаде «Умницы и умники» заняла несколько месяцев. На первой передаче с участием Матвея Бутко талантливый школьник из Южного города был теоретиком, но обратил на себя внимание, когда правильно ответил на вопрос и получил орден.

Потом были этапы на пути к финалу, где Матвей проявлял себя уже в качестве участника – и всегда блестяще.

Матвею Бутко выпало выступать в третьем агоне. Фото: https://vk.com/umniciumniki

Василиса Колупаева признается, что на подготовку к олимпиаде у нее уходило почти все свободное время. Его девушка распределяла так: сначала – «Умницы и умники», а потом – подготовка к ЕГЭ и домашние задания. Матвею Бутко к олимпиаде помогали готовиться учителя Наталья Горина и Джон Шемякин. Парень убежден, что «Умницы и умники» – сложнейшая олимпиада из ныне существующих.

И вот он – долгожданный финал. Ответственнейший момент! Ареопаг в финале возглавил чрезвычайный и полномочный посол РФ, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Василиса Колупаева находилась на трибунах в качестве теоретика. Фото: БФ «Эмпатия»

Василиса Колупаева находилась на трибунах в качестве теоретика. Матвею Бутко выпало выступать в третьем агоне. Для первого вопроса он выбрал тему «Ссыльные» и довольно подробно рассказал, какую академию учредили в Германии, высланные из России по указанию Ленина, философы Лосский, Бердяев и Карсавин, какой сборник стали издавать. Результат – заслуженная медаль.

Дальше – больше. На второй вопрос по теме «Проза» Матвей Бутко ответил блестяще. Он знал цитату, которую зачитал ведущий Юрий Вяземский, и ее автора. Это был фрагмент из романа «Защита Лужина», написанный Набоковым под псевдонимом Сирин.

Касательно темы третьего вопроса у Матвея выбора не было – ему досталась оставшаяся тема «Последний». Самарский школьник объяснил, кто и при каких обстоятельствах вернул на Родину Федора Шаляпина. Вопрос был с подвохом, но Матвей был точен, - речь шла о возвращении праха легендарного артиста и перезахоронении его на Новодевичьем кладбище.

Подпись о зачислении в прямом эфире

В прямом эфире огласили список 12 лучших умников и умниц, которым открыта прямая дорога в МГИМО. Матвей Бутко оказался на третьем месте, Василиса Колупаева на 11-м. Приказ о зачислении ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал прямо в студии.

Ареопаг в финале возглавил чрезвычайный и полномочный посол РФ, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Фото: скриншот видео 1tv.ru

«Перехватило дыхание, одновременно нахлынули бесконечная радость и долгожданное облегчение. Я была счастлива и бесконечно благодарна Юрию Павловичу Вяземскому и его команде за ту возможность проявить себя, которую они предоставляют молодым людям со всей России», - так Василиса Колупаева описывает момент, когда она услышала свое имя в приказе на зачисление в МГИМО.

Без пяти минут студенты

Уже в сентябре Матвей и Василиса станут студентами МГИМО. Известно, что юноша хочет подавать документы на международно-правовой факультет, а девушка планирует учиться на факультете международных отношений.

Приказ о зачислении подписали в прямом эфире. Фото: https://vk.com/umniciumniki

И Матвей, и Василиса на первом курсе будут получать дополнительную стипендию в размере 50 тысяч рублей от фонда «Эмпатия». При его поддержке и по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится региональный этап интеллектуальной олимпиады. В прошлом году и Матвей, и Василиса стали его победителями.

Матвей Бутко закончил 11 «Б» класс с историческим уклоном, а ЕГЭ по истории сдал на 100 баллов. Он много лет подряд участвовал в Параде Победы на площади Куйбышева в составе клуба памяти Самарской области «Они сражались за Родину» под руководством почетного адвоката России Александра Паулова. В 2026 году юноша стал участником Парада Победы в Москве, за что был награжден медалью Минобороны РФ.

Также в этом году Матвей принимал участие в работе тематического «Паровоза Победы». За 11 дней побывал на 22 станциях и проехал 3500 километров. Он сыграл роль в художественном фильме про бойцов-железнодорожников.

Реакция «КП-Самара» поздравляет наших талантливых школьников!

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